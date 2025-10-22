24 ต.ค.68 โอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ รอบเก็บตก เช็กวิธีแก้ไข-ตรวจสอบสิทธิ์

เช็กที่นี่ เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 800 บาท รอบเก็บตก โอนให้อีก 3 รอบ กรมบัญชีกลางย้ำต้องผูกพร้อมเพย์ภายในวันที่กำหนด แนะวิธีตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์
ข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย หรือผู้มีสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 แต่ยังไม่ได้รับ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ จำนวน 100 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 8 เดือน ที่มีการโอนไปแล้วในรอบปกติเมื่อวันที่ 16-18 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ล่าสุด กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันโอนเงินรอบเก็บตกสำหรับผู้ที่โอนเงินไม่สำเร็จในรอบแรกแล้ว โดยจะเริ่มโอน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 ตุลาคมนี้
จากการตรวจสอบพบว่า มีผู้มีสิทธิ์บางรายที่เงินโอนไม่สำเร็จในรอบที่แล้ว ซึ่งมีสาเหตุหลัก ๆ มาจากปัญหาบัญชีธนาคาร ได้แก่
- ยังไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
- บัญชีธนาคารถูกปิด
- บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน
- ข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้อง
ปฏิทินการโอนเงินสงเคราะห์ฯ รอบเก็บตก 3 ครั้ง
สำหรับผู้ที่พลาดในรอบที่แล้ว กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันโอนเงินรอบแก้ไขให้อีก 3 ครั้ง โดยต้องผูกพร้อมเพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ครั้งที่ 1: โอนวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ต้องผูกพร้อมเพย์ให้เสร็จภายในวันที่ 20 ต.ค. 68
- ครั้งที่ 2 : โอนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ต้องผูกพร้อมเพย์ภายในวันที่ 19 พ.ย. 68
- ครั้งที่ 3 : โอนวันที่ 24 ธันวาคม 2568 ต้องผูกพร้อมเพย์ภายในวันที่ 19 ธ.ค. 68
วิธีแก้ไขกรณีไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้
สำหรับผู้ที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยตนเองได้ เช่น ผู้พิการ, ผู้ป่วยติดเตียง หรือ ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้ สามารถยื่นหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือบัญชีบุคคลอื่นได้ โดยมีกำหนดเวลายื่นเอกสาร ดังนี้
- หากต้องการรับเงินรอบ 24 พ.ย. : ต้องยื่นเอกสารภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568
- หากต้องการรับเงินรอบ 24 ธ.ค. : ต้องยื่นเอกสารภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2568
วิธีตรวจสอบเงินสงเคราะห์ฯ ด้วยตนเอง
ผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบสถานะการรับสวัสดิการของตนเองได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ ดังนี้
- เข้าไปที่เว็บไซต์ https://govwelfare.cgd.go.th
- คลิกที่หัวข้อ ‘ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม’
- กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
- กดปุ่ม ‘ตรวจสอบ’
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02-270-6400 ในวันและเวลาราชการ
ข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง
