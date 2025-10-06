ข่าว

รีบเช็ค เปิดโผรายชื่อ 25 โรงพยาบาลเอกชน ออกจากระบบ “บัตรทอง” มีผล 1 ต.ค. 68

เผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 13:34 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 13:34 น.
เช็คที่นี่ รายชื่อ 25 โรงพยาบาลเอกชน ขอถอนตัวออกจากระบบหลังประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ “บัตรทอง” นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568

พ.ท.ทพ.ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร (สปสช. เขต 13 กทม.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2569 ที่กำลังจะมาถึงนี้ มีคลินิกชุมชนอบอุ่นและหน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ รวม 25 แห่ง ได้ยื่นหนังสือขอถอนตัวจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ “บัตรทอง 30 บาท”

การยกเลิกการเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ซึ่งตรงกับวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ ซึ่งทาง สปสช. กำลังเร่งดำเนินการเพื่อดูแลและลดผลกระทบต่อประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 ทาง สปสช. เขต 13 กทม. ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการดังกล่าว โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยบริการที่ขอยกเลิกสัญญา และหน่วยบริการที่ยังคงอยู่ในระบบบัตรทอง ทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่กรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์กว่า 250 คน

การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากโรงพยาบาล, ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.), และคลินิกชุมชนอบอุ่น เข้าร่วม เพื่อร่วมกันวางมาตรการที่ชัดเจนให้ผู้ป่วยบัตรทองยังคงสามารถเข้าถึงสิทธิและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องต่อไป

ในส่วนของคลินิกชุมชนอบอุ่น รวมหน่วยฯ ปฐมภูมิ รพ.เอกชน 25 แห่ง ที่ออกจากระบบนั้น มีประชาชนได้รับผลกระทบราว 220,982 คน ทางสำนักงานฯ ได้เร่งรัดและพยายามหาหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่ใน 3 แบบ คือ

  1. จัดสรรประชากรให้หน่วยฯ ปฐมภูมิภายในเขตพื้นที่คลินิกเอกชนที่ลาออก จำนวน 95,796 คน
  2. จัดสรรประชากรให้หน่วยฯ ปฐมภูมิเขตรอยต่อ จำนวน 73,312 คน
  3. ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับดูแลประชากรให้ก่อน 51,874 คน ซึ่งสำนักงานอยู่ระหว่างจัดหาหน่วยบริการปฐมภูมิมารองรับ

ทั้งนี้ ทางสำนักงานฯ ได้ขอความร่วมมือให้คลินิกเดิมจัดเตรียมประวัติการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยใช้ในการรักษาต่อเนื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยรับทราบแนวทางการไปใช้สิทธิหลังวันที่สัญญาสิ้นสุด และขอความร่วมมือไม่ให้คลินิกแนะนำผู้ป่วยย้ายสิทธิก่อน เนื่องจากสำนักงานฯ จะดำเนินการจัดการให้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2568 โดยไม่นับครั้งการเปลี่ยนสิทธิตามรอบปกติ 4 ครั้ง/ปี ส่วนการออกหนังสือส่งตัว ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน 1–31 ตุลาคม 2568 ได้ขอให้คลินิกออกหนังสือส่งตัวให้ผู้ป่วยตามใบนัดและส่งข้อมูลการออกหนังสือส่งตัวทั้งหมดกลับมายังสำนักงานฯ

พ.ท.ทพ.ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 13 กทม. ได้ชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อดูแลผู้ป่วยบัตรทองในช่วงเปลี่ยนผ่าน 31 วัน ตั้งแต่วันที่ 1–31 ตุลาคม 2568 หลังจากคลินิกเอกชน 25 แห่งในกรุงเทพฯ ยกเลิกสัญญา โดยยืนยันว่าผู้ป่วยยังคงได้รับสิทธิการรักษาต่อเนื่องตามปกติ

แนวทางดูแลผู้ป่วยในช่วงเปลี่ยนผ่าน (1-31 ต.ค. 68)

1. การรักษาผู้ป่วยที่มีใบนัดเดิม

  • ผู้ป่วยที่มีใบส่งตัวจากคลินิกเดิม โรงพยาบาลที่ผู้ป่วยมีใบนัดอยู่ต้องให้บริการตามนัดได้ตามปกติ โดยไม่ต้องให้ผู้ป่วยกลับไปขอเอกสารจากคลินิกแห่งใหม่
  • การเบิกจ่ายค่ารักษา สปสช. จะส่งข้อมูลผู้ป่วยจากคลินิกเดิมให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่ที่รับผิดชอบประชากร เพื่อให้โรงพยาบาลใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

