กกท.จ่อทาบ “เสก โลโซ” ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์ไฟเขียว

กกท.เตรียมประสานกรมราชทัณฑ์ ทาบทาม “เสก โลโซ” ร่วมแต่ง-ร้องเพลงเชียร์ ซีเกมส์ 2025 เบื้องต้นเจ้าตัวยินดีช่วยงานชาติ
14 ตุลาคม 2568 ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมการจัดมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ โดยแย้มถึงโปรเจกต์สุดพิเศษที่กำลังจะเกิดขึ้นในพิธีเปิด ซึ่งเป็นการร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ เพื่อดึง “เสก โลโซ” หรือ เสกสรรค์ ศุขพิมาย ร็อกเกอร์ชื่อดัง มาร่วมสร้างสีสันและแรงบันดาลใจ
มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ใน 3 จังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และสงขลา โดยผู้ว่าการ กกท. ยืนยันว่าพิธีเปิดในวันที่ 9 ธันวาคม จะยิ่งใหญ่ ตื่นตาตื่นใจ และไม่ล้าสมัยอย่างแน่นอน
ดร.ก้องศักด เปิดเผยว่า กกท. ได้มีความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ที่ได้ลงนามกันไว้ก่อนหน้านี้ โดยจะมีการนำผู้ต้องขังที่มีความสามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงในพิธีเปิดซีเกมส์ เนื่องจากภายในกรมราชทัณฑ์มีค่ายมวยและมีการฝึกสอนมวยไทยอยู่แล้ว กกท. จึงจะประสานขอตัวผู้ต้องขังที่ฝึกฝนมวยไทยมาร่วมแสดงโชว์ศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทย
นอกจากนักมวยแล้ว กกท. ยังมีแผนที่จะประสานขอตัว เสก โลโซ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานด้วย โดย ดร.ก้องศักด ให้เหตุผลว่า เสก โลโซ เป็นนักโทษที่มีพฤติกรรมดีมาก เคยช่วยงานของกรมราชทัณฑ์ด้วยการแสดงดนตรีมาแล้ว และส่วนตัวก็เป็นคนที่ชื่นชอบกีฬาอยู่แล้ว กกท. จึงอยากให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสีสันและสร้างแรงบันดาลใจผ่านบทเพลง
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า “พี่เสก อาจจะมาแต่งเพลงและร่วมร้องเพลงเชียร์ซีเกมส์ รวมทั้งอาจจะมาแสดงโชว์ในพิธีเปิดก็เป็นได้” พร้อมเปิดเผยว่า จากการหารือเบื้องต้น “พี่เสกมีความยินดีที่จะมาช่วยงานเพื่อชาติ” อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้ยังต้องรอการเจรจาและขออนุญาตจากกรมราชทัณฑ์อย่างเป็นทางการอีกครั้ง
ดร.ก้องศักด กล่าวปิดท้ายว่า นอกจาก เสก โลโซ แล้ว ยังได้มีการติดต่อทาบทามนักแสดง ศิลปิน อินฟลูเอนเซอร์ และอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยอีกหลายคนให้มาร่วมสร้างสีสัน เพื่อให้การแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ยิ่งใหญ่และเป็นที่น่าจดจำที่สุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ซีเกมส์ 2025 เปิดตัวมาสคอต “เดอะสาน” เผยเอกลักษณ์ความเป็นไทย
- สรุปดราม่า เปตองซีเกมส์ โดนแบนห้ามจัด เกิดอะไรขึ้น เกี่ยวอะไรกับทุจริตเลือกตั้ง
- ยืนยันแล้ว โยกใช้สนามราชมังฯ จัดพิธีเปิด “ซีเกมส์ 2025” แทนสนามหลวง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: