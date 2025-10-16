ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มฟิลิปปินส์ สู้ชีวิต จาก รปภ.เฝ้าหน้าธนาคาร เรียนจบเกียรตินิยม สานฝันสู่พนักงานแบงก์สำเร็จ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2568 16:17 น.
50
หนุ่มฟิลิปปินส์ สู้ชีวิต จาก รปภ.เฝ้าหน้าธนาคาร เรียนจบเกียรตินิยม สานฝันสู่พนักงานแบงก์สำเร็จ

เปิดเรื่องราวของ รปภ. เฝ้าหน้าประตูธนาคารนาน 8 ปี สู่การคว้าทุนเรียนจบเกียรตินิยม และได้เป็นพนักงานในธนาคารแห่งนั้นได้สำเร็จ

เรื่องราวของ นายริคาร์โด ไลน์โก จูเนียร์ หรือ “จูน” ชายวัย 35 ปี จากเมืองดิโปลอก ประเทศฟิลิปปินส์ ได้กลายเป็นบทพิสูจน์ของความมุ่งมั่นและความไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา เมื่อเขาได้สานฝันของตนเองให้เป็นจริง จากพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ยืนเฝ้าหน้าธนาคารมานานหลายปี สู่การเป็นพนักงานเทลเลอร์ของธนาคารแห่งนั้นได้สำเร็จ

จูน ได้เปิดเผยเรื่องราวชีวิตของเขาว่า เขาเป็นลูกคนสุดท้องในพี่น้อง 5 คน เติบโตมาในครอบครัวชาวประมงที่ยากลำบาก และต้องออกหาปลาทุกสุดสัปดาห์เพื่อหาเงินเป็นค่าขนมไปโรงเรียน

ในปี 2553 จูนเริ่มต้นทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย และได้เข้าประจำการที่ธนาคารในสาขาดิโปลอก ที่นั่นเอง ที่เขาได้ใช้เวลายืนเฝ้ามองการทำงานของพนักงานเทลเลอร์ (เจ้าหน้าที่ธนาคาร) หลังเคาน์เตอร์ และเฝ้าฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้เข้าไปทำงานในฐานะพนักงานคนหนึ่งของธนาคารแห่งนี้

จูนเล่าถึงความฝันของเขาว่า “เหตุผลหนึ่งที่ผมเลือกเป็น รปภ. ระหว่างที่เรียนต่อ ก็เพราะผมฝันอยากจะเป็นพนักงานเทลเลอร์ของธนาคารจริงๆ ครับ”

ภาพเปรียบเทียบ นายริคาร์โด ไลน์โก จูเนียร์ ในเครื่องแบบพนักงานรักษาความปลอดภัยและเครื่องแบบพนักงานธนาคาร
FB/ Security Bank

ความฝันของจูน เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นในปี 2561 เมื่อเขาได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิของธนาคาร เขาจึงยังคงทำงานเป็น รปภ. ในตอนกลางวัน และมุ่งมั่นศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในตอนกลางคืน จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยมในปี 2565 ขณะมีอายุ 32 ปี ซึ่งเขาได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิและเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ช่วยสนับสนุนและรับรองให้เขาได้รับทุนการศึกษาในครั้งนั้น

หลังจากเรียนจบและทำงานที่บริษัทอื่นได้ไม่นาน โอกาสที่จูนเฝ้ารอคอยก็มาถึง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 เขาได้รับการว่าจ้างในตำแหน่งพนักงานเทลเลอร์ที่ธนาคารสาขาดิโปลอก ซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาเคยยืนเฝ้าประตูมานานถึง 8 ปี

จูนกล่าวด้วยความภูมิใจว่า “มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากครับ ผมเป็น รปภ. มา 11 ปี และตอนนี้ผมได้เป็นพนักงานเทลเลอร์แล้ว มันน่าภูมิใจมากจริงๆ เพราะในที่สุดผมก็ทำความฝันที่รอคอยมานานให้เป็นจริงได้”

