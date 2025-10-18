วงการหนังเศร้า สิ้น อ.แดง กิตติศักดิ์ นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชั้นครู จากไปอย่างสงบ ในวัย 80 ปี

วงการหนังเศร้า หลังเพจ หอภาพยนตร์ โพส์แจ้งข่าวการสูญเสียครั้งใหญ่ สิ้น อ.แดง กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชั้นครูของไทย เสียชีวิต ในวัย 80 ปี
นับเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าที่ไม่มีใครอยากให้เกิด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก หอภาพยนตร์ Thai Film Archive ได้ออกมาแจ้งข่าวเศร้าสะเทือนวงการภาพยนตร์ ระบุว่า อาจารย์แดง กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน นักวิจารณ์ภาพยนตร์คนสำคัญของไทยได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้ว ในวัย 80 ปี สร้างความโศกเศร้าให้แก่ลูกศิษย์และคนในวงการเป็นอย่างมาก
ประวัติ กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน นักวิจารณ์หนังชั้นครู
สำหรับ กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน หรือ อาจารย์แดง เริ่มมีความสนใจในภาพยนตร์ตั้งแต่เด็ก จากการไปชมภาพยนตร์กับครอบครัวและการที่อยู่ในโรงเรียนประจำที่วิทยาลัยบางแสน ชลบุรี ซึ่งทางโรงเรียนจะเช่าภาพยนตร์ต่างประเทศเป็นฟิล์ม 16 มม. มาจัดฉายให้นักเรียนดูทุกวันเสาร์
เมื่อกิตติศักดิ์ อายุ 12 ปี ก็ได้รับมอบหมายจากรุ่นพี่ให้เป็นผู้คัดเลือกภาพยนตร์ ประสานงานกับร้านเพื่อไปเช่าฟิล์มภาพยนตร์ในกรุงเทพทุกสัปดาห์
ด้วยความรักและสนใจในศิลปะของภาพยนตร์และการแสดง กิตติศักดิ์ จึงได้เริ่มศึกษา ค้นคว้า จนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์และการแสดง
ต่อมา เสถียร จันทิมาธร ที่ตอนนั้นเป็นคอลัมนิสต์ภาพยนตร์ ที่พิมพ์ไทยรายวัน ได้เอ่ยปากชักชวนให้กิตติศักดิ์เขียนงานวิจารณ์ภาพยนตร์ไปลง ซึ่งในขณะนั้น กิตติศักดิ์ กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่นั้นมาเป็นเวลากว่า 40 ปีแล้วที่ กิตติศักดิ์ได้กลายเป็นคอลัมนิสต์ภาพยนตร์ให้แก่หนังสือพิมพ์และนิตยสารชั้นนำมากมายในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น พิมพ์ไทยรายวัน, สยามรัฐ, ประชาชาติรายสัปดาห์, ดาราภาพ (สตาร์พิกส์), แมน, ลลนา, แพรว, ฟิล์มวิว และสีสัน เป็นต้น
ในส่วนของอาชีพประจำ หลังจากจบการศึกษา กิตติศักดิ์เข้าทำงานที่กรมราชทัณฑ์ เป็นเวลา 1 ปี ก่อนที่จะตัดสินใจลาออก และไปเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนดุสิตพาณิชยการ นานถึง 4 ปี จากนั้นจึงเข้าสู่วงการโฆษณา โดยเริ่มอาชีพด้วยการเป็น copy writer ก่อนที่จะย้ายมาทำงานด้านโปรดักชั่น และเป็นผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาอยู่กว่า 30 ปี ซึ่งมีผลงานเป็นที่จดจำมากมาย ควบคู่กับการเป็นคอลัมนิสต์และเขียนวิจารณ์ภาพยนตร์ไปด้วยในคราวเดียวกัน
ผลงานของ กิตติศักดิ์ ทั้งด้านภาพยนตร์ และละครเวที
