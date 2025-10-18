โรม่า พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช เซเรีย อา 2025/26 วันที่ 18 ต.ค. 68

18 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล กัลโช เซเรีย อา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม สตาดิโอ โอลิมปิโก้ ระหว่าง โรม่า พบ อินเตอร์ มิลาน The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด กัลโช เซเรีย อา โรม่า VS อินเตอร์ มิลาน ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : กัลโช เซเรีย อา 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : โรม่า พบ อินเตอร์ มิลาน
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
- สนาม : สตาดิโอ โอลิมปิโก้
- ถ่ายทอดสด : True Premier Football 3
วิเคราะห์บอล โรม่า – อินเตอร์ มิลาน
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
โรม่า
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพหมาป่า ของกุนซือ จาน ปิเอโร่ กัสเปริ ยังไม่สามารถใช้งาน เลออน เบลี่ย์ กับ เปาโล ดีบาล่า
คาดว่าจะนำทัพมาโดย มิเล่ สวิลาร์, เซกี้ เซลิค, จานลูก้า มันชินี่, อิวาน เอ็นดิคก้า, เวสเล่ย์, มานู โกเน่, ไบรอัน คริสตานเต้, อังเคลินโญ่, มาติอัส ซูเล่, ลอเรนโซ่ เปลเลกรินี่, อาร์เต็ม ดอฟบิค
อินเตอร์ มิลาน
ในขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ คริสเตียน คิวู ยังไม่สามารถใช้งาน โทมัส ปาลาซิโอส และ มาร์กกุส ตูราม ที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่
คาดว่าจะนำทัพมาโดย โจเซป มาร์ตีเนซ, มานูเอล อคานจี, ฟรานเชสโก้ อแชร์บี้, อเลสซานโดร บาสโตนี่, เดนเซล ดุมฟรีส์, นิโกโล่ บาเรลล่า, ฮาคาน ชาลาโนลู, เปตาร์ ซูชิช, เฟเดริโก ดิมาร์โก, อองเก้-โยอัน บอนนี่, เลาตาโร่ มาร์ตีเนซ
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ โรม่า – อินเตอร์ มิลาน
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 27/04/2025 อินเตอร์ มิลาน 0-1 โรม่า (เซเรีย อา)
- 21/10/2024 โรม่า 0-1 อินเตอร์ มิลาน (เซเรีย อา)
- 11/02/2024 โรม่า 2-4 อินเตอร์ มิลาน (เซเรีย อา)
- 30/10/2023 อินเตอร์ มิลาน 1-0 โรม่า (เซเรีย อา)
- 06/05/2023 โรม่า 0-2 อินเตอร์ มิลาน (เซเรีย อา)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
โรม่า
- 05/10/2025 ชนะ ฟิออเรนติน่า 2-1 (เซเรีย อา)
- 02/10/2025 แพ้ ลีลล์ 0-1 (ยูฟ่า ยูโรปาลีก)
- 28/09/2025 ชนะ เวโรน่า 2-0 (เซเรีย อา)
- 25/09/2025 ชนะ นีซ 2-1 (ยูฟ่า ยูโรปาลีก)
- 21/09/2025 ชนะ ลาซิโอ 1-0 (เซเรีย อา)
อินเตอร์ มิลาน
- 04/10/2025 ชนะ เครโมเนเซ่ 4-0 (เซเรีย อา)
- 01/10/2025 ชนะ สลาเวีย ปราก 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/2025 ชนะ กายารี่ 2-0 (เซเรีย อา)
- 21/09/2025 ชนะ ซาสซูโอโล่ 2-1 (เซเรีย อา)
- 17/09/2025 ชนะ อาแจ็กซ์ 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
โรม่า (3-4-2-1) : มิเล่ สวิลาร์ – เซกี้ เซลิค, จานลูก้า มันชินี่, อิวาน เอ็นดิคก้า – เวสเล่ย์, มานู โกเน่, ไบรอัน คริสตานเต้, อังเคลินโญ่ – มาติอัส ซูเล่, ลอเรนโซ่ เปลเลกรินี่ – อาร์เต็ม ดอฟบิค
อินเตอร์ มิลาน (3-5-2) : โจเซป มาร์ตีเนซ (GK) – ยานน์ บิสเซ็ค, สเตฟาน เดอ ฟราย, อเลสซานโดร บาสโตนี่ – เดนเซล ดุมฟรีส์, นิโกโล่ บาเรลล่า, ฮาคาน ชาลาโนลู, เปตาร์ ซูชิช, คาร์ลอส ออกุสโต – อองเก้-โยอัน บอนนี่, ฟรานเชสโก้ ปิโอ เอสโปซิโต้
Thaiger ฟันธง ฟุตบอล เซเรีย อา
โรม่า 1-1 อินเตอร์ มิลาน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: