ฉลามจัส เปิดตัวแฟนใหม่? เจ้าตัวยืนยันไม่โสดแล้ว เพจดังเปิดวาร์ปโมเมนต์หวาน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 18:00 น.
155

ฉลามจัส อดีตคนรัก มิกซ์ เฉลิมศรี เปิดตัวแฟนใหม่? เจ้าตัวยืนยัน “ไม่โสด” แล้ว เพจดังเปิดวาร์ปโมเมนต์หวานในโซเชียล

ดูเหมือนว่าหัวใจกำลังกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้ง สำหรับ ฉลามจัส หรือ ดุลยวัต แก้วศรียงค์ นักว่ายน้ำชายหนึ่งเดียวของทัพนักกีฬาไทย ในการแข่งขัน โอลิมปิก 2024 อดีตคนรักเก่าของนักร้องและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง “มิกซ์ เฉลิมศรี” หลังจากที่ทั้งคู่จะเลิกรากันมากว่า 5 เดือนแล้ว ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพคู่หนุ่มน้อยหน้าหวานพร้อมอิโมจิหัวใจสีแดงลงในสตอรี่อินสตาแกรม

วันนี้ (14 ต.ค. 68) เพจดังอย่าง เล็กซ์ซี่กัดโบกัสแฉ ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่ของ ฉลามจัส กับหนุ่มข้างกายที่มีชื่อว่า “สกาย” พร้อมแปะอิโมจิหัวใจสีแดงเอาไว้แทนแคปชั่นประกอบภาพ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นแฟนใหม่ของเขา โดยเพจดังระบุแคปชั่นว่า “เปิดวาร์ป น้องสกาย แฟนใหม่ #ฉลามจัส น้องบอก ตอนนี้ ไม่โสดแล้ว หลังโพสต์รูปคู่ ใน IG story น่ารัก ….”

ฉลามจัส เปิดตัวแฟนใหม่ เจ้าตัวยืนยันไม่โสดแล้ว เพจดังเปิดวาร์ปโมเมนต์หวาน-1

ฉลามจัส เปิดตัวแฟนใหม่ เจ้าตัวยืนยันไม่โสดแล้ว เพจดังเปิดวาร์ปโมเมนต์หวาน-2

เมื่อทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ได้ลองเข้าไปเช็กความมั่นใจในอินสตาแกรมส่วนตัวของทั้งฉลามจัส และน้องสกาย ก็พบว่าทั้งคู่มีโมเมนต์หวานร่วมกันจริง โดยฉลามจัสได้เดินทางไปร่วมยินดีกับน้องสกายในวันรับปริญญา ซึ่งมีการมอบช่อเงินสดให้เป็นของขวัญวันเรียนจบด้วย รวมถึงรูปคู่ในลิฟต์ที่ทั้งสองใส่สูทเหมือนกันยืนเคียงข้างกัน

แต่เหนือสิ่งอื่นใดเราก็คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมายืนยันสถานะด้วยตัวเองอีกครั้งจะดีที่สุด หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

ฉลามจัส เปิดตัวแฟนใหม่ เจ้าตัวยืนยันไม่โสดแล้ว เพจดังเปิดวาร์ปโมเมนต์หวาน-3
ภาพจาก : IG dyw_just_
ฉลามจัส เปิดตัวแฟนใหม่ เจ้าตัวยืนยันไม่โสดแล้ว เพจดังเปิดวาร์ปโมเมนต์หวาน-4
ภาพจาก : IG sk.chetadaphon

อ้างอิงจาก : FB เล็กซ์ซี่กัดโบกัสแฉ, IG dyw_just_, sk.chetadaphon

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

