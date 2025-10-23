ข่าว

ทนายเดชา จี้ตรวจสอบ “มูลนิธิกันจอมพลัง” ลั่นคนดีไม่ต้องกลัวการตรวจสอบ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 11:10 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 11:10 น.
61

ทนายเดชา จี้ตรวจสอบ “มูลนิธิกันจอมพลัง” ชี้เปลี่ยนจากมูลนิธิธรรมนัสเป็นอีกมูลนิธิทำไม่ได้ ลั่นคนดีไม่ต้องกลัวการตรวจสอบ

ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ทนายความชื่อดัง ให้สัมภาษณ์ถึงมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ว่า ตอนนี้มีคนตั้งข้อสงสัยถึงความโปร่งใสในการจัดตั้งมูลนิธิ รวมถึงเงินเข้าออก ตอนนี้เริ่มมีการตรวจสอบและคิดว่าน่าจะตรวจสอบได้แล้ว โดยการจัดตั้งมูลนิธิส่วนมากการรับบริจาคก็ต้องการจะเอาเงินไปช่วยเหลือ แต่จะนำไปใช้อย่างถูกต้องหรือไม่ ก็ต้องดูจากการกระทำ

ส่วนขั้นตอนระบบการทำงานของมูลนิธิกันจอมพลังเป็นอย่างไรนั้น เบื้องต้นเท่าที่ทราบจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการที่มีชื่อ ไม่ใช่ดำเนินการจากคนภายนอกเข้ามาครอบงำกิจการ และยังมีเคสตัวอย่างที่ต้องถูกยุบมูลนิธิ เนื่องจากมีการถูกครอบงำกิจการ และทรัพย์สินทั้งหมด ต้องตกเป็นของแผ่นดิน

จึงตั้งข้อสงสัยว่า “กัน จอมพลัง” ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลนิธิเลยในทางกฎหมายต้องดำเนินการด้วยเสียงข้างมากของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 มีชื่อเพื่อนของตน 1 คน ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการมูลนิธิดังกล่าว ซึ่งไม่ค่อยรู้เรื่องราว

ตนจึงตั้งข้อสงสัยอีกว่า 3 คณะกรรมการเป็นนอมินีหรือไม่ ซึ่ง กัน จอมพลัง ไม่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ ไม่มีสิทธิ์มาขับเคลื่อนหรือสั่งการมูลนิธิในการทำแต่ละโครงการได้ การทำถนน หรือบังเกอร์ ต่าง ๆ ได้

ล่าสุดที่มีการออกมาเปิดเผยว่า หากเลิกมูลนิธิกันจอมพลัง จะโอนทรัพย์สินทั้งหมดไปให้ “มูลนิธิธรรมนัส” ต่อมา กัน จอมพลัง บอกว่า จะเปลี่ยนเป็นอีกมูลนิธินั้น ซึ่งไม่สามารถทำได้ จึงอยากฝากคนที่เป็นนายทะเบียนกระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบและออกมาชี้แจง ซึ่งกรณีที่ “กัน จอมพลัง” ออกมาพูดว่ามูลนิธิอื่นก็ทำเหมือนกัน ก็ให้เปิดชื่อมูลนิธิมาเลยว่ามีมูลนิธิไหนบ้าง ซึ่งตนเชื่อว่าไม่มี

และที่มีการตั้งคำถามว่าทำไม “กัน จอมพลัง” ไม่ใช้ชื่อตัวเองเป็นกรรมการมูลนิธิ ทนายเดชา กล่าวว่า ตนก็ไม่ทราบว่าทำไม กัน จอมพลัง ถึงทำแบบนั้น แต่เคยสอบถามจากมูลนิธิอื่น ๆ เหมือนเป็นการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบทางกฎหมาย เปรียบเหมือนนักการเมืองที่ส่วนใหญ่มักจะใช้นอมินีในการฟอกเงินหรือหลบเลี่ยงภาษี

ส่วนที่ทนายเดชาโพสต์เกี่ยวกับมูลนิธิม้า ทนายเดชา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ถ้าเปิดมูลนิธิมาแล้วแต่ไม่ได้บริหารจัดการเอง ให้บุคคลภายนอกจัดการก็เปรียบเทียบเหมือนการเปิดบัญชีม้า จึงฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวด้วย เนื่องจากหลักฐานชัดเจนแล้วเขาออกมายอมรับแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลนิธิ

รวมถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยที่สามารถสั่งเรียก 3 คณะกรรมการมาดำเนินการสอบสวนได้เลย ส่วนตัวก็เป็นห่วงในเรื่องของการเบิกถอนเงินสด เช่นเดียวกับเคสหลวงพ่ออลงกต จะทำให้การตรวจสอบนั้นยากขึ้น และหากประชาชนตั้งใจบริจาคเพราะชื่อมูลนิธิ แล้วมารู้ภายหลังว่า กัน จอมพลัง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก็จะเข้าข่ายฐานฉ้อโกง ถึงแม้ว่าเงินดังกล่าวที่โอนไปจะถูกนำไปใช้อย่างถูกต้อง และประชาชนได้ประโยชน์ ทนายเดชา กล่าวว่า ตรงนี้ก็ต้องไปตรวจสอบ อย่างเช่น การซื้อเสื้อเกราะ ที่ตนทราบมาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ว่า มีราคาที่ต่ำกว่าทางมูลนิธิจัดซื้อ จึงตั้งคำถามว่า เงินส่วนต่างไปตกหล่นที่ไหน

ทั้งนี้ทนายเดชา ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กว่า “การตรวจสอบกับการจับผิดไม่เหมือนกัน ประสิทธิ์ เจียวก๊ก ทนายตั้ม หลวงพ่ออลงกต ยังตรวจสอบได้ คนดีไม่ต้องกลัวการตรวจสอบ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;สม รังสี&quot; ประกาศตั้ง รัฐบาลกัมพูชาอิสระ ซัด &quot;ฮุนเซน&quot; เปลี่ยนชาติเป็นรัฐมาเฟีย ข่าวต่างประเทศ

“สม รังสี” ประกาศตั้ง รัฐบาลกัมพูชาอิสระ ซัด “ฮุนเซน” เปลี่ยนชาติเป็นรัฐมาเฟีย

11 วินาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

“รัน ทากาฮาชิ” แถลงขอโทษแฟนคลับ ปมข่าวฉาวแอบนัดพบสาว AV ขอโฟกัสกับการแข่งวอลเลย์บอล

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทนายเดชา จี้ตรวจสอบ “มูลนิธิกันจอมพลัง” ลั่นคนดีไม่ต้องกลัวการตรวจสอบ

11 นาที ที่แล้ว
ย้อนรำลึกถึง น้องวิน ภาสวิน จากผู้ป่วยสู่ KOL การเงิน กับมายด์เซ็ต Gen Alpha ที่ผู้ใหญ่ยอมรับ ข่าว

ย้อนรำลึกถึง น้องวิน ภาสวิน จากผู้ป่วยสู่ KOL การเงิน กับมายด์เซ็ต Gen Alpha ที่ผู้ใหญ่ยอมรับ

16 นาที ที่แล้ว
ข่าว

คลิปตัวเต็มเปิดคำพูด น้องวิน อัจฉริยะตัวจิ๋ววัย 14 ทิ้งประโยคสะกิดใจก่อนเดินทางสู่โลกใบใหม่

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชิ้นส่วนยานอวกาศ ตกใกล้เหมืองออสเตรเลีย ผู้เชี่ยวชาญคาดเป็นของจีน

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” นัดถกทีมรัฐมนตรี เช็กความพร้อม ก่อนบินประชุมเอเปค-สุดยอดอาเซียน

32 นาที ที่แล้ว
หนิง ปณิตา ยันยุติบทบาทพรีเซ็นเตอร์ Ozy หลังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพบสารไซบูทรามีน บันเทิง

หนิง ปณิตา ยุติพรีเซ็นเตอร์ ปมอาหารเสริมพบสารอันตราย ชี้ความปลอดภัยสำคัญที่สุด

33 นาที ที่แล้ว
ข่าว

วัยรุ่นโชว์เลิฟซีนไม่แคร์ใคร บนเบาะมอไซค์ข้างถนน ทางขึ้นแหลมพรหมเทพ

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“สีหศักดิ์” เผย 25 ต.ค. ลงนามประกาศความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา “ทรัมป์” เป็นพยาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปสุดท้ายก่อน น้องวิน ภาสวิน นักวางแผนการเงินวัย 14 ปี เสียชีวิต ข่าว

