“ไอซ์” เสียใจ “ทนายไพศาล” ผิดหวังดราม่า “กันจอมพลัง” ลั่นตรวจสอบไม่สนหน้าไหน

เผยแพร่: 17 ต.ค. 2568 10:55 น.
สส.ไอซ์ เสียใจ ทนายไพศาล ผิดหวังหลังมีดราม่ากับ กัน จอมพลัง ลั่นพรรคประชาชนกล้าชนกับต้นตอปัญหา ตรวจสอบโดยไม่สนว่าหน้าไหน

จากกรณีที่ทนายไพศาล เรืองฤทธิ์ โพสต์แสดงความผิดหวังจากกรณีที่ สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรรคประชาชน มีการปะทะคารมกับ กัน จอมพลัง โดยโพสต์นึงระบุว่า “”กัน จอมพลัง” ทำเพื่อบ้านเมืองในฐานะประชาชน แต่ถูกลากไปการเมือง เพื่ออะไรครับ พรรคประชาชนต้องการอะไรครับ !?!” นั้น

ล่าสุด สส.ไอซ์ ได้แชร์โพสต์ของทนายไพศาล ก่อนเขียนข้อความระบุว่า “ขอโทษที่ทำให้พี่เสียใจนะคะ

ไอซ์เชื่อว่ารอบที่แล้วที่พี่เลือกพรรคก้าวไกล พี่เลือกเพราะเห็นพวกเรากล้าชนกับต้นตอปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอรัปชั่น ทุนกินรวบ ทุนเทา พวกเราไม่เคยอ้อมค้อมตีตรงๆไปที่ผลประโยชน์ของกลุ่มการเมืองและกลุ่มทุนใหญ่จนพวกเราโดนฟ้องมากมาย แต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนจำนวนมาก และ พี่ก็คงสนับสนุนให้พวกเราแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอื่นๆด้วย

มาวันนี้ ตัวไอซ์เองไม่คิดว่าไอซ์ทำผิดจากที่พี่เคยสนับสนุนเลย ยังตั้งหน้าตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ให้คุ้มค่ากับความไว้วางใจที่ประชาชนมอบ และตรวจสอบโดยไม่สนว่าหน้าไหน ไม่สนว่าจะโดนทัวร์ลงหรือเปล่า ไม่สนว่าจะได้รับคะแนนเสียงเพิ่มหรือไม่ ถ้ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องและควรทำ ไอซ์ก็ยินดีจะลุยไฟทำเสมอ

ครั้งนี้ที่ไอซ์ออกมาพูดถึงคุณกัน เพราะมีสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับคุณธรรมนัส และคุณกันก็ออกมาจับเรื่องชายแดนไทยกัมพูชามาเป็นระยะเวลานาน แน่นอนว่าคุณกันต้องอยากแก้ไขปัญหากัมพูชาถึงได้ทุ่มเทขนาดนี้ แต่มันจะแก้ได้ยังไงคะถ้าเราไม่ถอนรากถอนโคนที่ต้นตอคือ “แก๊งสแกมเมอร์” ที่หล่อเลี้ยง ประเทศกัมพูชาอยู่ต่อได้ ซึ่งคนใกล้ตัวคุณกัน กลับถูกสงสัยว่าเกี่ยวข้องอะไรกับตัวการใหญ่ ของอาชญากรรมข้ามชาติที่ทั่วโลกตามล่า ทำไมถึงได้สนิทสนมกันขนาดไปทำบุญร่วมวัด

ที่ผ่านมาถ้าใครมีแนวโน้มสนับสนุนกัมพูชามากกว่าประเทศไทย คุณกันจะชี้เป้าให้โดนถล่มยับไม่เหลือชิ้นดี แต่กลับไม่เคยตั้งคำถามเรื่องคนใกล้ตัวเลย ไอซ์ว่ามันแปลกมาก พี่คิดเหมือนกันไหม

พี่ยังคิดเหมือนกันกับพวกเราไหมว่าการตรวจสอบเป็นเรื่องดีที่ควรจะทำ และการแก้ไขปัญหาที่ต้นตอคือสิ่งที่ยั่งยืนและดีที่สุดต่อประเทศนี้

ไอซ์ไม่อยากเสียผู้สนับสนุนไปแม้แต่คนเดียว ถึงได้ทุ่มเททำงานหนักมาตลอด แต่ถ้าการรักษามาตรฐานเดิมของเรา ไม่สามารถทำให้พี่ไพศาลสนับสนุนต่อได้ คงเป็นความบกพร่องของไอซ์เองค่ะ ต้องขอโทษที่ทำให้พี่ผิดหวังนะคะ
ด้วยรักและเคารพจริงๆ ไอซ์เสียใจจริงๆ”

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

