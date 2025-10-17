“SC Asset” ปฏิเสธไม่เกี่ยว “เฉินจื้อ-ปริซ์โฮลดิง” ขอหยุดเผยแพร่ข่าวปลอม
SC Asset ปฏิเสธยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับ เฉินจื้อ-ปริซ์โฮลดิงกรุ๊ป ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกเอกสารชี้แจงหลังถูกโยงว่า เฉินจื้อ และ ปรินซ์ โฮลดิง กรุ๊ป ซึ่งถูกสหรัฐฯและสหราชอาณาจักรตัดจากระบบการเงิน โดยระบุว่าเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินและฐานสแกมเมอร์
โดย เอสซี แอสเสท กล่าวว่า “บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีตามที่ปรากฏข่าวสาร/ข้อมูลในสื่อต่างๆว่า Prince Holding Group ได้ลงทุนในบริษัทและโครงการต่างๆ ของเอสซีฯ รวมถึงมีการเชื่อมโยงระหว่างนายเฉินจื้อ และ Prince Holding Group กับบริษัทฯ นั้น
บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จทั้งหมด โดยบริษัทฯ ไม่เคยมีธุรกรรมใดๆ กับนายเฉินจื้อ และ Prince Holding Group รวมทั้งนายเฉินจื้อ และ Prince Holding Groupไม่ได้เป็นผู้ลงทุนของบริษัทฯ และโครงการใดๆ ของบริษัทฯ แต่อย่างใด
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการ บริษัทฯ จึงขอให้สื่อและประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวที่ถูกต้อง เพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เผยแพร่หรือกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ อย่างถึงที่สุด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดระงับการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กัมพูชา วอนขอความเป็นธรรม สหรัฐฯ หลังยึดทรัพย์ “เฉิน จื้อ”
- สหรัฐฯ เอาจริงตัด “Huione” บริษัทหลาน “ฮุนเซน” ออกจากระบบการเงิน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: