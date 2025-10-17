“อนุทิน” ย้อน “ฮุน มาเนต” ประเทศไทยไม่มีปัญหา ปัญหาอยู่ที่เดียว
อนุทิน ย้อน ฮุน มาเนต หลังบอกไม่ต้องจุ้นเรื่องแก้คอลเซ็นเตอร์ ย้ำประเทศไทยไม่มีปัญหา ปัญหามีอยู่ที่เดียว แต่ไม่บอกที่ไหน
จากกรณีที่นาย ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวหลังพบคณะพิเศษเกาหลีว่า “ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีสื่อจากประเทศเพื่อนบ้านรายงานข่าวว่า ผู้นำของประเทศวางแผนเข้าพบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับชาวเกาหลี ตนจึงได้แจ้งต่อคิม จิน-อา ว่า หากรายงานนี้เป็นความจริง ขอให้แจ้งต่อไปยังประธานาธิบดีเกาหลีใต้ว่า กัมพูชาไม่จำเป็นต้องให้ประเทศเพื่อนบ้านมาดำเนินการแทน ซึ่งผู้นำของประเทศนั้นควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาภายในประเทศของตนเอง” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์หลังกลับมาประเทศไทย ถึงประเด็นดังกล่าวว่าขอยืนยันว่า ประเทศไทยไม่มีปัญหา ซึ่งปัญหาของประเทศไทยมีอยู่ที่เดียว
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าที่ไหน นายกฯ ระบุว่า เราอย่าไปเพิ่มความเห็นต่างหรือขัดแย้ง ทุกอย่างกำลังไปได้ด้วยดี
