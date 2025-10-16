ข่าว

กองทัพอากาศไทย โชว์ภาพปฏิบัติการทางอากาศ ไม่มีคำว่าพลาด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 15:44 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2568 15:44 น.
กองทัพอากาศไทย โชว์ภาพปฏิบัติการทางอากาศ ชี้ไม่ได้เกิดจากการสุ่มยิง แต่ใช้ข้อมูลข่าวกรอง ไม่มีคำว่าพลาด ไม่แม่นตรงไหนเอาปากกามาวง

เพจเฟซบุ๊ก กองทัพอากาศไทย โพสต์ภาพปฏิบัติการทางอากาศ โดยระบุว่า “ไม่แม่นตรงไหน เอาปากกามาวง

การปฏิบัติการของกองทัพอากาศไม่ได้เกิดจากการสุ่มยิง แต่ผ่านการวางแผนทางยุทธวิธีโดยใช้ข้อมูลข่าวกรอง (Intelligence) ที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันภัยจากกองกำลังทหารติดอาวุธของกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนเท่านั้น

กองทัพอากาศขอใช้ภาพ “การทดสอบและประเมินค่าการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2568″ ที่ผ่านมา เป็นเครื่องยืนยันและเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จในการฝึกของกองทัพอากาศ ที่มีความแม่นยำและเป็นมาตรฐานการปฏิบัติทางทหารระดับสากล

ทุกเป้าหมายถูกเลือกอย่างเป็นระบบ ไม่มีคำว่า “พลาด” ในภารกิจที่เดิมพันด้วยความปลอดภัยของชาติ”

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

