ต๊ะ นารากร เขียนจดหมายตรงถึง “หนุ่ม กรรชัย” อดีตเคยขัดแย้ง วันนี้ขอชื่นชม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 07:25 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 07:26 น.
64

ต๊ะ นารากร ติยายน ผู้ประกาศข่าวดัง เขียนจดหมายเปิดผนึก ถึง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรรายการ โหนกระแส ความว่า

จดหมายเปิดผนึกถึงคุณหนุ่ม กรรชัย

ดิฉันอ่านข่าวที่คุณหนุ่มเรียกร้องให้ ’กัน จอมพลัง’ ออกมาเคลียร์เรื่องเงินบริจาค โดยเฉพาะยอดเงินหนึ่งล้านบาทที่คุณหนุ่มโอนให้กันโดยตรง และหลังจากนั้นคุณหนุ่มโอนให้อีกห้าแสนบาท หลังจากที่มีการจดจัดตั้งมูลนิธิกัน จอมพลัง

คุณหนุ่มบอกว่าหลังจากโอนเงินให้ไปแล้วก็ไม่เคยถามว่าเอาเงินไปทำอะไร เพราะคุณหนุ่มให้เกียรติทุกคน แต่ครั้งนี้เมื่อมีข้อสงสัยในสังคม คุณหนุ่มจึงเรียกร้องให้มีการชี้แจงในเวทีที่เป็นกลาง ซึ่งดิฉันเห็นด้วยว่าเป็นเรื่องที่ ‘กัน จอมพลัง‘ ควรทำอย่างยิ่ง และควรทำให้รวดเร็ว อย่างชัดเจนโปร่งใสด้วย

แม้ว่าตัวดิฉันเองกับคุณหนุ่มจะเคยมีเรื่องขัดแย้งส่วนตัว ซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดในอดีตหลายเรื่อง และดิฉันไม่เคยเล่าเรื่องนี้ต่อสาธารณะ แต่เรื่องราวเหล่านั้นผ่านมานานหลายปีแล้ว และคุณหนุ่มเองก็ได้แสดงให้สังคมเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าคุณหนุ่มได้พัฒนาตนเอง ก้าวข้ามผ่านคำว่า “นักแสดง” สู่ความเป็น “สื่อสารมวลชน”

ด้วยความที่คุณหนุ่มเคยเป็นดาราดังมาก่อน พอเปลี่ยนทิศทางมาทำรายการข่าว จึงถูกสื่อบางคนปรามาสว่าคุณไม่ใช่สื่อที่แท้จริง ดิฉันไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆ ในวงการสื่อมวลชน ให้ความหมายของคนที่มีความเป็นสื่อที่แท้จริงไว้เช่นไร

แต่สำหรับดิฉันการที่คุณหนุ่มทำผิดแล้วรู้จักขอโทษ ทั้งเอ่ยปากขอโทษทางหน้าจอ และโทรศัพท์ไปขอโทษเป็นส่วนตัว ถือได้ว่าคุณหนุ่มได้แสดงความสำนึกรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองแล้ว โดยเฉพาะวันนี้เมื่อคุณหนุ่มออกมาเรียกร้องความรับผิดชอบต่อ ‘กัน จอมพลัง‘ เสียงอันทรงพลังของคุณจะทำให้ กัน จอมพลังต้องแสดง accountability ต่อสังคมเช่นกัน

สุดท้ายดิฉันขอขอบคุณแทนคุณบุ๋ม ที่คุณหนุ่มได้บริจาคช่วย “มูลนิธิองค์กรทำดี” ของคุณบุ๋มจำนวนหนึ่งล้านบาท เพราะมูลนิธินี้จัดตั้งอย่างโปร่งใส โดยมีนางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ีดี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิฯ ด้วยตัวเอง

และในข้อ 39 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ถ้ามูลนิธิต้องล้มเลิกไปโดยมติของคณะกรรมการหรือโดยเหตุผลใดก็ตาม ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ สภากาชาดไทย

ปล.ข้อความในโพสต์นี้ดิฉันตัดสินใจเขียนขึ้นเอง และภาพประกอบนี้ดิฉันก็นำมาลงเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับคุณบุ๋มใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าจะด่ามาด่าดิฉันคนเดียว

ดิฉันอยากลงภาพเป็นหลักฐานให้ทุกคนที่ร่วมบริจาคแก่มูลนิธิองค์กรทำดีเกิดความสบายใจ และไม่มีความสงสัยใดๆ

ต่อมาใต้โพสต์ดังกล่าว มีผู้เข้ามีแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก รวมถึงหนุ่ม กรรชัย เอง เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่า “กราบขอบพระคุณพี่ต๊ะมากๆครับ”

