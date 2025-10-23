“รัน ทากาฮาชิ” ขอโทษแล้ว ปมข่าวฉาวแอบนัดพบสาว AV ขอโฟกัสกับการแข่งวอลเลย์บอล
รัน ทากาฮาชิ สตาร์ดังของทัพวอลเลย์บอลชายทีมชาติญี่ปุ่น ออกมาโพสต์ขอโทษแฟนคลับ หลังถูกแฉ แอบไปพบกับดารา AV สาว ทั้งที่ตัวเองมีแฟนอยู่แล้ว
กลายเป็นประเด็นใหญ่ในโลกออนไลน์ของญี่ปุ่น เมื่อนิตยสารจอมแฉอย่าง “ชูคัน บุนชุน” (Weekly Bunshun) ได้ออกมาเปิดเผยว่า รัน ทากาฮาชิ (Ran Takahashi) นักวอลเลย์บอลซูเปอร์ตาร์ของทัพปลาดิบ ที่กำลังคบหาดูใจกับอินฟลูเอนเซอร์สาวที่ชื่อว่า อูกะ แอบไปนัดเจอกับ ไซกะ คาวาคิตะ (Saika Kawakita) นักแสดงหนังผู้ใหญ่แบบสองต่อสอง แถมยังมีภาพที่ทั้งคู่นัดเจอกันและค้างคืนที่โรงแรม จนทำให้ตัวนักตบลูกยางหนุ่มโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่ากำลัง “คบซ้อน” หรือ “นอกใจ” แฟนสาว
ล่าสุดวันนี้ (23 ตุลาคม) รัน ทากาฮาชิ ได้มีการโพสต์ผ่านทาง X โดยเป็นข้อความขอโทษผู้ติดตามถึงประเด็นดังกล่าว พร้อมยืนยันว่าเขาขอโฟกัสกับการแข่งขันวอลเลย์บอลที่กำลังจะมาถึง ความว่า
“เนื่องจากเรื่องส่วนตัวของผมได้ถูกรายงานข่าวออกไป ทำให้เกิดความวุ่นวาย ผมรู้สึกสำนึกผิดและต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ”
“ผมจะขอตั้งใจไปที่การเล่นวอลเลย์บอลในฤดูกาล SV.LEAGUE 2025-26 ที่จะเปิดฉากขึ้นในวันพรุ่งนี้เป็นหลักครับ”
“รัน ทากาฮาชิ”
