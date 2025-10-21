“ฉลามจัส” รับนอกใจ “มิกซ์ เฉลิมศรี” จริง ยอมรับผิดทุกอย่าง พร้อมขอโทษ FC ทำให้ผิดหวัง
“ฉลามจัส” ยอมรับเคยนอกใจ “มิกซ์ เฉลิมศรี” จริง พร้อมขอโทษทุกฝ่าย และวอนสังคมหยุดโจมตีแฟนใหม่ ยืนยันไม่ได้เป็นมือที่สาม
หลังจากที่ มิกซ์ เฉลิมศรี อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้ออกมาไลฟ์สดเล่าเรื่องราวความรักที่ถูกแฟนเก่านอกใจจนกลายเป็นกระแสไวรัล และชาวเน็ตได้พุ่งเป้าไปที่ จัส-ดุลยวัต แก้วศรียงค์ นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย ล่าสุดฉลามจัส ได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรก โดยยอมรับผิดทุกอย่าง พร้อมยันยืนว่าแฟนคนปัจจุบันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
ฉลามจัส ได้โพสต์ข้อความผ่านสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัว ยอมรับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นความจริง และขอโทษทุกฝ่ายที่ทำให้ผิดหวัง ขณะที่ มิกซ์ เฉลิมศรี ก็ได้โพสต์ภาพแชตที่ฉลามจัส ส่งมาขอโทษเป็นการส่วนตัวเช่นกัน
ฉลามจัส ระบุว่า “วันนี้ที่จัสออกมาไลฟ์ ออกมาอธิบาย จัสขอยอมรับว่าระบะเวลาที่คบกับพี่เค้ามา มีการนอกใจขึ้นจริงๆ จัสขอยอมรับผิดตรงนี้ ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ ครับ และอยากขอโทษป้าตือ และพี่ๆ เพื่อนๆ ของพี่เค้าที่รักจัส และเอ็นดูจัส คอยเอ็นเตอร์เทนต่างๆ ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอ
สุดท้ายนี้ จัสอยากฝากถึงชาวเน็ต ที่คอมเมนต์ด่าทอว่าสกายเป็นมือที่ 3 จัสอยากยินยันไว้ตรงนี้ จัสกับสกายเจอกันปลายเดือนมิถุนายน สกายไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลย ตอนนี้สภาพจิตใจ สกายไม่โอเคที่ต้องโดนด่า โดนว่า ทั้งที่สกายไม่ได้ทำอะไรผิดเลยคับ”
ส่วนสตอรี่ถัดมา ฉลามจัส ระบุว่า “ในส่วนรูปและแชตที่มีหลุดออกมาไม่ใช่แชตของจัสกับสกาย จัสไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจสกายผิดไปมากกว่านี้ คอมเมนต์ไม่ดีต่างๆ ที่เข้ามาจัสจะมองว่าเป็นการเข้าใจสกายผิด ส่วนตัวจัสขอโทษ FC ทุกคนที่ทำให้ผิดหวัง จัสจะแก้ไขและปรับปรุงตัวแล้ว จะดำเนินชีวิตต่อไปในทางที่ดีครับ”
ด้านมิกซ์ เฉลิมศรี ได้มีการลงสตอรี่เป็นภาพแชตของ ฉลามจัส ที่ได้มีการส่งข้อความขอโทษเมื่อวันวานนี้ว่า “พี่มิกซ์ครับ จัสขอโทษที่ทำให้เสียใจ ผิดหวังกับเรื่องที่ผ่านมานะ จัสยอมรับผิดทุกอย่าง อยากขอโทษป้าตือ พี่ๆ เพื่อนๆ ของพี่มิกซ์ ที่ทำให้ร้องไห้
ขอโทษพี่เมญ่า ที่ทำลายความเชื่อใจนะครับ ทุกๆ เหตุการณ์ ทุกๆ เรื่องราว เป็นจัสที่ผิดเอง และไม่ออกมายอมรับแต่แรก ส่วนสกายมาตอนเลิกกับพี่แล้วจริงๆ ไม่อยากให้เข้าใจสกายผิดจริงๆ สกายเข้ามาช่วงมิถุนาแล้ว เค้าเข้าใจที่เธอโกรธ เธอแค้น เธออยากออกมาอธิบาย เธอทำได้เลยมันเป็นสิ่งเค้าต้องยอมรับผลของการกระทำครับ”
