เปิดก่อนได้เปรียบ(มั้ง) เพจ “ลิเวอร์พูล” โพสต์รูปถล่มแมนยู 7-0 ก่อนศึกแดงเดือดสุดสัปดาห์นี้
ไม่รู้ตอนจบเป็นยังไง แต่มีคนเริ่มแล้ว เมื่อล่าสุดเพจสโมสร ลิเวอร์พูล โพสต์ภาพสกอร์ที่ถล่ม แมนยู ขาดลอย 7-0 ก่อนที่ทั้งสองทีมจะเจอกันในศึกแดงเดือด สุดสัปดาห์นี้
สำหรับแฟนบอล โดยเฉพาะศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ หลายคนเฝ้ารอหนึ่งในเกมที่ได้รับการจับตามองนั่นก็คือ ศึกแดงเดือด ระหว่าง ลิเวอร์พูล จะเปิดบ้านพบกับ แมนฯ ยุไนเต็ด ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคมที่จะถึงนี้
แต่ดูเหมือนว่าทีมเจ้าบ้านจะชิงโหมโรงความเดือด เพราะล่าสุดวันนี้ (15 ตุลาคม) เพจเฟซบุ๊กของสโมสร ลิเวอร์พูล ได้มีการโพสต์ภาพเซตหนึ่ง ซึ่งเป็นภาพจากชัยชนะที่พวกเขามีต่ออริต่างเมืองรายนี้ พร้อมแคปชั่นว่า “บรรยากาศที่ผ่านมาในเกมกับคู่แข่งรายถัดไปของเรา”
และหนึ่งภาพที่ได้รับความสนใจมากที่สุดนั่นก็คือ สกอร์บอร์ดที่สนามแอนฟิลด์ที่โชว์ผลการแข่งขันที่ ลิเวอร์พูล เอาชนะ แมนฯ ยูไนเต็ด 7-0 ซึ่งเกมดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 ในฤดุกาล 2022-2023 และยังเป็นชัยชนะที่สกอร์ขาดลอยมากที่สุดในประวัติศาสตร์การแข่งขันระหว่างทั้งสองทีม
อ้างอิง : Facebook Liverpool FC
