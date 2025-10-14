ข่าวกีฬาซีเกมส์

กกท.จ่อทาบ “เสก โลโซ” ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์ไฟเขียว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 14:40 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 14:40 น.
กกท.จ่อทาบ "เสก โลโซ" ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์คอนเฟิร์ม

กกท.เตรียมประสานกรมราชทัณฑ์ ทาบทาม “เสก โลโซ” ร่วมแต่ง-ร้องเพลงเชียร์ ซีเกมส์ 2025 เบื้องต้นเจ้าตัวยินดีช่วยงานชาติ

14 ตุลาคม 2568 ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมการจัดมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ โดยแย้มถึงโปรเจกต์สุดพิเศษที่กำลังจะเกิดขึ้นในพิธีเปิด ซึ่งเป็นการร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ เพื่อดึง “เสก โลโซ” หรือ เสกสรรค์ ศุขพิมาย ร็อกเกอร์ชื่อดัง มาร่วมสร้างสีสันและแรงบันดาลใจ

มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ใน 3 จังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และสงขลา โดยผู้ว่าการ กกท. ยืนยันว่าพิธีเปิดในวันที่ 9 ธันวาคม จะยิ่งใหญ่ ตื่นตาตื่นใจ และไม่ล้าสมัยอย่างแน่นอน

ดร.ก้องศักด เปิดเผยว่า กกท. ได้มีความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ที่ได้ลงนามกันไว้ก่อนหน้านี้ โดยจะมีการนำผู้ต้องขังที่มีความสามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงในพิธีเปิดซีเกมส์ เนื่องจากภายในกรมราชทัณฑ์มีค่ายมวยและมีการฝึกสอนมวยไทยอยู่แล้ว กกท. จึงจะประสานขอตัวผู้ต้องขังที่ฝึกฝนมวยไทยมาร่วมแสดงโชว์ศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทย

&quot;เสก โลโซ&quot; หรือ เสกสรรค์ ศุขพิมาย กำลังแสดงคอนเสิร์ต
เสก โลโซ ในคอนเสิร์ตนอกเรือนจำ / แฟ้มภาพ

นอกจากนักมวยแล้ว กกท. ยังมีแผนที่จะประสานขอตัว เสก โลโซ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานด้วย โดย ดร.ก้องศักด ให้เหตุผลว่า เสก โลโซ เป็นนักโทษที่มีพฤติกรรมดีมาก เคยช่วยงานของกรมราชทัณฑ์ด้วยการแสดงดนตรีมาแล้ว และส่วนตัวก็เป็นคนที่ชื่นชอบกีฬาอยู่แล้ว กกท. จึงอยากให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสีสันและสร้างแรงบันดาลใจผ่านบทเพลง

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า “พี่เสก อาจจะมาแต่งเพลงและร่วมร้องเพลงเชียร์ซีเกมส์ รวมทั้งอาจจะมาแสดงโชว์ในพิธีเปิดก็เป็นได้” พร้อมเปิดเผยว่า จากการหารือเบื้องต้น “พี่เสกมีความยินดีที่จะมาช่วยงานเพื่อชาติ” อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้ยังต้องรอการเจรจาและขออนุญาตจากกรมราชทัณฑ์อย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ดร.ก้องศักด กล่าวปิดท้ายว่า นอกจาก เสก โลโซ แล้ว ยังได้มีการติดต่อทาบทามนักแสดง ศิลปิน อินฟลูเอนเซอร์ และอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยอีกหลายคนให้มาร่วมสร้างสีสัน เพื่อให้การแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ยิ่งใหญ่และเป็นที่น่าจดจำที่สุด

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

