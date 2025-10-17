ข่าว

สรยุทธ ปักหมุดดีเบต ไอซ์ vs กัน ออกรายการวันจันทร์ แต่ “กัน จอมพลัง” ยังติดต่อไม่ได้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ต.ค. 2568 14:29 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2568 14:29 น.
79
สรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรดังเผยกลางรายการ กรรมกรข่าว คอนเฟิร์ม สส.ไอซ์ พร้อมเผชิญหน้าวันจันทร์นี้ แต่ยังติดต่อ กัน จอมพลัง ไม่ได้ ด้าน สส.ไอซ์ ย้ำต้องเชิญมาให้ได้

ความคืบหน้าล่าสุดของดราม่าร้อนแรงระหว่าง สส.ไอซ์-รักชนก ศรีนอก และ กัน จอมพลัง วันนี้ (17 ต.ค. 68) นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ได้เปิดเผยกลางรายการ กรรมกรข่าว คุย นอกจอ ว่าตนเองกำลังพยายามนัดให้ทั้งสองฝ่ายมาพูดคุyกันในรายการ

นายสรยุทธระบุว่า “ไอซ์เนี่ย คอนเฟิร์มละ วันจันทร์” โดย สส.ไอซ์ ยืนยันว่าจะมาร่วมรายการในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ (20 ต.ค.)

แต่ปัญหาในขณะนี้คือ “เหลือแต่คุณกันยังติดต่อไม่ได้” ซึ่งทีมงานยังไม่สามารถติดต่อ กัน จอมพลัง เพื่อเชิญมาร่วมรายการได้

สรยุทธเสนอไอเดีย ไอซ์ คุย กัน จันทร์ นี้
กรรมกรข่าว คุยนอกจอ 17 ต.ค. 68

นายสรยุทธยังเปิดเผยอีกว่า สส.ไอซ์ ได้ย้ำกับตนว่า “พี่ต้องเอากันมาให้ได้นะ” และยืนยันว่าจะไม่ไปออกรายการอื่นเพื่อพูดคุยในประเด็นนี้ โดยต้องการเจอ กัน จอมพลัง ที่นี่ที่เดียว

พิธีกรดังได้กล่าวผ่านรายการ เชิญชวนให้ กัน จอมพลัง มาร่วมพูดคุยเพื่อ “ปรับความเข้าใจกัน” ไม่ใช่การมาตรวจสอบเอาผิดกันแต่อย่างใด

สำหรับความขัดแย้งของทั้งคู่เริ่มต้นจากประเด็น เสียงผีชายแดน ก่อนจะลุกลามมาสู่เรื่องการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และ ท่อน้ำเลี้ยงสแกมเมอร์ จนเกิดการโพสต์โต้ตอบกันไปมาอย่างดุเดือดในโซเชียลมีเดีย

ต้องจับตาดูกันต่อไปว่า กัน จอมพลัง จะตอบรับคำเชิญมาร่วมรายการในวันจันทร์นี้หรือไม่ ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง ก็จะเป็นเวทีสำคัญที่สังคมรอคอยชม

ไอซ์ เจอ กัน ไหม
Sirote Klampaiboon (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
นอกจากนี้ ทางด้านของ ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการอิสระและอดีตพิธีกรรายการข่าวทางช่อง วอยซ์ทีวี (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชลอิสระ) ก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก รายงานว่า

“สรยุทธ์” จัดรายการไฟลุกท่วม “ไอซ์ รักชนก” ปะทะ “กัน จอมพลัง” เผยไอซ์รับปากมารายการแล้ว แต่ “กัน” ติดต่อยังไม่ได้ คอมเม้นท์พรึ่บทำไมไม่ให้ “หนุ่ม กรรชัย” ช่วยติดต่อ”

 

