ข้อความสุดท้าย “น้องเนย” นางเอก MV ทักหา “ทนายโนบิตะ” ก่อนเสียชีวิต
ทนายโนบิตะ เมืองอุดรฯ โพสต์อาลัย เผยแชตสุดท้ายที่ น้องเนย นางเอกเอ็มวีผู้ล่วงลับทักมาขอความช่วยเหลือแต่ยังไม่ทันได้คุยกัน หลังประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตพร้อมเพื่อนอีก 1 ราย
เมื่อวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568 ทนายโนบิตะ (นายกฤษฎา โลหิตดี) ได้ออกมาโพสต์ข้อความไว้อาลัย น้องเนย หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนเสาไฟที่ จ.อุดรธานี พร้อมเปิดเผยว่าเธอคือ นางเอกมิวสิกวิดีโอ ที่เพิ่งทักแชตมาหาตนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะจากไป
“น้องเนยเป็นคนขยันมาก อัธยาศัยดี ทำงานทุกอย่างเพื่อครอบครัว พอทราบข่าวว่าน้องเสีย ผมตกใจมาก และไม่คิดว่าน้องจะจากไปเร็วขนาดนี้ “ตื่นมาปรึกษาพี่ก่อน พี่ยังไม่ได้รับฟัง” “ยังไม่ได้ช่วยเหลือน้องเลย” #RIPน้องเนย แชตแรกและแชตสุดท้ายที่น้องทักมา”
ทนายโนบิตะ ระบุว่า ข้อความดังกล่าวเป็น แชตแรกและแชตสุดท้าย ที่น้องเนยติดต่อเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่ยังไม่ทันได้พูดคุยหรือให้การช่วยเหลือก็มาเกิดเรื่องน่าสลดขึ้นก่อน โดยทนายโนบิตะได้กล่าวถึงน้องเนยว่าเป็น “คนขยัน ทำเพื่อครอบครัว” ซึ่งการจากไปอย่างกะทันหันของเธอได้สร้างความเสียใจให้กับผู้ที่ทราบข่าวเป็นอย่างมาก
สำหรับข้อความสุดท้ายที่น้องเนยส่งให้ทนายโนบิตะผ่านอินบ็อกซ์ ระบุว่า เป็นวันศุกร์เวลา 14:00 น. “พี่โนบิคะหนูมีเรื่องงงงอยากปรึกษางับบพี่โนบิสะดวกมั้ยคะเดี๋ยวหนูพิมพ์ทิ้งไว้งับ” จากนั้นในวันเดียวกัน เวลา 19:53 น. ทนายโนบิตะก็ตอบกลับน้องเนยไปว่า “ได้เลย”
ย้อนอุบัติเหตุสลดคร่าชีวิต 2 ศพ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ (21 ต.ค. 68) บริเวณซอยกำนัน อ.เมืองอุดรธานี รถจักรยานยนต์ที่น้องเนยโดยสารมาได้เสียหลักชนเสาไฟฟ้า เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 2 ราย คือน้องเนยและเพื่อนหญิงอีกหนึ่งคน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นชาย 1 ราย
ในเวลาต่อมา บักต่วน ศิลปินเจ้าของเพลง ได้โพสต์ยืนยันว่าน้องเนยคือนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ของเขา ซึ่งมีกำหนดจะเผยแพร่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ ทำให้หลายคนยิ่งรู้สึกเศร้าใจที่เธอไม่มีโอกาสได้เห็นผลงานชิ้นสุดท้ายของตัวเอง
ขณะนี้เพื่อน ๆ และแฟนคลับในโซเชียลมีเดียต่างเข้ามาโพสต์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของน้องเนยเป็นจำนวนมาก
ทีมข่าว The Thaiger ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตมา ณ ที่นี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูล/ภาพจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: