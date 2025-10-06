รีบเช็ค เปิดโผรายชื่อ 25 โรงพยาบาลเอกชน ออกจากระบบ “บัตรทอง” มีผล 1 ต.ค. 68
เช็คที่นี่ รายชื่อ 25 โรงพยาบาลเอกชน ขอถอนตัวออกจากระบบหลังประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ “บัตรทอง” นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568
พ.ท.ทพ.ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร (สปสช. เขต 13 กทม.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2569 ที่กำลังจะมาถึงนี้ มีคลินิกชุมชนอบอุ่นและหน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ รวม 25 แห่ง ได้ยื่นหนังสือขอถอนตัวจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ “บัตรทอง 30 บาท”
การยกเลิกการเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ซึ่งตรงกับวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ ซึ่งทาง สปสช. กำลังเร่งดำเนินการเพื่อดูแลและลดผลกระทบต่อประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 ทาง สปสช. เขต 13 กทม. ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการดังกล่าว โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยบริการที่ขอยกเลิกสัญญา และหน่วยบริการที่ยังคงอยู่ในระบบบัตรทอง ทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่กรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์กว่า 250 คน
การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากโรงพยาบาล, ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.), และคลินิกชุมชนอบอุ่น เข้าร่วม เพื่อร่วมกันวางมาตรการที่ชัดเจนให้ผู้ป่วยบัตรทองยังคงสามารถเข้าถึงสิทธิและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องต่อไป
ในส่วนของคลินิกชุมชนอบอุ่น รวมหน่วยฯ ปฐมภูมิ รพ.เอกชน 25 แห่ง ที่ออกจากระบบนั้น มีประชาชนได้รับผลกระทบราว 220,982 คน ทางสำนักงานฯ ได้เร่งรัดและพยายามหาหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่ใน 3 แบบ คือ
- จัดสรรประชากรให้หน่วยฯ ปฐมภูมิภายในเขตพื้นที่คลินิกเอกชนที่ลาออก จำนวน 95,796 คน
- จัดสรรประชากรให้หน่วยฯ ปฐมภูมิเขตรอยต่อ จำนวน 73,312 คน
- ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับดูแลประชากรให้ก่อน 51,874 คน ซึ่งสำนักงานอยู่ระหว่างจัดหาหน่วยบริการปฐมภูมิมารองรับ
ทั้งนี้ ทางสำนักงานฯ ได้ขอความร่วมมือให้คลินิกเดิมจัดเตรียมประวัติการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยใช้ในการรักษาต่อเนื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยรับทราบแนวทางการไปใช้สิทธิหลังวันที่สัญญาสิ้นสุด และขอความร่วมมือไม่ให้คลินิกแนะนำผู้ป่วยย้ายสิทธิก่อน เนื่องจากสำนักงานฯ จะดำเนินการจัดการให้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2568 โดยไม่นับครั้งการเปลี่ยนสิทธิตามรอบปกติ 4 ครั้ง/ปี ส่วนการออกหนังสือส่งตัว ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน 1–31 ตุลาคม 2568 ได้ขอให้คลินิกออกหนังสือส่งตัวให้ผู้ป่วยตามใบนัดและส่งข้อมูลการออกหนังสือส่งตัวทั้งหมดกลับมายังสำนักงานฯ
พ.ท.ทพ.ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 13 กทม. ได้ชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อดูแลผู้ป่วยบัตรทองในช่วงเปลี่ยนผ่าน 31 วัน ตั้งแต่วันที่ 1–31 ตุลาคม 2568 หลังจากคลินิกเอกชน 25 แห่งในกรุงเทพฯ ยกเลิกสัญญา โดยยืนยันว่าผู้ป่วยยังคงได้รับสิทธิการรักษาต่อเนื่องตามปกติ
แนวทางดูแลผู้ป่วยในช่วงเปลี่ยนผ่าน (1-31 ต.ค. 68)
1. การรักษาผู้ป่วยที่มีใบนัดเดิม
- ผู้ป่วยที่มีใบส่งตัวจากคลินิกเดิม โรงพยาบาลที่ผู้ป่วยมีใบนัดอยู่ต้องให้บริการตามนัดได้ตามปกติ โดยไม่ต้องให้ผู้ป่วยกลับไปขอเอกสารจากคลินิกแห่งใหม่
