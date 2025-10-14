ระทึกกลางสยาม! รวบอินเดียคลั่ง ชักปืนขู่จนแตกตื่น ก่อนพบเป็น “ปืนโมเดล”
ระทึกกลางสยาม สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ผนึกกำลังเจ้าหน้าที่อาสาฯ รวบต่างชาติคลุ้มคลั่ง ชักปืนข่มขู่กลางแยก ประชาชนนักท่องเที่ยวแตกตื่นใจกลางเมือง ก่อนพบเป็น “ปืนโมเดล”
วานนี้ (13 ต.ค.68) เวลาประมาณ 15.30 น. ได้เกิดเหตุระทึกใจกลางสยามสแควร์ หลังชายชาวต่างชาติสัญชาติอินเดียส่งเสียงเอะอะโวยวายหน้าโรงแรมแห่งหนึ่ย่านสยามสแควร์ ท่ามกลางนักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมาก ทำให้เกิดความแตกตื่นไปทั่วบริเวณ
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุ สน.ปทุมวัน ได้รับแจ้งจากอาสาตำรวจสยามสแควร์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่อาสาช่วยควบคุมสถานการณ์ไว้เบื้องต้น ก่อนตำรวจจะถึงที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุพบชายชาวอินเดีย ยังคงอยู่ในอาการคลุ้มคลั่งและไม่ให้ความร่วมมือ เจ้าหน้าที่จึงพยายามเกลี้ยกล่อมให้สงบสติอารมณ์ แต่กลับถูกชายรายนี้ใช้ ไฟแช็กพวงกุญแจลักษณะคล้ายปืนพก ชี้ข่มขู่ใส่ตำรวจและอาสา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตัดสินใจเข้าควบคุมตัวอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนโดยรอบ ก่อนจะทำการตรวจค้นและพบว่า “อาวุธ” ที่ชายต่างชาติถืออยู่นั้นเป็นเพียง “ปืนโมเดล” ของเล่น จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตรวจยึดของกลาง พร้อมควบคุมตัวชายชาวอินเดียไปสอบสวนที่ สน.ปทุมวัน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล จึงขอประชาสัมพันธ์ว่า แม้จะเป็นเพียงปืนของเล่น แต่การพกพาวัตถุที่มีลักษณะคล้ายอาวุธในพื้นที่สาธารณะ อาจสร้างความตื่นตระหนก และมีความผิดตามกฎหมาย พร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่.
ขอบคุณข้อมูล : กองบัญชาการตำรวจนครบาล – บช.น. Metropolitan Police Bureau
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- เลือกข้างแล้ว! นักแสดงอินเดีย ขอลาออกจากทูตเขมร ลั่น ไทยคือบ้านหลังที่ 2
- พิพากษาคุก 100 ปี วัยรุ่นปากีฯ เล่นเกมแพ้ คว้าปืนยิงฆ่ายกครัว 4 ศพ
- พัทยาล่าตัว 4 สาวสอง รุมทำร้ายชาวอังกฤษ เรียกคลายเหงา 2 คน แต่มา 4
ติดตาม The Thaiger บน Google News: