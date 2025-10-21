“ฉลามจัส” รับนอกใจ “มิกซ์ เฉลิมศรี” จริง ยอมรับผิดทุกอย่าง พร้อมขอโทษ FC ทำให้ผิดหวัง

บันเทิง

เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 10:37 น.
“ฉลามจัส” ยอมรับเคยนอกใจ “มิกซ์ เฉลิมศรี” จริง พร้อมขอโทษทุกฝ่าย และวอนสังคมหยุดโจมตีแฟนใหม่ ยืนยันไม่ได้เป็นมือที่สาม

หลังจากที่ มิกซ์ เฉลิมศรี อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้ออกมาไลฟ์สดเล่าเรื่องราวความรักที่ถูกแฟนเก่านอกใจจนกลายเป็นกระแสไวรัล และชาวเน็ตได้พุ่งเป้าไปที่ จัส-ดุลยวัต แก้วศรียงค์ นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย ล่าสุดฉลามจัส ได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรก โดยยอมรับผิดทุกอย่าง พร้อมยันยืนว่าแฟนคนปัจจุบันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

ฉลามจัส ได้โพสต์ข้อความผ่านสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัว ยอมรับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นความจริง และขอโทษทุกฝ่ายที่ทำให้ผิดหวัง ขณะที่ มิกซ์ เฉลิมศรี ก็ได้โพสต์ภาพแชตที่ฉลามจัส ส่งมาขอโทษเป็นการส่วนตัวเช่นกัน

ฉลามจัส ระบุว่า “วันนี้ที่จัสออกมาไลฟ์ ออกมาอธิบาย จัสขอยอมรับว่าระบะเวลาที่คบกับพี่เค้ามา มีการนอกใจขึ้นจริงๆ จัสขอยอมรับผิดตรงนี้ ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ ครับ และอยากขอโทษป้าตือ และพี่ๆ เพื่อนๆ ของพี่เค้าที่รักจัส และเอ็นดูจัส คอยเอ็นเตอร์เทนต่างๆ ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอ

สุดท้ายนี้ จัสอยากฝากถึงชาวเน็ต ที่คอมเมนต์ด่าทอว่าสกายเป็นมือที่ 3 จัสอยากยินยันไว้ตรงนี้ จัสกับสกายเจอกันปลายเดือนมิถุนายน สกายไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลย ตอนนี้สภาพจิตใจ สกายไม่โอเคที่ต้องโดนด่า โดนว่า ทั้งที่สกายไม่ได้ทำอะไรผิดเลยคับ”

หน้าจออินสตาแกรมสตอรี่ของ &quot;ฉลามจัส&quot; ที่โพสต์ข้อความยอมรับผิด
IG/ @dyw_just_

ส่วนสตอรี่ถัดมา ฉลามจัส ระบุว่า “ในส่วนรูปและแชตที่มีหลุดออกมาไม่ใช่แชตของจัสกับสกาย จัสไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจสกายผิดไปมากกว่านี้ คอมเมนต์ไม่ดีต่างๆ ที่เข้ามาจัสจะมองว่าเป็นการเข้าใจสกายผิด ส่วนตัวจัสขอโทษ FC ทุกคนที่ทำให้ผิดหวัง จัสจะแก้ไขและปรับปรุงตัวแล้ว จะดำเนินชีวิตต่อไปในทางที่ดีครับ”

IG/ @dyw_just_

ด้านมิกซ์ เฉลิมศรี ได้มีการลงสตอรี่เป็นภาพแชตของ ฉลามจัส ที่ได้มีการส่งข้อความขอโทษเมื่อวันวานนี้ว่า “พี่มิกซ์ครับ จัสขอโทษที่ทำให้เสียใจ ผิดหวังกับเรื่องที่ผ่านมานะ จัสยอมรับผิดทุกอย่าง อยากขอโทษป้าตือ พี่ๆ เพื่อนๆ ของพี่มิกซ์ ที่ทำให้ร้องไห้

ขอโทษพี่เมญ่า ที่ทำลายความเชื่อใจนะครับ ทุกๆ เหตุการณ์ ทุกๆ เรื่องราว เป็นจัสที่ผิดเอง และไม่ออกมายอมรับแต่แรก ส่วนสกายมาตอนเลิกกับพี่แล้วจริงๆ ไม่อยากให้เข้าใจสกายผิดจริงๆ สกายเข้ามาช่วงมิถุนาแล้ว เค้าเข้าใจที่เธอโกรธ เธอแค้น เธออยากออกมาอธิบาย เธอทำได้เลยมันเป็นสิ่งเค้าต้องยอมรับผลของการกระทำครับ”

หน้าจอแชตข้อความขอโทษที่ &quot;มิกซ์ เฉลิมศรี&quot; นำมาโพสต์
IG/ @badmixy

