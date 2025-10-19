เคตาเฟ่ พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 19 ต.ค. 68

19 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล ลาลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม โคลิเซอุม ระหว่าง เคตาเฟ่ พบ เรอัล มาดริด The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด ลาลีกา เคตาเฟ่ VS เรอัล มาดริด ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ลาลีกา 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : เคตาเฟ่ VS เรอัล มาดริด
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
- สนาม : โคลิเซอุม
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
วิเคราะห์บอล เคตาเฟ่ – เรอัล มาดริด
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เคตาเฟ่
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ของกุนซือ โฆเซ่ บอร์ดาลาส ยังไม่สามารถใช้งาน ฆวนมี ฆีเมเนซ ที่ยังมีอาการบาดเจ็บเพียงรายเดียว
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย ดาบิด โซเรีย, ดาโกนาม เฌอเน่, อับเดล อับการ์, โดมิงโกส ดูอาร์เต้, ฆวน อีเกลเซียส, เมาโร อารามบาร์รี่, มารีโอ มาร์ติน, หลุยส์ มีย่า, ดีเอโก้ รีโก้, บอร์ฆา มาโยราล, อเล็กซ์ ซานกรีส
เรอัล มาดริด
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพราชันชุดขาว ของกุนซือ ชาบี้ อลอนโซ่ ยังไม่สามารถใช้งาน เอแดร์ มิลิเตา, ดาเนียล การ์บาฆาล, เทรนท์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์, แฟร์กล็องด์ เมนดี้ กับ อันโตนิโอ รือดิเกอร์ ที่ยังมีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย อันเดรย์ ลูนิน, เฟเดรีโก้ วัลเวร์เด้, ราอูล อาเซนซีโอ, ดีน เฮาเซ่น, ฟราน การ์เซีย, เอดูอาร์โด้ กามาวิงก้า, ดาเนียล เซบายอส, บราอิม ดีอาซ, ฟรังโก้ มาสตานตูโอโน่, โรดรีโก้ โกเอส, กอนซาโล่ การ์เซีย ตอร์เรส
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เคตาเฟ่ – เรอัล มาดริด
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 24/05/2025 เคตาเฟ่ 0-1 เรอัล มาดริด (ลาลีกา)
- 01/12/2024 เรอัล มาดริด 2-0 เคตาเฟ่ (ลาลีกา)
- 02/02/2024 เคตาเฟ่ 0-2 เรอัล มาดริด (ลาลีกา)
- 02/09/2023 เรอัล มาดริด 2-1 เคตาเฟ่ (ลาลีกา)
- 14/05/2023 เรอัล มาดริด 1-0 เคตาเฟ่ (ลาลีกา)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เคตาเฟ่
- 04/10/2025 แพ้ โอซาซูน่า 1-2 (ลาลีกา)
- 27/09/2025 เสมอ เลบันเต้ 1-1 (ลาลีกา)
- 25/09/2025 เสมอ อลาเบส 1-1 (ลาลีกา)
- 21/09/2025 แพ้ บาร์เซโลน่า 0-3 (ลาลีกา)
- 13/09/2025 ชนะ เรอัล โอเบียโด้ 2-0 (ลาลีกา)
เรอัล มาดริด
- 05/10/2025 ชนะ บียาร์เรอัล 3-1 (ลาลีกา)
- 30/09/2025 ชนะ เอฟซี ไครัต อัลมาตี 5-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก)
- 27/09/2025 แพ้ แอตเลติโก มาดริด 5-2 (ลาลีกา)
- 24/09/2025 ชนะ เลบันเต้ 4-1 (ลาลีกา)
- 20/09/2025 ชนะ เอสปันญ่อล 2-0 (ลาลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เคตาเฟ่ (3-5-2) : ดาบิด โซเรีย (GK) – ดาโกนาม เฌอเน่, อับเดล อับการ์, โดมิงโกส ดูอาร์เต้ – ฆวน อีเกลเซียส, เมาโร อารามบาร์รี่, มารีโอ มาร์ติน, หลุยส์ มีย่า, ดีเอโก้ รีโก้ – บอร์ฆา มาโยราล, อเล็กซ์ ซานกรีส
เรอัล มาดริด (4-2-3-1) : อันเดรย์ ลูนิน (GK) – เฟเดรีโก้ วัลเวร์เด้, ราอูล อาเซนซีโอ, ดีน เฮาเซ่น, ฟราน การ์เซีย – เอดูอาร์โด้ กามาวิงก้า, ดาเนียล เซบายอส – บราอิม ดีอาซ, ฟรังโก้ มาสตานตูโอโน่, โรดรีโก้ โกเอส – กอนซาโล่ การ์เซีย ตอร์เรส
Thaiger ฟันธง ฟุตบอล ลาลีกา
เคตาเฟ่ 0-2 เรอัล มาดริด
