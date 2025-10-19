ไล่ออก! หนุ่มจอดกระบะ ขวางรถพยาบาล ทำผู้ป่วยวิกฤติเสียชีวิต
CPF ออกหนังสือ ไล่ออก หนุ่มจอดกระบะ ขวางรถพยาบาล ทำผู้ป่วยวิกฤติเสียชีวิต ที่โรงพยาบาลปลายพระยา ชี้ไม่สอดคล้องค่านิยมขององค์กร
จากกรณีที่โรงพยาบาลปลายพระยา จ.กระบี่ ได้รายงานถึงเหตุการณ์ที่ รถจอดกีดขวางรถพยาบาล จนไม่สามารถนำผู้ป่วยขึ้นรถได้ และสุดท้ายผู้ป่วยรายดังกล่าวได้เสียชีวิต ด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและมีภาวะหายใจล้มเหลว ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก CPF โพสต์ข้อความระบุว่า “คำชี้แจง ‘กรณีเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลปลายพระยา จังหวัดกระบี่’
บริษัทขอเรียนชี้แจงว่า ภายหลังจากที่ได้รับทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ และพบว่าบุคคลในเหตุการณ์นั้น เป็นพนักงานของบริษัทจริง
เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงโดยรอบแล้ว บริษัทเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่สอดคล้องกับค่านิยมและหลักการดำเนินงานขององค์กร จึงมีมติให้ยุติการจ้างพนักงานรายดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสีย รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้”
