กองทัพอากาศไทย โชว์ภาพปฏิบัติการทางอากาศ ไม่มีคำว่าพลาด
กองทัพอากาศไทย โชว์ภาพปฏิบัติการทางอากาศ ชี้ไม่ได้เกิดจากการสุ่มยิง แต่ใช้ข้อมูลข่าวกรอง ไม่มีคำว่าพลาด ไม่แม่นตรงไหนเอาปากกามาวง
เพจเฟซบุ๊ก กองทัพอากาศไทย โพสต์ภาพปฏิบัติการทางอากาศ โดยระบุว่า “ไม่แม่นตรงไหน เอาปากกามาวง
การปฏิบัติการของกองทัพอากาศไม่ได้เกิดจากการสุ่มยิง แต่ผ่านการวางแผนทางยุทธวิธีโดยใช้ข้อมูลข่าวกรอง (Intelligence) ที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันภัยจากกองกำลังทหารติดอาวุธของกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนเท่านั้น
กองทัพอากาศขอใช้ภาพ “การทดสอบและประเมินค่าการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2568″ ที่ผ่านมา เป็นเครื่องยืนยันและเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จในการฝึกของกองทัพอากาศ ที่มีความแม่นยำและเป็นมาตรฐานการปฏิบัติทางทหารระดับสากล
ทุกเป้าหมายถูกเลือกอย่างเป็นระบบ ไม่มีคำว่า “พลาด” ในภารกิจที่เดิมพันด้วยความปลอดภัยของชาติ”