ที่มา: SECURITY BANK

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หนุ่มฟิลิปปินส์ สู้ชีวิต จาก รปภ.เฝ้าหน้าธนาคาร เรียนจบเกียรตินิยม สานฝันสู่พนักงานแบงก์สำเร็จ ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มฟิลิปปินส์ สู้ชีวิต จาก รปภ.เฝ้าหน้าธนาคาร เรียนจบเกียรตินิยม สานฝันสู่พนักงานแบงก์สำเร็จ

11 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

นักร้องดัง ประกาศล้มละลาย หลังธุรกิจร้านอาหารขาดทุนหนักจากพิษโควิด-19

30 นาที ที่แล้ว
ps6 เปิดตัว ราคา เทคโนโลยี

หลุดมาแล้ว! วันวางจำหน่าย “PS6” ที่เกมเมอร์สรอคอย จับตาจ่อเปิดศึกชน “Xbox” รุ่นใหม่พร้อมกัน!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงเยอรมันส่งมอบโบราณวัตถุคืนกรีซ หลัง “ขโมย” ไปนานกว่า 50 ปี ลั่นไม่สายที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; เตรียมนั่งหัวโต๊ะตั้ง คณะกรรมการพิเศษ ลุยปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์-สแกมเมอร์ ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เตรียมนั่งหัวโต๊ะตั้ง คณะกรรมการพิเศษ ลุยปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์-สแกมเมอร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิจฉาชีพโครงการคนละครึ่งพลัส ข่าวอาชญากรรม

ตร.ไซเบอร์ เตือนภัย! ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการ “คนละครึ่งพลัส” พบเริ่มระบาดหนัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ควันหลงหลังหวยออก 16/10/68 เจ้าแม่ไลฟ์สดถึงกับโพสต์ &quot;หะ ออกเลขที่บ้านเจนนี่หรอ&quot; หลังเลขท้าย 3 ตัวออก 889 เฉียดเลขที่บ้านคนดังไปเพียงแต้มเดียว เลขเด็ด

เกือบแตก! “เจนนี่” ยังอึ้ง หวยออก 889 เฉียดเลขที่บ้าน 899 ไปนิดเดียว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคชี้ การอวดยอดขายว่า หมดเกลี้ยง หรือ หลายสิบล้าน อาจเข้าข่ายโฆษณาเกินจริง ย้ำรายได้เกิน 1.8 ล้าน/ปี ต้องจดทะเบียนตลาดแบบตรง ข่าว

สคบ. ออกโรงเตือน! อินฟลูฯ-แม่ค้าออนไลน์ โชว์ยอดขายถล่มทลาย ระวังเจอข้อหาหนัก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

กกท.ผนึกกำลังภาคเอกชน–วงการบันเทิง เปิดตัวโครงการ “Friends of SEA Games 2025”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอเหรียญทอง&quot; งดรับผู้ป่วยบัตรทอง รพ.มงกุฎวัฒนะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่า สปสช.จะจ่ายหนี้ ข่าว

“หมอเหรียญทอง” งดรับผู้ป่วยบัตรทอง รพ.มงกุฎวัฒนะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่า สปสช.จะจ่ายหนี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย ผลสลาก N3 งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ครบทุกรางวัล ที่นี่ ตรวจหวย

ตรวจหวย ผลสลาก N3 งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ครบทุกรางวัล ที่นี่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกท เสกโลโซขึ้นโชว์ซีเกมส์ ข่าวกีฬา

กกท. แจงแล้ว ทาบ “เสก โลโซ” ขึ้นโชว์ซีเกมส์ ติดต่อผ่านกรมราชทัณฑ์-ยันไม่มีอภิสิทธิ์ชน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดขั้นตอนลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส 20-26 ต.ค. นี้ สำหรับประชาชน ผู้ใช้เก่าและผู้สมัครใหม่ ทำตามง่าย ๆ ทีละขั้นตอนเหมือนดูคลิป ข่าว

วิธีลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส 20 ต.ค. 68 สรุปครบ ทำตามคลิปนี้ผ่านชัวร์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
งวดนี้แตก 24 ล้าน! ลอตเตอรี่พลัส ประกาศชื่อ 4 เศรษฐีป้ายแดง หนุ่มปทุม รับเละ 12 ล้าน ข่าว

งวดนี้แตก 24 ล้าน! ลอตเตอรี่พลัส ประกาศชื่อ 4 เศรษฐีป้ายแดง หนุ่มปทุม รับเละ 12 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล 27 ใบ 162 ล้าน รับสูงสุดคนเดียว 18 ล้าน ข่าว

เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล รวม 27 ใบ 162 ล้าน รับสูงสุดคนเดียว 18 ล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวไทยสร้างเรื่อง แต่งตัวไม่พร้อมปีนเขาฮอกไกโด สุดท้ายต้องพึ่งกู้ภัย ถูกชาวเน็ตญี่ปุ่นด่าฉ่ำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าเจนนี่ถามจันจิได้กันหรือยัง บันเทิง

ดังได้ก็ดับได้ ดราม่า “เจนนี่” แพ้เสียงในหัว ถาม “จันจิ” หวานใจมาริโอ้ ทั้งที่คลิปก่อนหน้าฮาลั่น 4 ล้านวิว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กานต์ โต้ เสก โลโซ ตอบรับเล่น ซีเกมส์ โวย กกท-ราชทัณฑ์ ไม่เคยติดต่อมา ข่าวกีฬา

กานต์ โต้ เสก โลโซ ตอบรับเล่น ซีเกมส์ โวย กกท. ไม่เคยติดต่อมา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลือสะพัด ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น พัคยูชอน หนีหมายแดงซุกกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

ลือสะพัด! สื่อเกาหลีตีข่าว ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น พัคยูชอน หนีหมายแดงซุกกัมพูชา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพอากาศไทย โชว์ภาพปฏิบัติการทางอากาศ ไม่มีคำว่าพลาด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาว่าไง? ผู้เชี่ยวชาญชี้ ทุ่มระเบิด PMN-2 ที่คร่าชีวิตทหารไทย เพิ่งถูกฝังใหม่ ไม่ใช่ของเก่า

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลครบทุกรางวัล รางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขหน้า ไปจนถึงรางวัลที่ 5 เช็กผลที่นี่ ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 ตุลาคม 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. เตือน &#039;อินฟลูฯ-ครีเอเตอร์&#039; โฆษณาเกินจริง ระวัง &#039;ช่องปลิว&#039; แถมโทษจำคุก ข่าว

อย. เตือน ‘อินฟลูฯ-ครีเอเตอร์’ โฆษณาเกินจริง ระวัง ‘ช่องปลิว’ แถมโทษจำคุก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แฟนเพลงใจหาย Paramount เตรียมปิดช่อง “MTV” ทั่วยุโรปในปี 2025

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลบแล้ว! สื่อเขมรบอก “ฮุนเซน” ไม่อดทนไทยอีกต่อไป วันนี้อาจเกิดเหตุเลวร้าย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2568 16:17 น.
50
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักร้องดัง ประกาศล้มละลาย หลังธุรกิจร้านอาหารขาดทุนหนักจากพิษโควิด-19

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568
ps6 เปิดตัว ราคา

หลุดมาแล้ว! วันวางจำหน่าย “PS6” ที่เกมเมอร์สรอคอย จับตาจ่อเปิดศึกชน “Xbox” รุ่นใหม่พร้อมกัน!

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568
&quot;อนุทิน&quot; เตรียมนั่งหัวโต๊ะตั้ง คณะกรรมการพิเศษ ลุยปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์-สแกมเมอร์

“อนุทิน” เตรียมนั่งหัวโต๊ะตั้ง คณะกรรมการพิเศษ ลุยปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์-สแกมเมอร์

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568
มิจฉาชีพโครงการคนละครึ่งพลัส

ตร.ไซเบอร์ เตือนภัย! ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการ “คนละครึ่งพลัส” พบเริ่มระบาดหนัก

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568
Back to top button