ด่วนเปิดคลิปล่าคนร้าย บุกเดี่ยวชิงทองระทึก ! ห้างดังย่านบางพลี จ.สมุทรปรการ
เกิดเหตุคนร้ายควงปืนบุกเดี่ยว ยิงเปิดทางกลางห้างดัง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ กวาดสร้อยทองหลบหนีคาดไม่ใช่มืออาชีพ หลังหลักฐานโผล่ชัด
วันนี้ (18 ต.ค.68) เกิดเหตุปล้นร้านทอง “ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ” โดยฝ่ายของผู้เสียหายได้โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิด ของร้านทองแห่งหนึ่ง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ หลังเกิดเหตุคนร้ายพกปืนบุกเดี่ยวชิงทอง โดยในคลิปจากรายงานล่าสุดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายที่ผ่านมา
คนร้ายเป็นชาย 1 ราย สวมกางเกงขายาว-เสื้อยืดสีขาว ใส่หมวกคลุมศีรษะแต่ไม่ได้ปิดบังใบหน้าก่อนก่อเหตุได้ใช้ระเบิดเปิดทางภายในห้างเสียงดังลั่นจนเกิดความแตกตื่น จากนั้นวิ่งตรงมาที่ร้านทองท่าทางดูไม่ชำนาญ โดยมี รปภ.วิ่งตามมาห่างๆ เนื่องจากคนร้ายมีอาวุธปืน
ต่อมาคนร้ายวิ่งกระโดนขึ้นเคาน์เตอร์ร้านทองแล้วลงไปกวาดสร้อยคอทองคำที่อยู่ในถาด โดยกวาดสร้อยคอทองคำขนาด 2 บาท ไป 1 ถาด 12 เส้น
ทั้งนี้ใช้เวลาไม่นานก่อนวิ่งหลบหนีไปแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้หน้าห้างหลบหนี ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี
สอบถาม นายเสรี ชัยวงษ์ พนักงานรักษาความปลอดภัยเล่าว่า โจรร้ายจุดระเบิดปิงปองเข้ามา 1 ลูก คล้ายว่าจะระเบิดโดนมือตัวเองด้วย จากนั้นวิ่งเข้าร้านทองกวาดทองไปได้หนึ่งกำมือ มีอาวุธปืนไทยประดิษฐ์แต่คาดว่าน่าจะไม่มีลูก
ด้าน นางสาวไพร เจ้าของร้านน้ำหอมระบุ เธอเห็นคนร้ายเข้ามาคนเดียวลักษณะตัวเล็ก-ผิวคล้ำ ตอนแรกได้ยินเสียงดังปัง ! คิดว่าอะไรระเบิดจึงลุกขึ้นมาดูก็เห็นคนร้ายวิ่งเข้าไปในร้านทองกวาดทองแล้ววิ่งหนีออกไป ตอนนั้นพนง.ในร้านทองนั่งหลบอยู่ในร้าน ส่วนตนพอเห็นปืนก็วิ่งหนีออกมาจากร้านหาที่หลบ
“ลนจนลืมดึงหมวกปิดหน้า ไม่น่าใช่มืออาชีพ”
“คราวที่แล้วก็ไอ้โง่แถวบางบ่อ คราวนี้ย้ายมาบางพลีพวกผีการพนัน”
“มอบตัวเถอะครับ ไม่น่าจะรอด ทั้งหน้าทั้งลายนิ้วมือ” (ดูคลิป).
ขอบคุณคลิป : Facebook @yaowaratkrungthep
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- 45 วิ กวาดเกลี้ยง เปิดหน้าล่าตัวโจรมือเปล่า ปล้นทอง 113 บาท ห้างดังปทุมฯ
- จับแล้ว อาม่าโดนถีบบนรถไฟ อึ้งวีกรรมมหาภัย คดีลักทรัพย์-หนีหมายจับ
- เหตุปล้นร้านทองสุไหงโก-ลก แม่ทัพภาคที่ 4 ปัดโดนรับน้อง พร้อมอัปเดตอาการนายสิบถูกยิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: