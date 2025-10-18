ข่าว

เผยแพร่: 18 ต.ค. 2568 15:01 น.
68
คลิปไวรัล รถเก๋งขาวพุ่งชนรถจักรยานยนต์อย่างจัง กระเด็นเข้าร้านหมูปิ้ง หลังมีปากเสียงกันกลางถนน ชาวเน็ตถามหาคนรับผิดชอบค่าซ่อมร้านหมูปิ้ง

กำลังเป็นคลิปไวรัลที่ถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เมื่อมีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่ง ชื่อช่อง @top212905 โพสต์คลิปขณะเกิดเหตุการณ์ รถเก๋งสีขาวเกิดบันดาลโทสะ ตัดสินใจถอยรถตั้งลำแล้วพุ่งเข้าชนรถจักรยานยนต์ของคู่กรณีอย่างแรง จนรถกระเด็นไปอัดเข้ากับร้านหมูปิ้งข้างทางพังเสียหาย

พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า “เช้านี้กับการวิ่งไปซื้อหมูปิ้ง มอไซต์กับรถเก๋งทะเลาะกันด่ากันด้วยคำหยาบคาย จนทำให้รถเก๋งทนไม่ไหวขับรถพุ่งชนมอไซต์อัดกับร้านหมูปิ้งที่เราไปซื้อ…วิ่งยังงัยให้ได้คอนเทน” นอกจากนั้น เจ้าของคลิปก็ได้เล่าว่า “ก่อนเกิดเหตุ รถทั้งสองคันได้จอดมีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรงกลางถนน คาดว่ามาจากประเด็นขับรถปาดหน้ากัน”

สาวขับเก๋งหัวร้อน พุ่งชน จยย. อัดร้านหมูปิ้งพังยับ ชาวเน็ตถามใครรับผิดชอบ-2

จากคลิปจะเห็นว่า หลังจากที่รถเก๋งพุ่งชนคู่กรณีแล้ว หญิงสาวคนขับได้เปิดกระจกออกมาอธิบายเหตุผลของการกระทำด้วยอารมณ์ โดยเธออ้างว่า พยายามพูดคุยดีๆ แล้ว แต่ฝ่ายชายขี่รถจักรยานยนต์กลับด่าทอไม่หยุด และฟางเส้นสุดท้ายคือการที่คู่กรณีถ่มน้ำลายใส่รถของเธอ

อย่างไรก็ตาม หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ ก็มีชาวเน็ตให้ความสนใจเข้ามาดูคลิป และคอมเมนต์ไปในทางเดียวกันว่า เห็นใจแม่ค้าร้านหมูปิ้งที่ต้องมารับเคราะห์แบบนี้ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการทะเลาะในครั้งนี้เลย โดยชาวเน็ตต่างก็ตั้งคำถามหาคนที่จะมารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริสุทธิ์ที่ต้องมาเดือดร้อนจากอารมณ์ชั่ววูบของคนอื่น

สาวขับเก๋งหัวร้อน พุ่งชน จยย. อัดร้านหมูปิ้งพังยับ ชาวเน็ตถามใครรับผิดชอบ-1

สาวขับเก๋งหัวร้อน พุ่งชน จยย. อัดร้านหมูปิ้งพังยับ ชาวเน็ตถามใครรับผิดชอบ-4

ความเห็นชาวเน็ต-3 ความเห็นชาวเน็ต-1 ความเห็นชาวเน็ต-2 ความเห็นชาวเน็ต

@top212905

เช้านี้กับการวิ่งไปซื้อหมูปิ้ง มอไซร์กับรถเก๋งทะเลาะกันด่ากันด้วยคำหยาบคายจนทำไห้รถเก๋งทนไม่ไหวจับรถพุ่งชนมอไซรอัดกับร้่นหมูปิ้งที่เราไปซื้อ…วิ่งยังงัยไห้ได้คอนเทน#ข่าวสด #ไทยรัฐทีวี32 #รถชน #พยอม #ขับรถ

♬ เสียงต้นฉบับ – ว่างก็เที่ยว – ว่างก็เที่ยว

 

อ้างอิงจาก : TikTok @top212905

เผยแพร่: 18 ต.ค. 2568 15:01 น.
68
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