คลิปสุดท้าย น้องวิน อัจฉริยะการเงิน วัย 14 ปี สู้มะเร็งตั้งแต่เล็ก เพิ่งรักษาตัวที่รพ.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ๊เอ๋ โพสต์ให้กำลังใจ กัน จอมพลัง มีผลงานรูปธรรม ไม่มีใครดี 100%

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กสทช. ผุดไอเดีย &quot;เน็ตคนละครึ่ง&quot; ให้ผู้ถือบัตรคนจน เตรียมเสนอ &quot;ไชยชนก&quot; ชงเข้าครม. เศรษฐกิจ

กสทช. ผุดไอเดีย “เน็ตคนละครึ่ง” ให้ผู้ถือบัตรคนจน เตรียมเสนอ “ไชยชนก” ชงเข้าครม.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เช็กเลยเตือน 15 จังหวัดฝนหนัก 23-26 ต.ค.นี้ ผลกระทบอิทธิพลพายุโซนร้อน “เฟิงเฉิน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปปง. สั่งอายัด 70 ล้าน “ลี ยงพัด” สว.เขมร ถือบัตร ปชช. ไทย เอี่ยวสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ข้อความสุดท้าย “อิชิอิ” ฝากถึงแฟนบอลทีมชาติไทย หวังกุนซือใหม่มุ่งมั่นพัฒนาบอลไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เช็กเลย! ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 23 ต.ค. 68 ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 23 ต.ค.68 ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันที่ 23/10/68 ร่วงลง 100 บาท เช็ก “ทองรูปพรรณ” ขายออกบาทเท่าไหร่ ?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กสิกรไทยแจงระบบขัดข้อง แนะวิธีเช็กยอดเงินเข้าบัญชี ข่าว

กสิกรไทยล่ม โอน-เติม-จ่าย K PLUS ไม่ได้ ธนาคารเร่งแก้ไข แนะวิธีเช็กยอดเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หน้าหนาววันแรก หลายพื้นที่อากาศเย็น เหนือ-อีสาน แตะต่ำสุุด 18 องศา ส่วนใต้ยังฝนตกหนัก ข่าว

หน้าหนาววันแรก หลายพื้นที่อากาศเย็น เหนือ-อีสาน แตะต่ำสุุด 18 องศา ส่วนใต้ยังฝนตกหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฝ่ายค้านเกาหลีจี้รัฐบาลให้เฝ้าระวัง ชาวเกาหลีใต้ ถูกลักพาตัวที่ไทยปีนี้ 11 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปผลการแข่งขัน ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส หลังจบเกมนัดที่ 3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลิกจ้างฟ้าผ่า! โรงงานเย็บผ้าในจ.นครปฐม ปิดตัว พนักงานกว่า 600 ชีวิตตกงานไม่รู้ตัว เศรษฐกิจ

เลิกจ้างฟ้าผ่า! โรงงานเย็บผ้าในจ.นครปฐม ปิดตัว พนักงานกว่า 600 ชีวิตตกงานไม่รู้ตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผอ.พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ รับกล้องวงจรปิดชี้ผิดด้าน ชี้ระบบรักษาความปลอดภัยอ่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บอส ณวัฒน์” เซ็งโอน 5 หมื่น คิดว่าเป็นมูลนิธิของกัน สรุปเป็นของคนอื่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 11:10 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 11:10 น.
61
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

&quot;สม รังสี&quot; ประกาศตั้ง รัฐบาลกัมพูชาอิสระ ซัด &quot;ฮุนเซน&quot; เปลี่ยนชาติเป็นรัฐมาเฟีย

“สม รังสี” ประกาศตั้ง รัฐบาลกัมพูชาอิสระ ซัด “ฮุนเซน” เปลี่ยนชาติเป็นรัฐมาเฟีย

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568

“รัน ทากาฮาชิ” แถลงขอโทษแฟนคลับ ปมข่าวฉาวแอบนัดพบสาว AV ขอโฟกัสกับการแข่งวอลเลย์บอล

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568

ชิ้นส่วนยานอวกาศ ตกใกล้เหมืองออสเตรเลีย ผู้เชี่ยวชาญคาดเป็นของจีน

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568

“อนุทิน” นัดถกทีมรัฐมนตรี เช็กความพร้อม ก่อนบินประชุมเอเปค-สุดยอดอาเซียน

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
Back to top button