- การเบิกจ่ายค่ารักษา สปสช. จะส่งข้อมูลผู้ป่วยจากคลินิกเดิมให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่ที่รับผิดชอบประชากร เพื่อให้โรงพยาบาลใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
2. บริการฉุกเฉินและจำเป็น (OP Anywhere / OPAE)
- กรณีเข้ารับบริการเหตุจำเป็น (OP Anywhere) และกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน (OPAE) ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งให้บริการตามปกติ และบันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
3. การตรวจสอบและย้ายสิทธิใหม่
- ประชาชนที่สิทธิเดิมถูกยกเลิก (จาก 25 แห่ง): ยังไม่ต้องทำการย้ายหน่วยบริการด้วยตนเอง ให้รอการจัดสรรหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่จาก สปสช. ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2568
- ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบสิทธิและหน่วยบริการใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
4. การขอประวัติการรักษาต่อเนื่อง
- การเข้ารับบริการที่คลินิกใหม่: ขอให้ผู้ป่วยขอประวัติการรักษาและประวัติการใช้ยาจากคลินิกเดิม ไปแสดงต่อคลินิกแห่งใหม่
- ทางเลือกอื่น: ผู้ป่วยสามารถขอให้คลินิกแห่งใหม่ ดึงข้อมูลผ่านระบบ Health Link เพื่อใช้ประกอบการรักษาต่อเนื่องได้เช่นกัน
- กรณีต้องใช้ใบส่งตัวใหม่: ผู้ที่มีใบนัดของโรงพยาบาลเดิม แต่ยังไม่มีใบส่งตัว สามารถขอประวัติการรักษาและประวัติการใช้ยาจากคลินิกเดิม ไปให้คลินิกใหม่เพื่อพิจารณาออกใบส่งตัว หรือขอให้คลินิกใหม่ดึงข้อมูลผ่านระบบ Health Link เพื่อประกอบการพิจารณาได้
ทั้งนี้ สปสช. จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยบริการปฐมภูมิสามารถใช้ระบบ Health Link ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคม 2568
รายชื่อ 25 หน่วยบริการที่ลาออกจากระบบบัตรทอง
- เขตดอนเมือง คลินิกเวชกรรมเดอะเมอริเดียน
- เขตดอนเมือง คลินิกเวชกรรมพีเอ็มซี
- เขตดอนเมือง คลินิกเวชกรรมเทพรักษ์
- เขตดินแดง คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขาสุทธิสาร
- เขตดุสิต นครไชยศรีคลินิกเวชกรรม
- เขตทุ่งครุ คลินิกเวชกรรมไอเอ็มเอช วิเศษสุขนคร 25
- เขตบางพลัด คลินิกเวชกรรมอนันต์เฮลท์แคร์ สาขาบางอ้อ
- เขตบางพลัด คลินิกเวชกรรมอนันต์เฮลท์แคร์
- เขตบางขุนเทียน คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ 19
- เขตบางแค มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาบางไผ่
- เขตบางแค มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขา ม.เศรษฐกิจ
- เขตบางบอน ดีเค 15 คลินิกเวชกรรม
- เขตพระนคร บูรพาภิรมย์คลินิกเวชกรรม
- เขตพญาไท คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ 1
- เขตราชเทวี รักษ์สุขภาพเพชรบุรี 7 คลินิกเวชกรรม
- เขตราษฎร์บูรณะ คลินิกเวชกรรมไอเอ็มเอช ราษฎร์บูรณะ 27
- เขตราษฎร์บูรณะ คลินิกเวชกรรมไอเอ็มเอช สุขสวัสดิ์ 36
- เขตราษฎร์บูรณะ รพ.ไอเอ็มเอช ธนบุรี (เฉพาะหน่วยฯ ปฐมภูมิ)
- เขตลาดพร้าว คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ 9
- เขตลาดพร้าว คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ 11
- เขตสายไหม พร้อมแพทย์สหคลินิก
- เขตสายไหม รวมแพทย์สหคลินิก
- เขตสาทร อยู่ดีมีสุขคลินิกเวชกรรม
- เขตหนองแขม คลินิกเวชกรรมรักประชา มาเจริญ
- เขตหนองแขม มิตรมวลชนคลินิกเวชกรรม สาขามาเจริญ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ยืนยันตัวตน “คนละครึ่ง” แอปเป๋าตัง ไม่ผ่าน? เช็กวิธีแก้ไขที่นี่ ทำได้เอง
- อยากไปเวสต์เกต แต่กลัวหลงเข้า M81 “เซ็นทรัล” แนะเส้นทางเข้าห้าง ไม่มีหลงแน่นอน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: