บันเทิงบันเทิงเกาหลี

อาลัย จางแฮยอง นักร้องเสียงดี สู้มะเร็งคนเดียว ไม่บอกใคร ก่อนจากไปในวัย 45

เผยแพร่: 12 ต.ค. 2568 14:14 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2568 14:17 น.
71
จางแฮยอง นักร้องสมาชิกวง F-IV เสียชีวิตแล้วในวัย 45 ปี

เศร้า ‘จางแฮยอง’ นักร้องสมาชิกวง F-IV เสียชีวิตในวัย 45 ปี หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งเงียบ ๆ เพื่อนร่วมวงโพสต์อาลัยสุดซึ้ง ไว้เจอกันบนสวรรค์

วงการเพลงเคป๊อปต้องพบกับข่าวเศร้าอีกครั้ง เมื่อมีรายงานว่า จางแฮยอง (Jang Hae-young) บอยแบนด์ยุค 2000s สมาชิกวง F-IV ได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัยเพียง 45 ปี หลังจากที่เขาต่อสู้กับโรคมะเร็งมาเป็นเวลานานโดยไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

ข่าวการเสียชีวิตของเขาถูกรายงานเป็นครั้งแรกโดยสำนักข่าว Spotv News เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ก่อนที่ในเวลาต่อมา คิมฮยอนซู (Kim Hyun-soo) เพื่อนร่วมวง F-IV จะออกมายืนยันข่าวเศร้านี้ด้วยตัวเองผ่านอินสตาแกรม hyunsumuziseanด้โพสต์ภาพของชจางแฮยอง พร้อมกับข้อความไว้อาลัยที่น่าสะเทือนใจว่า “เราคงเจอกันครั้งแรกตอนอายุ 10 ขวบสินะ ช่วงวัยรุ่นจนถึงอายุ 20 กว่า ๆ เราก็ตัวติดกันมาตลอด จนได้มาทำวง F-IV ด้วยกัน นายเป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยความมั่นใจเสมอ ทั้งหล่อ ทั้งเต้น ทั้งร้อง ทั้งรำ เก่งไปหมดทุกอย่าง จนในใจฉันแอบอิจฉามาตลอด เพราะนายเลยนะ ฉันถึงได้เป็นนักร้อง และได้เป็นนักแต่งเพลง เหมือนฉันจะไม่เคยได้พูดคำว่าขอบคุณ อย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยสินะ ขอบใจนะ…จางแฮยอง RIP”

จางแฮยองเสียชีวิต
ภาพจาก Instagram : hyunsumuzisean

แม้ว่า นักร้องหนุ่มจะไม่ได้มีผลงานในวงการบันเทิงให้เห็นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ข่าวการจากไปอย่างกะทันหันของเขาก็ยังสร้างความตกใจและโศกเศร้าให้กับเพื่อน ๆ และแฟนเพลงที่ยังคงจดจำเขาได้เป็นอย่างมาก

สำหรับ จางแฮยอง ถือเป็นอีกหนึ่งศิลปินมากความสามารถของวงการเพลงเกาหลีใต้ เขาจบการศึกษาในสาขาการเต้นรำเกาหลี จากมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติเกาหลี ก่อนจะเริ่มต้นเดบิวต์ในเส้นทางสายดนตรีในฐานะสมาชิกวงดูโอชื่อ “Kid” ซึ่งเป็นที่รู้จักจากเพลง Oh! Nanriya ในปี 1997

ต่อมาในปี 2002 เขาแจ้งเกิดและโด่งดังอย่างสูงสุดในฐานะสมาชิกวง F-IV ร่วมกับเพื่อนอีก 3 คนคือ อูจองแท, คิมฮยอนซู และซอจีวอน โดยมีเพลงฮิตที่แฟน ๆ รู้จักกันดีอย่าง “Girl” และ “Ring”

หลังจากพักงานวง เขาได้เริ่มต้นอาชีพศิลปินเดี่ยวด้วยการปล่อยซิงเกิล “Sorry for Being Ugly” ในปี 2009 จากนั้นในปี 2012 วง F-IV ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหลังจากห่างหายไป 7 ปี เพื่อปล่อยอัลบั้มพิเศษ “Thank You” ในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปีของวง

กระทั่ง F-IV ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะร่วมกันอีกครั้งในปี 2016 ผ่านรายการ Two Yoo Project Sugar Man ในครั้งนั้น จางแฮยอง ได้เปิดเผยว่าเขากำลังทำงานเป็นที่ปรึกษาการลงทุนอิสระ และยังคงร้องเพลงอยู่บ้างในฐานะศิลปินรับเชิญ

ทีมข่าวขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและแฟนเพลงของ จางแฮยอง มา ณ ที่นี้

จางแฮยอง - 1

จางแฮยอง - 2

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Hyunsoo Kim (@hyunsumuzisean)

ข้อมูลจาก : timesnownews

