ข่าวอาชญากรรม

ระทึกกลางสยาม! รวบอินเดียคลั่ง ชักปืนขู่จนแตกตื่น ก่อนพบเป็น “ปืนโมเดล”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 09:19 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 09:21 น.
58
อินเดียคลั่ง สยามสแควร์ iam Square สยามสแควร์ Bangkok
ภาพ @pathumwanpolice

ระทึกกลางสยาม สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ผนึกกำลังเจ้าหน้าที่อาสาฯ รวบต่างชาติคลุ้มคลั่ง ชักปืนข่มขู่กลางแยก ประชาชนนักท่องเที่ยวแตกตื่นใจกลางเมือง ก่อนพบเป็น “ปืนโมเดล”

วานนี้ (13 ต.ค.68) เวลาประมาณ 15.30 น. ได้เกิดเหตุระทึกใจกลางสยามสแควร์ หลังชายชาวต่างชาติสัญชาติอินเดียส่งเสียงเอะอะโวยวายหน้าโรงแรมแห่งหนึ่ย่านสยามสแควร์ ท่ามกลางนักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมาก ทำให้เกิดความแตกตื่นไปทั่วบริเวณ

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุ สน.ปทุมวัน ได้รับแจ้งจากอาสาตำรวจสยามสแควร์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่อาสาช่วยควบคุมสถานการณ์ไว้เบื้องต้น ก่อนตำรวจจะถึงที่เกิดเหตุ

ที่เกิดเหตุพบชายชาวอินเดีย ยังคงอยู่ในอาการคลุ้มคลั่งและไม่ให้ความร่วมมือ เจ้าหน้าที่จึงพยายามเกลี้ยกล่อมให้สงบสติอารมณ์ แต่กลับถูกชายรายนี้ใช้ ไฟแช็กพวงกุญแจลักษณะคล้ายปืนพก ชี้ข่มขู่ใส่ตำรวจและอาสา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตัดสินใจเข้าควบคุมตัวอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนโดยรอบ ก่อนจะทำการตรวจค้นและพบว่า “อาวุธ” ที่ชายต่างชาติถืออยู่นั้นเป็นเพียง “ปืนโมเดล” ของเล่น จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตรวจยึดของกลาง พร้อมควบคุมตัวชายชาวอินเดียไปสอบสวนที่ สน.ปทุมวัน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล จึงขอประชาสัมพันธ์ว่า แม้จะเป็นเพียงปืนของเล่น แต่การพกพาวัตถุที่มีลักษณะคล้ายอาวุธในพื้นที่สาธารณะ อาจสร้างความตื่นตระหนก และมีความผิดตามกฎหมาย พร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่.

แฟ้มภาพ @pathumwanpolice
แฟ้มภาพ @pathumwanpolice
แฟ้มภาพ @pathumwanpolice
แฟ้มภาพ @pathumwanpolice

ขอบคุณข้อมูล : กองบัญชาการตำรวจนครบาล – บช.น. Metropolitan Police Bureau

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

“สื่อเขมร” วอนเกาหลีใต้แยกแยะ ปมนักศึกษาถูกลักพาตัว-ทรมานดับ

1 นาที ที่แล้ว
เขมรยังไม่หยุด ใช้โล่มนุษย์กดดัน ไทยโต้ สงครามจิตวิทยา ฉายหนังแคมป์ 511 ข่าว

เขมรยังไม่หยุด ใช้โล่มนุษย์กดดัน ไทยโต้ สงครามจิตวิทยา ฉายหนังแคมป์ 511

7 นาที ที่แล้ว
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 สรุป ข่าวการเมือง

“ไอติม” ย้ำ 10 ปัญหาใหญ่ ไขคำตอบสำคัญ ทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญ!

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สว.อังคณา ยันรักชาติไม่น้อยกว่าใคร ตั้งใจแปลเอกสารกัมพูชาเตือนสติ

27 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เผยเหตุสลด “จนท.อุทยานฯ ตราด” เสียชีวิตขณะผลักดันช้างป่า “สุชาติ” สั่งเยียวยาเต็มที่

30 นาที ที่แล้ว
สุกี้สายพานเจ้าดัง ประกาศปิดสาขา 30 ต.ค. 68 เหตุยอดขายลดลง ลูกค้าประจำใจหายแห่อุดหนุนส่งท้าย เศรษฐกิจ

ยื้อต่อไม่ไหว! สุกี้สายพานเจ้าดัง ประกาศปิดสาขา 30 ต.ค. ลูกค้าใจหายอุดหนุนมาตลอด 2 ปี

31 นาที ที่แล้ว
ข่าว

น่ากลัวมาก! ยายถูกงูเห่าฉก ขณะนอนใต้ถุนบ้าน เข้า ICU (คลิป)

42 นาที ที่แล้ว
สมาคมดาราศาสตร์ไทยโพสต์ตามหาที่มาเสียงดังคล้ายระเบิดช่วงตี 4 วันนี้ หลังได้รับรายงานจากหลายพื้นที่ ก่อนสรุปจากคลิปหลักฐาน คาดเป็นเสียงฟ้าผ่า ข่าว

นาทีระทึก! เสียงระเบิดปริศนา ดังสนั่นเชียงใหม่-ลำพูน สมาคมดาราศาสตร์ฯ ชี้แจงแล้ว

45 นาที ที่แล้ว
อินเดียคลั่ง สยามสแควร์ iam Square สยามสแควร์ Bangkok ข่าวอาชญากรรม

ระทึกกลางสยาม! รวบอินเดียคลั่ง ชักปืนขู่จนแตกตื่น ก่อนพบเป็น “ปืนโมเดล”

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โละแผง! โยกย้าย 19 บิ๊กกระทรวงมหาดไทย สายน้ำเงินขึ้นแทน

60 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจสหรัฐฯยืนยัน บึ้มโรงงานผลิตวัตถุระเบิด เสียชีวิต 16 ศพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคที เพอร์รี กอดจูบ จัสติน ทรูโด บนเรือยอร์ช เปิดตัวรักใหม่ดาราสาว บันเทิง

รักใหม่ “เคที่ เพอร์รี” กอดจูบ “จัสติน ทรูโด” อดีตนายกแคนาดาบนเรือยอร์ช

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จักรภพ” เชิญชวนประชาชน ร่วมให้กำลังใจ “ทักษิณ” หน้าเรือนจำ 18 ต.ค.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านค้าคนละครึ่งพลัสถูกตัดสิทธิ์ เศรษฐกิจ

เช็กด่วน ร้านค้าหมดสิทธิ์ ‘คนละครึ่งพลัส’ เปิดเงื่อนไขก่อนลงทะเบียน 15 ต.ค.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” ประกาศเลิกรถแห่ เลี่ยนความโลกสวย เปิดเพลงเรียกสำนึกส่งท้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ใบ้เลขเด็ดงวด 16/10/68 เห็นชัดที่อกเสื้อ บอกเลขท้าย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
พายุงวงช้าง คือ ข่าว

น่ากลัว เกิดมาไม่เคยเจอ “คลิปพายุงวงช้าง” โผล่สมุทรปราการ ระทึกซัดบ้านพังทั้งแถบ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาวงวด 13 ตุลาคม 2568 หวยลาว

ผลหวยลาว 13 ตุลาคม 2568 งวดวันจันทร์ เช็กทุกรางวัล รู้ผลพร้อมกันที่นี่

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เกาหลีใต้ เตือนห้ามเดินทางไป “กัมพูชา” เหตุพลเมืองถูกอุ้ม-ทรมานในนรกแก๊งคอลเซ็นเตอร์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แทบช็อก เพื่อนรุ่นพี่หายตัว 2 ปี เจออีกทีโผล่เร่ร่อน สาเหตุเป็นแบบนี้ได้ยินแล้วจุกอก!

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก ตอบดราม่าคบยิว 4 เดือนทำไมท้องไว บันเทิง

เจนนี่ แจงดราม่าคบยิว 4 เดือนท้อง ลั่นตรง ๆ ‘ช่วงโควิดไม่มีอะไรทำ’ พี่หนุ่มร้องอุ๊ย!

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมู่จักร สาวกระบะคือใคร ข่าวอาชญากรรม

สาวเมาซิ่งกระบะชน “หมู่จักร” ปัดทำลายหลักฐาน-ถอดกล้องหน้ารถ พร้อมแจงภาพแก้วเหล้าหรา

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมาค้างซดยาล้างห้องน้ำ ข่าว

คิดว่าน้ำหวาน “หนุ่มเมาค้าง” เผลอซดยาล้างห้องน้ำ คาใจหมอไม่ล้างท้อง-กลับบ้านดับสลด

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีการใช้สิทธิคนละครึ่งพลัสผ่านแอปฯ เป๋าตัง เศรษฐกิจ

วิธีใช้คนละครึ่งพลัส แอปเป๋าตัง จำกัดวันละ 200 บาท ทำตามนี้ได้เงินแน่นอน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก ประกาศใช้หนี้ให้แม่ครั้งสุดท้าย บันเทิง

เจนนี่ ใช้หนี้ให้ ‘แม่เกตุ’ ครั้งสุดท้าย เคลียร์ปมด่าหยาบ ‘ยิว’ โอกาสคืนดีเป็นศูนย์

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 09:19 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 09:21 น.
58
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“สื่อเขมร” วอนเกาหลีใต้แยกแยะ ปมนักศึกษาถูกลักพาตัว-ทรมานดับ

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568
เขมรยังไม่หยุด ใช้โล่มนุษย์กดดัน ไทยโต้ สงครามจิตวิทยา ฉายหนังแคมป์ 511

เขมรยังไม่หยุด ใช้โล่มนุษย์กดดัน ไทยโต้ สงครามจิตวิทยา ฉายหนังแคมป์ 511

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 สรุป

“ไอติม” ย้ำ 10 ปัญหาใหญ่ ไขคำตอบสำคัญ ทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญ!

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568

สว.อังคณา ยันรักชาติไม่น้อยกว่าใคร ตั้งใจแปลเอกสารกัมพูชาเตือนสติ

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568
Back to top button