2. บริการฉุกเฉินและจำเป็น (OP Anywhere / OPAE)

  • กรณีเข้ารับบริการเหตุจำเป็น (OP Anywhere) และกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน (OPAE) ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งให้บริการตามปกติ และบันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

3. การตรวจสอบและย้ายสิทธิใหม่

  • ประชาชนที่สิทธิเดิมถูกยกเลิก (จาก 25 แห่ง): ยังไม่ต้องทำการย้ายหน่วยบริการด้วยตนเอง ให้รอการจัดสรรหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่จาก สปสช. ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2568
  • ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบสิทธิและหน่วยบริการใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป

4. การขอประวัติการรักษาต่อเนื่อง

  • การเข้ารับบริการที่คลินิกใหม่: ขอให้ผู้ป่วยขอประวัติการรักษาและประวัติการใช้ยาจากคลินิกเดิม ไปแสดงต่อคลินิกแห่งใหม่
  • ทางเลือกอื่น: ผู้ป่วยสามารถขอให้คลินิกแห่งใหม่ ดึงข้อมูลผ่านระบบ Health Link เพื่อใช้ประกอบการรักษาต่อเนื่องได้เช่นกัน
  • กรณีต้องใช้ใบส่งตัวใหม่: ผู้ที่มีใบนัดของโรงพยาบาลเดิม แต่ยังไม่มีใบส่งตัว สามารถขอประวัติการรักษาและประวัติการใช้ยาจากคลินิกเดิม ไปให้คลินิกใหม่เพื่อพิจารณาออกใบส่งตัว หรือขอให้คลินิกใหม่ดึงข้อมูลผ่านระบบ Health Link เพื่อประกอบการพิจารณาได้

ทั้งนี้ สปสช. จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยบริการปฐมภูมิสามารถใช้ระบบ Health Link ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคม 2568

รายชื่อ 25 หน่วยบริการที่ลาออกจากระบบบัตรทอง

  1. เขตดอนเมือง คลินิกเวชกรรมเดอะเมอริเดียน
  2. เขตดอนเมือง คลินิกเวชกรรมพีเอ็มซี
  3. เขตดอนเมือง คลินิกเวชกรรมเทพรักษ์
  4. เขตดินแดง คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขาสุทธิสาร
  5. เขตดุสิต นครไชยศรีคลินิกเวชกรรม
  6. เขตทุ่งครุ คลินิกเวชกรรมไอเอ็มเอช วิเศษสุขนคร 25
  7. เขตบางพลัด คลินิกเวชกรรมอนันต์เฮลท์แคร์ สาขาบางอ้อ
  8. เขตบางพลัด คลินิกเวชกรรมอนันต์เฮลท์แคร์
  9. เขตบางขุนเทียน คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ 19
  10. เขตบางแค มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาบางไผ่
  11. เขตบางแค มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขา ม.เศรษฐกิจ
  12. เขตบางบอน ดีเค 15 คลินิกเวชกรรม
  13. เขตพระนคร บูรพาภิรมย์คลินิกเวชกรรม
  14. เขตพญาไท คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ 1
  15. เขตราชเทวี รักษ์สุขภาพเพชรบุรี 7 คลินิกเวชกรรม
  16. เขตราษฎร์บูรณะ คลินิกเวชกรรมไอเอ็มเอช ราษฎร์บูรณะ 27
  17. เขตราษฎร์บูรณะ คลินิกเวชกรรมไอเอ็มเอช สุขสวัสดิ์ 36
  18. เขตราษฎร์บูรณะ รพ.ไอเอ็มเอช ธนบุรี (เฉพาะหน่วยฯ ปฐมภูมิ)
  19. เขตลาดพร้าว คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ 9
  20. เขตลาดพร้าว คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ 11
  21. เขตสายไหม พร้อมแพทย์สหคลินิก
  22. เขตสายไหม รวมแพทย์สหคลินิก
  23. เขตสาทร อยู่ดีมีสุขคลินิกเวชกรรม
  24. เขตหนองแขม คลินิกเวชกรรมรักประชา มาเจริญ
  25. เขตหนองแขม มิตรมวลชนคลินิกเวชกรรม สาขามาเจริญ

 

