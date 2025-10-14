มาเลฯ เผย “ทรัมป์” ร่วมประชุมอาเซียน หวังชมไทย-กัมพูชาลงนามหย่าศึก
กระทรวงต่างประเทศมาเลเซีย เผย โดนัลด์ ทรัมป์ จะมาร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนตามเดิม หวังชมไทย-กัมพูชาลงนามหย่าศึก
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่า โมฮามัด ฮาซาน รัฐมนตรีกระทรวงว่าการต่างประเทศของมาเลเซีย ระบุว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยืนกรานว่าจะยังคงเดินทางมาประเทศมาเลเซียตามเดิมในวันที่ 26 ต.ค. ในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
โดยนายทรัมป์กล่าวมาว่า เขาตั้งตารอที่ชมข้อตกลงหยุดยิงระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา
ซึ่งนายฮาซานระบุว่า พวกเราหวังว่าจะได้เห็นทั้งสองชาติร่วมกันเซ็นลงนาม ข้อตกลงกัวลาลัมเปอร์ระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสันติภาพและการหยุดยิงที่ยั่งยืน
ขณะที่นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย กล่าวว่านายทรัมป์จะเข้าร่วมการประชุม แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางรัฐบาลสหรัฐฯ แต่อย่างใด
ก่อนหน้านี้ SCMP ระบุว่า สาเหตุที่นายทรัมป์ต้องการเป็นประธานพิธีลงนาม เพราะเขาต้องการภาพ เพื่อนำไปใช้ในการชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ซึ่งเป็นรางวัลที่นายทรัมป์แสดงตัวชัดเจนว่าอยากได้ อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมา มาเรีย โครินา มาชาโด เป็นผู้คว้ารางวัลดังกล่าวไป
