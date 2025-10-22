วอลเลย์บอล

สื่อญี่ปุ่นออกโรงแฉ “รัน ทาคาฮาชิ” นักวอลเลย์บอลซูเปอร์สตาร์ แอบซุ่มคบกับอินฟลูฯ สาวคนดัง

เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 11:40 น.
สื่อจอมแฉแดนปลาดิบออกมาเปิดเผยว่า รัน ทาคาฮาชิ นักวอลเลย์บอลหนุ่มระดับสตาร์ดัง กำลังคบหาดูใจกับอินฟลูเอนเซอร์สาวยอดนิยม พร้อมยืนยันว่าเป็น คู่รักตัวจริง

นิตยสาร “ชูคัน บุนชุน” (Weekly Bunshun) ของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า รัน ทาคาฮาชิ (Ran Takahashi) นักวอลเลย์บอลชายทีมชาติญี่ปุ่น กำลังคบหาดูใจกับอินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดัง

รัน ทาคาฮาชิ เป็นผู้เล่นในตำแหน่งตัวตีด้านนอก (Outside Hitter) ของทีมชาติญี่ปุ่น เขาถูกเลือกติดทีมชาติชุดใหญ่ด้วยวัยเพียง 19 ปี และได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกที่โตเกียว หลังจบโอลิมปิก เขาย้ายไปเล่นเป็นนักกีฬาอาชีพในลีก Serie A ของอิตาลี และล่าสุดกลับมาเล่นในลีกญี่ปุ่นกับทีม Suntory Sunbirds Osaka พร้อมกับรุอิ (Rui) พี่ชายของเขา

“นอกเหนือจากฝีมือการเล่นแล้ว ด้วยรูปลักษณ์ที่สดใสราวกับเจ้าชายแห่งยุคสมัย ทำให้เขามีความนิยมในหมู่ผู้หญิงอย่างท่วมท้นในวงการวอลเลย์บอลญี่ปุ่น” นักข่าวสายกีฬาคนหนึ่งกล่าว

นอกจากนี้ ทาคาฮาชิ ยังเป็นหนึ่งใน “ซูเปอร์สตาร์ระดับชาติ” ที่มีงานมากมาย เช่น การเป็นทูตพิเศษของงาน Osaka-Kansai Expo

ความนิยมของเขาสะท้อนได้จากกิจกรรมบนโซเชียลมีเดีย โดยปัจจุบันเขามีผู้ติดตามบน Instagram มากถึง 2.72 ล้านคน (ณ เดือนตุลาคม 2025) ซึ่งสูงเป็นอันดับต้นๆ ของวงการกีฬาญี่ปุ่น

ในเดือนตุลาคม ชูคัน บุนชุน ได้แอบถ่ายภาพขณะที่ทาคาฮาชินัดพบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ย่านรปปงงิ ก่อนที่ทั้งคู่จะหายเข้าไปในโรงแรมที่ทาคาฮาชิพักอยู่

แหล่งข่าวใกล้ชิดกับอินฟลูเอนเซอร์สาวกล่าวว่า “พวกเขาคบหากันมาตั้งแต่ปีที่แล้ว และทั้งสองต่างก็พูดกับคนรอบข้างว่าอีกฝ่ายเป็น ‘คู่รักตัวจริง’ ของกันและกัน”

เมื่อสอบถามไปยังต้นสังกัดของทาคาฮาชิ ทางต้นสังกัดได้ตอบกลับมาว่า “เรื่องส่วนตัวของนักกีฬา เราปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าตัวจัดการ”

แหล่งข่าวของต้นสังกัดเปิดเผยว่า หญิงสาวคนดังกล่าวเป็นอินฟลูเอนเซอร์แนว “สาวแกงค์ที่น่ารักหวานๆ” (甘カワギャル – Amakawa Gyaru) ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่ม Gen Z และมีผู้ติดตามบน Instagram มากกว่า 150,000 คน

นอกจากนี้ Shukan Bunshun ยังเตรียมที่จะเปิดเผยภาพลับของการค้างคืนกับผู้หญิงอีกคนที่ไม่ใช่แฟนตัวจริง ในฉบับที่จะเผยแพร่ในวันที่ 22 ตุลาคม (แบบดิจิทัล) และวางแผงในวันที่ 23 ตุลาคมด้วย

อ้างอิง : news.yahoo.co.jp

 

