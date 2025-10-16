ยูทูบล่ม! ชาวเน็ตทั่วโลกไม่สามารถเข้าดูวิดีโอได้ ล่าสุดกลับมาแล้ว
ยูทูบล่ม ชาวเน็ตทั่วโลกไม่สามารถเข้าดูวิดีโอได้ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ล่าสุดกลับมาใช้บริการได้แล้ว ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไร
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา มีรายงานว่ายูทูบล่ม โดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ Downdetector ซึ่งเป็นเว็บไซต์ตรวจสอบสถานะเว็บระบุว่า เมื่อช่วงเวลาประมาณ 6.00-7.00 น. มีผู้ใช้กว่า 3 แสนคนรายงานว่าไม่สามารถเข้าใช้งานได้
โดยอ้างอิงจากผู้ใช้ที่ประสบปัญหาระบุว่า พวกเขาได้รับข้อความว่า Error หรือไม่ก็จอดำ เมื่อพยายามเข้าใช้บริการเว็บไซต์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตติด #youtubedown หรือแปลว่า ยูทูบล่ม เพื่อร้องเรียนถึงปัญหาด้วย
ทั้งนี้ล่าสุด เมื่อเวลาประมาณ 7.50 น. สามารถกลับมาใช้เว็บไซต์ยูทูบได้แล้ว อย่างไรก็ตามทางยูทูบยังไม่ได้ออกมาชี้แจงว่าสาเหตุของยูทูบล่มมาจากอะไร หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
