เตรียมให้พร้อม! เปิดเช็กลิสต์ ที่ต้องทำก่อนลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” 20 ต.ค.นี้

เช็กลิสต์ด่วน! เปิด 4 สิ่งที่ต้องทำก่อนลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” 20 ต.ค. นี้ ทั้งวิธีอัปเดตแอปฯ เป๋าตัง สมัคร G-Wallet และเติมเงิน เตรียมตัวให้พร้อมจะได้ไม่พลาดสิทธิ์
เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันก่อนที่รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่พลาดสิทธิ์สำคัญ ประชาชนที่สนใจควรเตรียมความพร้อมของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการรับและใช้สิทธิ์ตามโครงการ
สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังมาก่อน หรือผู้ที่เคยใช้งานแล้วแต่ยังไม่ได้อัปเดตข้อมูล สามารถทำตามเช็กลิสต์ 4 ขั้นตอนสำคัญดังต่อไปนี้ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนถึงวันลงทะเบียนจริง
1. “แอปฯ เป๋าตั๋ง” สำหรับประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส จะต้องทำการดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตังก่อน โดยสามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store และ Google Play หรือ Play Store จากนั้นพิมพ์ในช่องค้นหาว่า “เป๋าตัง” และกด “ติดตั้ง” และหากยังไม่ได้อัปเดตแอปฯ เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ให้ทำการอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อน จึงจะสามารถใช้สิทธิ “คนละครึ่ง พลัส” ได้
(แอปฯ เป๋าตัง รองรับกับโทรศัพท์ที่มีระบบปฏิบัติการ Android 10.0+ ขึ้นไป สำหรับโทรศัพท์ที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอย และ iOS 15.0+ ขึ้นไป สำหรับโทรศัพท์ iPhone)
2. “ลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง” หลังจากดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง เสร็จแล้ว ต่อไปให้ทำการลงทะเบียนเพื่อใช้งานแอปฯ เป๋าตัง โดยจะแบ่งเป็น 3 กรณี ได้แก่ ผู้ที่ยังไม่เคยใช้งาน ผู้ที่เคยใช้งานแล้วแต่เปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ และผู้ที่เคยใช้งานแล้วและใช้เบอร์เดิม
ขั้นตอนการลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง ทั้งสามกรณีสามารถดูได้ที่ลิงก์นี้
3. “สมัคร G-Wallet” หลังจากที่ลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งาน ให้กดเลือก G-Wallet จากนั้นลงทะเบียนสมัครใช้งานตามขั้นตอน แต่สำหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งมาก่อนอยู่แล้ว หรือเคยลงทะเบียน G-Wallet แล้วให้ข้ามขั้นตอนนี้ได้เลย
ขั้นตอนการสมัครและยืนยันตัวตนเข้า G-Wallet สามารถดูได้ที่ลิงก์นี้
4. “เติมเงินเข้า G-Wallet” หลังจากสมัครใช้งาน G-Wallet สำเร็จแล้ว ให้ทำการเติมเงินเข้าไปใน G-Wallet เพื่อที่จะสามารถใช้สิทธิคนละครึ่ง พลัสได้ และเมื่อถึงเวลาเริ่มใช้สิทธิคนละครึ่ง พลัส ให้กดไปที่แบนเนอร์ “คนละครึ่ง พลัส” เพื่อใช้สิทธิตามโครงการได้
- เข้าไปที่หน้าแอปฯ เป๋าตัง
- กดปุ่ม “เติมเงินเข้า G Wallet”
ทั้งนี้ ช่องทางการเติมเงินเข้า G Wallet สามารถทำได้ 3 ช่องทางด้วยกัน
1. Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารยูโอบี โดยระบุ G Wallet ID 15 หลัก และจำนวนเงิน
2. บัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกอยู่บนแอปฯ เป๋าตัง โดยต้องมีบัญชีกรุงไทย และผูกบนแอปฯ เป๋าตัง
3. QR PromptPay โดยสแกน QR ด้วย Mobile Banking ทุกธนาคาร
4. ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทยธนชาต โดยเลือกเมนูเติมเงินพร้อมเพย์ ระบุ G Wallet ID 15 หลัก และจํานวนเงิน
การลงทะเบียน “คนละครึ่ง พลัส” ผ่านแอปฯ เป๋าตัง จะให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 20 – 26 ต.ค. 2568 และสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2568 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