กิตติศักดิ์ มีผลงานหนังสือที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ได้ตีพิมพ์ออกสู่สายตาประชาชนมากมาย ได้แก่ แปลนิยายต้นฉบับภาพยนตร์ The Postman Always Rings Twice เป็น เพลิงบาป, แปลนิยายต้นฉบับ America America เป็น อเมริกา อเมริกา (2524), ผลงานแปลหนังสือ The Great Movies เป็น หนังคลาสสิค (2529), หนังสือรวบรวมบทวิจารณ์อย่าง หนังอเมริกัน ประวัติศาสตร์และงานคลาสสิค (2538), หนังหุ้มกระดูก (2540 Musicals : รวมพลังหนังและเพลง (2550), และเป็นผู้แต่งร่วมหนังสือ เกร็ดตำนานวิมานลอย (2533)
นอกจากศาสตร์ทางด้านภาพยนตร์แล้ว กิตติศักดิ์ยังมีความสนใจในศาสตร์ละครเวที และมีบทบาทในการดัดแปลงบทประพันธ์ละครเวทีและภาพยนตร์จากต่างประเทศ เป็นภาษาไทยมามากมาย อาทิ สัญญาณเลือด สัญญารัก (2534) ดัดแปลงจากบทภาพยนตร์ Dial M For Murder, จิ้งจอกลอกลาย (2535) ดัดแปลงจาก The Little Foxes, ทู้ตซี่ (2536) ดัดแปลงจาก Tootsie, เธอชื่ออีฟ (2536) ดัดแปลงจาก All About Eve, เชือกสังหาร (2537) ดัดแปลงจาก The Rope, และ ริษยา พยาบาท ฆาตกรรม (2539) ดัดแปลงจาก Whatever Happened to Baby Jane ซึ่งปัจจุบันบทละครเวทีแปลเหล่านี้ก็ยังคงถูกหยิบขึ้นมาทำการแสดงโดยนิสิตนักศึกษาการละครอยู่เป็นประจำ
ผู้บุกเบิกการอบรมเรื่องภาพยนตร์ แก่นิสิต และประชาชนทั่วไป
กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชั้นครู ยังถือเป็นผู้บุกเบิกศาสตร์ด้านการวิจารณ์ภาพยนตร์และละครเวทีในประเทศไทย โดยกิตติศักดิ์ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ รวมทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการพัฒนาหลักสูตรภาควิชาภาพยนตร์ และ การละคร ให้หลายสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็น
- คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะศิลปศาสตร์ สถาบันกันตนา
- คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นอกจากนี้ กิตติศักดิ์ยังเป็นผู้ริเริ่มการอบรมความรู้พื้นฐานด้านภาพยนตร์ ให้กับบุคคลทั่วไป ซึ่งไม่มีโอกาสได้เรียนภาพยนตร์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นการอบรมภาพยนตร์วิจักษ์
กิตติศักดิ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษากรรมการบริหารหอภาพยนตร์ และปัจจุบันท่านยังสละเวลามาร่วมเป็น อนุกรรมการติดตามและประเมินผลการทำงานของหอภาพยนตร์ และจัดกิจกรรมดูหนังกับอ.แดง ที่หอภาพยนตร์ฯ เป็นประจำ
การมีผลงานด้านการวิจารณ์ภาพยนตร์ และเป็นอาจารย์พิเศษหลายสถาบัน รวมทั้งการจัดการอบรมภาพยนตร์วิจักษ์ เป็นเวลาหลายทศวรรษ ทำให้ กิตติศักดิ์ หรือที่ลูกศิษย์ จะเรียกอย่างติดปากว่า “ครูแดง” หรือ “อาจารย์แดง” เป็นที่เคารพรัก และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนมากมายทั้งที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ หรือ ผู้รักในศาสตร์ภาพยนตร์ ในประเทศไทย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สิ้น “นาท ภูวนัย” อดีตพระเอกดัง-รองผู้ว่าฯ เสียชีวิตในวัย 79 ปี
- มะเร็งตับอ่อนคร่าชีวิต นักร้องดัง สิ้นใจกะทันหัน ในวัย 51 ปี แฟนๆ ร่วมอาลัย
- อาลัย จางแฮยอง นักร้องเสียงดี สู้มะเร็งคนเดียว ไม่บอกใคร ก่อนจากไปในวัย 45
อ้างอิงจาก : FB หอภาพยนตร์ Thai Film Archive
ติดตาม The Thaiger บน Google News: