กัมพูชาว่าไง? ผู้เชี่ยวชาญชี้ ทุ่มระเบิด PMN-2 ที่คร่าชีวิตทหารไทย เพิ่งถูกฝังใหม่ ไม่ใช่ของเก่า
ผู้เชี่ยวชาญด้านทุ่นระเบิด 4 ราย ชี้ มีหลักฐานภาพถ่ายยืนยันว่า ทุ่มระเบิด PMN-2 ที่คร่าชีวิตทหารไทน คือระเบิดที่ฝังใหม่ ทางฟากกัมพูชาปฏิเสธเสียงแข็ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านทุ่นระเบิดเปิดเผยว่า ทุ่นระเบิดที่จุดชนวนความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา น่าจะเป็นทุ่นระเบิดที่เพิ่งถูกฝังใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกล่าวหาของประเทศไทยที่ว่ากัมพูชาเป็นผู้ฝังทุ่นระเบิดดังกล่าว
เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมา เมื่อทหารไทยนายหนึ่งเหยียบทุ่นระเบิดจนข้อเท้าขาด ขณะลาดตระเวนใกล้พื้นที่พิพาท ทำให้เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงนาน 5 วัน ก่อนจะยุติลงด้วยการเจรจาหยุดยิงโดยมีสหรัฐฯ เป็นคนกลาง
ประเทศไทยกล่าวหากัมพูชาว่าทำการฝังทุ่นระเบิดต่อต้านบุคคลชนิด PMN-2 ซึ่งเป็นระเบิดที่ผลิตในยุคโซเวียต และเป็นชนิดที่กรุงเทพฯ และพนมเปญได้ให้คำมั่นผ่านสนธิสัญญาว่าจะไม่ใช้ ทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระเบิด PMN-2 อย่างน้อย 6 นาย นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
ด้านกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าทหารไทยเหยียบโดนทุ่นระเบิดที่ไม่ใช่ PMN-2 ที่ถูกฝังไว้ตั้งแต่สมัยสงครามกลางเมืองที่กินเวลานานหลายสิบปี ซึ่งทำให้กัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีทุ่นระเบิดหนาแน่นที่สุดในโลก
เยชูอา โมเซอร์-ปวงสุวรรณ จาก Landmine Monitor กล่าวว่า หากกัมพูชามีการใช้ทุ่นระเบิดต่อต้านบุคคลจริง ก็ถือเป็นความผิดหวังอย่างยิ่งต่อความมุ่งมั่นที่พวกเขาสร้างมานานหลายทศวรรษ
กองทัพไทยได้เปิดเผยภาพถ่ายและวิดีโอปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิด PMN-2 ที่ถูกเก็บกู้ตามแนวชายแดนให้กับสำนักข่าว Reuters
ผู้เชี่ยวชาญด้านทุ่นระเบิดอิสระ 4 คน ที่ได้รับการร้องขอจาก Reuters ให้ประเมินวัสดุเหล่านี้ เห็นตรงกันว่า ภาพถ่ายแสดงให้เห็นถึงทุ่นระเบิด PMN-2 ที่เพิ่งถูกฝังใหม่ ไม่เกินสองถึงสามเดือน แม้ว่านักวิเคราะห์จะไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นผู้ฝังทุ่นระเบิด
แอนดรูว์ เวียน สมิธ ผู้เชี่ยวชาญอิสระจากสหราชอาณาจักรชี้ว่า ทุ่นระเบิด PMN-2 ที่เก่าจะมีปลอกพลาสติกเปราะ และมีแผ่นยางที่เก็บฝุ่นในช่องว่างอย่างรวดเร็ว แต่ “ทุ่นระเบิดที่ผมเห็นไม่มีสิ่งสกปรกในช่องว่างเหล่านั้นเลย”
ขณะที่ โมเซอร์-ปวงสุวรรณ กล่าวว่า ทุ่นระเบิดไม่มีรากไม้และพืชปกคลุม ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นหากถูกฝังมานานแล้ว
อย่างไรก็ตาม ลี ถุช รองประธานหน่วยงาน CMAA ของกัมพูชา ยืนยันว่าการพิจารณาจากภาพถ่ายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสรุปอายุของทุ่นระเบิดได้ เพราะปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม เช่น ดินที่ถูกกัดเซาะหรือน้ำท่วม อาจทำให้ทุ่นระเบิดเก่าดูเหมือนใหม่ได้
รัฐบาลไทยยืนยันว่าการสอบสวนของกรุงเทพฯ สรุปว่าทุ่นระเบิดที่ทำให้ทหารบาดเจ็บเป็น PMN-2 ที่ถูกฝังใหม่ “มันถูกพบในสภาพใหม่ และมีร่องรอยที่มองเห็นได้ชัดเจน”
ประเทศไทยซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐฯ มาอย่างยาวนาน และไม่ได้ใช้อาวุธยุทโธปกรณ์จากโซเวียต ได้ใช้แรงกดดันทางการทูตผ่าน อนุสัญญาออตตาวา (Ottawa Convention) โดยได้เรียกร้องให้ อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ ขอให้กัมพูชาตอบสนองต่อข้อกล่าวหาของไทยผ่านกลไกการปฏิบัติตามสนธิสัญญาดังกล่าว
