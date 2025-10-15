รัฐบาลเกาหลีใต้ เตรียมส่ง กต.-ตำรวจ ไปพนมเปญ ปราบสแกมเมอร์
เกาหลีใต้ทำงานวัย เตรียมส่งเจ้าหน้าที่จากกระทรวงต่างประเทศ และ ตำรวจ ไปพนมเปญ ปราบสแกมเมอร์ พร้อมร่วมสอบกรณีนักศึกษาถูกทรมานดับ
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม สำนักข่าว ยอนฮัป รายงานว่า รัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมส่งหน่วยงานไปยังประเทศกัมพูชา สืบเนื่องจากกรณีที่นักศึกษาในช่วงอายุ 20 ปี ถูกลักพาตัวและทรมานเป็นเหตุให้เสียชีวิตในประเทศกัมพูชา สร้างความสะเทือนขวัญให้กับชาวเกาหลีใต้
โดยทีมงานที่จะเดินทางไปยังกัมพูชานั้น จะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงต่างประเทศ ตำรวจ และหน่วยสายสืบ จะเดินทางไปยังกรุงพนมเปญ เพื่อเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชา เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและขอความร่วมมือในสอบสวนและส่งตัวพลเมืองเกาหลีใต้กลับประเทศ
พร้อมกันนี้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการชันสูตรพลิกศพของนักศึกษาและส่งร่างกลับประเทศ รวมถึงสอบสวนการเสียชีวิตของนักศึกษาคนดังกล่าวด้วย
ทางเกาหลีใต้ยังวางแผนนำตัวชาวเกาหลีใต้ 63 คนกลับประเทศ เพื่อดำเนินคดีหลังจากที่พวกเขาเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือนในการนำตัวทั้ง 63 คนกลับประเทศได้
