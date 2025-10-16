หนุ่มฟิลิปปินส์ สู้ชีวิต จาก รปภ.เฝ้าหน้าธนาคาร เรียนจบเกียรตินิยม สานฝันสู่พนักงานแบงก์สำเร็จ
เปิดเรื่องราวของ รปภ. เฝ้าหน้าประตูธนาคารนาน 8 ปี สู่การคว้าทุนเรียนจบเกียรตินิยม และได้เป็นพนักงานในธนาคารแห่งนั้นได้สำเร็จ
เรื่องราวของ นายริคาร์โด ไลน์โก จูเนียร์ หรือ “จูน” ชายวัย 35 ปี จากเมืองดิโปลอก ประเทศฟิลิปปินส์ ได้กลายเป็นบทพิสูจน์ของความมุ่งมั่นและความไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา เมื่อเขาได้สานฝันของตนเองให้เป็นจริง จากพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ยืนเฝ้าหน้าธนาคารมานานหลายปี สู่การเป็นพนักงานเทลเลอร์ของธนาคารแห่งนั้นได้สำเร็จ
จูน ได้เปิดเผยเรื่องราวชีวิตของเขาว่า เขาเป็นลูกคนสุดท้องในพี่น้อง 5 คน เติบโตมาในครอบครัวชาวประมงที่ยากลำบาก และต้องออกหาปลาทุกสุดสัปดาห์เพื่อหาเงินเป็นค่าขนมไปโรงเรียน
ในปี 2553 จูนเริ่มต้นทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย และได้เข้าประจำการที่ธนาคารในสาขาดิโปลอก ที่นั่นเอง ที่เขาได้ใช้เวลายืนเฝ้ามองการทำงานของพนักงานเทลเลอร์ (เจ้าหน้าที่ธนาคาร) หลังเคาน์เตอร์ และเฝ้าฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้เข้าไปทำงานในฐานะพนักงานคนหนึ่งของธนาคารแห่งนี้
จูนเล่าถึงความฝันของเขาว่า “เหตุผลหนึ่งที่ผมเลือกเป็น รปภ. ระหว่างที่เรียนต่อ ก็เพราะผมฝันอยากจะเป็นพนักงานเทลเลอร์ของธนาคารจริงๆ ครับ”
ความฝันของจูน เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นในปี 2561 เมื่อเขาได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิของธนาคาร เขาจึงยังคงทำงานเป็น รปภ. ในตอนกลางวัน และมุ่งมั่นศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในตอนกลางคืน จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยมในปี 2565 ขณะมีอายุ 32 ปี ซึ่งเขาได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิและเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ช่วยสนับสนุนและรับรองให้เขาได้รับทุนการศึกษาในครั้งนั้น
หลังจากเรียนจบและทำงานที่บริษัทอื่นได้ไม่นาน โอกาสที่จูนเฝ้ารอคอยก็มาถึง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 เขาได้รับการว่าจ้างในตำแหน่งพนักงานเทลเลอร์ที่ธนาคารสาขาดิโปลอก ซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาเคยยืนเฝ้าประตูมานานถึง 8 ปี
จูนกล่าวด้วยความภูมิใจว่า “มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากครับ ผมเป็น รปภ. มา 11 ปี และตอนนี้ผมได้เป็นพนักงานเทลเลอร์แล้ว มันน่าภูมิใจมากจริงๆ เพราะในที่สุดผมก็ทำความฝันที่รอคอยมานานให้เป็นจริงได้”
ที่มา: SECURITY BANK
