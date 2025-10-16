แฟนเพลงใจหาย Paramount เตรียมปิดช่อง “MTV” ทั่วยุโรปในปี 2025
ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว เมื่อทาง Paramount เตรียมปิดช่องเพลงสุดดังอย่าง MTV ทั่วพื้นที่ยุโรปภายในสิ้นปี 2025
บริษัทสื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ อย่าง Paramount กำลังเตรียมการถอนตัวครั้งสำคัญออกจากตลาดโทรทัศน์ระบบทั่วไป (Linear Television) โดยมีแผนที่จะปิดช่อง MTV หลายช่องทั่วทวีปยุโรป ภายในสิ้นปี 2025
ตามรายงานของ BBC ระบุว่า การปิดตัวครั้งนี้จะรวมถึงช่องต่างๆ ในสหราชอาณาจักร เช่น MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV และ MTV Live ซึ่งทั้งหมดมีกำหนดจะยุติการออกอากาศในวันที่ 31 ธันวาคม 2025 โดยจะมีเพียงช่องหลักอย่าง MTV HD เท่านั้นที่ยังคงให้บริการต่อไป แต่จะเน้นไปที่รายการเรียลลิตี้และความบันเทิงเป็นหลัก
การตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการลดลงของจำนวนผู้ชมช่องเพลงทั่วไปในระยะยาว เนื่องจากผู้ชมรุ่นใหม่เปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง เช่น YouTube และ TikTok เพื่อชมมิวสิกวิดีโอแทน
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมชี้ว่า การปิดช่องในสหราชอาณาจักรเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอระหว่างประเทศที่กว้างขึ้นของ Paramount โดยในตลาดต่างๆ ของยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก เช่น โปแลนด์และฮังการี คาดว่าจะมีการปิดช่องเพลงของ MTV, TeenNick, NickMusic, Comedy Central Extra และ Paramount Network ภายในสิ้นปี 2025 เช่นกัน
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มทีวีในเยอรมนีและออสเตรีย ก็ยืนยันว่าบริษัทแม่ของ MTV จะปิดช่องที่ใช้แบรนด์ MTV ในประเทศเหล่านั้นด้วย ซึ่งทาง Paramount ได้ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆ ต่อสื่อในประเด็นนี้
สำหรับ MTV เปิดตัวครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 1981 ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยมีเอกลักษณ์ในการโฟกัสไปที่มิวสิกวิดีโอของเหล่าศิลปิน โดย MV ตัวแรกที่เผยแพร่ก็คือเพลง Video Killed the Radio Star ของ The Buggles ก่อนที่ทาง MTV จะมาเปิดตัวในยุโรปครั้งแรกในอีก 6 ปีต่อมา ซึ่ง MTV ถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อ Pop Culture และอุตสาหกรรมดนตรีอย่างมากในยุคนั้น
อ้างอิง : www.broadbandtvnews.com
