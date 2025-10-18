ข่าวกีฬาบุนเดสลีกาฟุตบอล

บาเยิร์น มิวนิค พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 18 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 18 ต.ค. 2568 15:00 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2568 17:24 น.
53

18 ตุลาคม 2568 เวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม อัลลิอันซ์ อารีน่า บาเยิร์น มิวนิค พบ ดอร์ทมุนด์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด บุนเดสลีกา บาเยิร์น VS ดอร์ทมุนด์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : บาเยิร์น มิวนิค พบ ดอร์ทมุนด์
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568 เวลา 23.30 น.
  • สนาม : อัลลิอันซ์ อารีน่า
  • ถ่ายทอดสด : PPTV HD36 , beIN SPORTS 3
Credit : FC Bayern München

วิเคราะห์บอล บาเยิร์น มิวนิค – ดอร์ทมุนด์

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แฟร้งค์เฟิร์ต

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเสือใต้ ของกุนซือ แวนซ็องต์ กอมปานี จะยังไม่สามารถใช้งาน อัลฟองโซ่ เดวิส, จามาล มูเซียล่า, โยนาส เออร์บิก และ ฮิโรกิ อิโตะ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ โยซิป สตานิซิช

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มานูเอล นอยเออร์, ซาช่า โบอี้, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, คอนราด ไลเมอร์, โยชัว คิมมิช, เลออน โกเร็ตซ์ก้า, ไมเคิล โอลิเซ่, แซร์จ กนาบรี้, หลุยส์ ดิอาซ และ แฮร์รี่ เคน

Credit : FC Bayern München

ดอร์ทมุนด์

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเสือเหลือง ของกุนซือ นิโก้ โควัช จะยังไม่สามารถใช้งาน เอ็มเร่ ชาน, ยูเลี่ยน ดูรานวิลล์ และ อารอน อันเซลมิโน่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ แซร์ฮู กีราสซี่

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย เกรกอร์ โกเบล, วัลเดอมาร์ แอนทอน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, รามี่ เบนเซไบนี่, ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, เฟลิกซ์ เอ็นเมช่า, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน, มักซิมิเลียน ไบเออร์, คาริม อเดเยมี่ และ ฟาบิโอ ซิลวา

Credit : Borussia Dortmund

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บาเยิร์น – ดอร์ทมุนด์

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 12/04/25 บาเยิร์น 2-2 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)
  • 30/11/24 ดอร์ทมุนด์ 1-1 บาเยิร์น (บุนเดสลีกา)
  • 30/03/24 บาเยิร์น 0-2 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)
  • 04/11/23 ดอร์ทมุนด์ 0-4 บาเยิร์น (บุนเดสลีกา)
  • 01/04/23 บาเยิร์น 4-2 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

บาเยิร์น มิวนิค

  • 04/10/25 ชนะ แฟร้งค์เฟิร์ต 3-0 (บุนเดสลีกา)
  • 30/09/25 ชนะ ปาฟอส 5-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 26/09/25 ชนะ เบรเมน 4-0 (บุนเดสลีกา)
  • 20/09/25 ชนะ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 4-1 (บุนเดสลีกา)
  • 17/09/25 ชนะ เชลซี 3-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

ดอร์ทมุนด์

  • 04/10/25 เสมอ ไลป์ซิก 1-1 (บุนเดสลีกา)
  • 01/10/25 ชนะ แอธเลติก บิลเบา 4-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 ชนะ ไมนซ์ 2-0 (บุนเดสลีกา)
  • 21/09/25 ชนะ โวล์ฟสบวร์ก 1-0 (บุนเดสลีกา)
  • 16/09/25 เสมอ ยูเวนตุส 4-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

บาเยิร์น มิวนิค (4-2-3-1) : มานูเอล นอยเออร์ (GK) – ซาช่า โบอี้, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, คอนราด ไลเมอร์ – โยชัว คิมมิช, เลออน โกเร็ตซ์ก้า – ไมเคิล โอลิเซ่, แซร์จ กนาบรี้, หลุยส์ ดิอาซ – แฮร์รี่ เคน

ดอร์ทมุนด์ (3-4-1-2) : เกรกอร์ โกเบล (GK) – วัลเดอมาร์ แอนทอน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, รามี่ เบนเซไบนี่ – ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, เฟลิกซ์ เอ็นเมช่า, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน – มักซิมิเลียน ไบเออร์ – คาริม อเดเยมี่ และ ฟาบิโอ ซิลวา

Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา

บาเยิร์น มิวนิค 3-1 ดอร์ทมุนด์

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

