แฟนกีฬาไทยเตรียมเฮ กกท.เผย “ซีเกมส์” เล็งให้ชมฟรีทุกชนิดกีฬา พร้อมโควตานักเรียน-ผู้ด้อยโอกาส
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่ากกท. เผย เตรียมหารือกับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 ให้ประชาชนเข้าชมฟรีทุกชนิดกีฬา ตลอดการแข่งขัน
ความเคลื่อนไหวล่าสุด สำหรับการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้ โดยก่อนหน้านี้ทางฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมเปิดให้ประชาชนชาวไทยเข้าชมฟรี เว้นบางชนิดกีฬาที่เป็นกีฬายอดนิยม เช่น วอลเลย์บอล หรือ ฟุตบอล ที่อาจมีการจำหน่าวตั๋วเข้าชม
ล่าสุด ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า “เรื่องนี้ยังต้องรอรัฐบาลเคาะอีกที ในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ทั้งนี้เมื่อเปลี่ยนรัฐบาล เรื่องเหล่านี้จะถูกนำมาพิจารณาโดยเร็ว และประธานคณะกรรมการฯ คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะประกาศ”
“แต่ยืนยันว่าเรามีโควตาแน่นอน สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ด้อยโอกาสต่างๆ ส่วนพี่น้องประชาชนทั่วไป ขอให้รอ คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาก่อน และจะมีการประกาศอีกทีว่า จะให้ชมฟรีหมดเลย หรือเก็บค่าชมบางประเภท” ดร.ก้องศักด กล่าว พร้อมทั้งระบุว่า กรณีการเข้าชมฟรี ก็ต้องมาจัดการระบบต่างๆ เช่นต้องมีการลงทะเบียนก่อนเพื่อจำกัดที่นั่ง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อความปลอดภัย”
