รวบแรงงานเขมร 22 คน คาไร่อ้อย หลังลอบเข้าไทย อ้างหนีพิษเศรษฐกิจ-หางานไม่ได้

เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 11:56 น.
53
รวบแรงงานเขมร ซุกไร่อ้อย ลอบเข้าไทย สารภาพจ่าย 5 พัน อ้างหนีพิษเศรษฐกิจ-หางานไม่ได้

ทหาร-ตชด. สกัดจับ 22 แรงงานกัมพูชา ขณะซุกตัวในไร่อ้อยชายแดนสระแก้ว สารภาพหนีพิษเศรษฐกิจในประเทศ ยอมจ่ายค่าหัวคนละ 5,000 บาท หวังมาทำงานก่อสร้างที่ชลบุรี

21 ตุลาคม 2568 เมื่อเวลา 03.00 น. ที่ผ่านมา ทหารจากกองกำลังบูรพาและตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ได้เข้าจับกุมแรงงานชาวกัมพูชาจำนวน 22 คน ขณะลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย บริเวณไร่อ้อยท้ายหมู่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

การจับกุมดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนร่วม ได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยหลบซ่อนตัวอยู่ในความมืด จึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบ พบเป็นชาวกัมพูชา 22 คน แบ่งเป็นชาย 14 คน และหญิง 8 คน ทั้งหมดไม่มีเอกสารการเดินทางหรือเอกสารอนุญาตทำงานแต่อย่างใด

ภาพไร่อ้อยในเวลากลางคืน บริเวณชายแดน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

จากการสอบสวนนายเมา ไม อายุ 18 ปี หนึ่งในผู้ถูกจับกุม ได้ให้การผ่านล่ามว่า ตนและเพื่อนร่วมชาติทั้งหมดเดินทางมาจากประเทศกัมพูชา มีจุดหมายปลายทางเพื่อไปหางานก่อสร้างทำที่จังหวัดชลบุรี เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศกัมพูชาไม่ดีและหางานทำได้ยาก

นายเมา ไม ให้การเพิ่มเติมว่า ทุกคนได้จ่ายเงินให้กับนายหน้าชาวกัมพูชาคนละประมาณ 3,000–5,000 บาท เพื่อให้นำพาข้ามแดนมายังฝั่งไทย โดยหลังจากข้ามมาแล้ว นายหน้าได้นำทั้งหมดมาพักรอในไร่อ้อย เพื่อรอผู้นำพาฝั่งไทยมารับช่วงต่อ แต่ก็มาถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและจับกุมได้เสียก่อน

กลุ่มแรงงานชาวกัมพูชา 22 คนที่ถูกจับกุม

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าว (ชาวกัมพูชา) หลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.โคกสูง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

