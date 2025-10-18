สาวขับเก๋งหัวร้อน พุ่งชน จยย. อัดร้านหมูปิ้งพังยับ ชาวเน็ตถามใครรับผิดชอบ?
คลิปไวรัล รถเก๋งขาวพุ่งชนรถจักรยานยนต์อย่างจัง กระเด็นเข้าร้านหมูปิ้ง หลังมีปากเสียงกันกลางถนน ชาวเน็ตถามหาคนรับผิดชอบค่าซ่อมร้านหมูปิ้ง
กำลังเป็นคลิปไวรัลที่ถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เมื่อมีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่ง ชื่อช่อง @top212905 โพสต์คลิปขณะเกิดเหตุการณ์ รถเก๋งสีขาวเกิดบันดาลโทสะ ตัดสินใจถอยรถตั้งลำแล้วพุ่งเข้าชนรถจักรยานยนต์ของคู่กรณีอย่างแรง จนรถกระเด็นไปอัดเข้ากับร้านหมูปิ้งข้างทางพังเสียหาย
พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า “เช้านี้กับการวิ่งไปซื้อหมูปิ้ง มอไซต์กับรถเก๋งทะเลาะกันด่ากันด้วยคำหยาบคาย จนทำให้รถเก๋งทนไม่ไหวขับรถพุ่งชนมอไซต์อัดกับร้านหมูปิ้งที่เราไปซื้อ…วิ่งยังงัยให้ได้คอนเทน” นอกจากนั้น เจ้าของคลิปก็ได้เล่าว่า “ก่อนเกิดเหตุ รถทั้งสองคันได้จอดมีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรงกลางถนน คาดว่ามาจากประเด็นขับรถปาดหน้ากัน”
จากคลิปจะเห็นว่า หลังจากที่รถเก๋งพุ่งชนคู่กรณีแล้ว หญิงสาวคนขับได้เปิดกระจกออกมาอธิบายเหตุผลของการกระทำด้วยอารมณ์ โดยเธออ้างว่า พยายามพูดคุยดีๆ แล้ว แต่ฝ่ายชายขี่รถจักรยานยนต์กลับด่าทอไม่หยุด และฟางเส้นสุดท้ายคือการที่คู่กรณีถ่มน้ำลายใส่รถของเธอ
อย่างไรก็ตาม หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ ก็มีชาวเน็ตให้ความสนใจเข้ามาดูคลิป และคอมเมนต์ไปในทางเดียวกันว่า เห็นใจแม่ค้าร้านหมูปิ้งที่ต้องมารับเคราะห์แบบนี้ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการทะเลาะในครั้งนี้เลย โดยชาวเน็ตต่างก็ตั้งคำถามหาคนที่จะมารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริสุทธิ์ที่ต้องมาเดือดร้อนจากอารมณ์ชั่ววูบของคนอื่น
