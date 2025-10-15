ตำรวจไทย ตามฟิกเกอร์มูลค่านับแสนได้คืน คนเก็บของเข้าใจผิดนึกว่าทิ้ง
ตำรวจไทย ตามฟิกเกอร์ 200 ตัว มูลค่านับแสนของหญิงจีนได้คืน หลังคนเก็บของเข้าใจผิดนึกว่าทิ้ง ไม่ติดใจเอาความ จบลงด้วยดี
เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.ห้วยขวาง สามารถติดตามทรัพย์สินเป็นโมเดลตุ๊กตาลิขสิทธิ์การ์ตูนแท้ หรือ ฟิกเกอร์ 200 ตัว มูลค่ารวมประมาณ 100,000 บาท คืนให้กับ นักท่องเที่ยวชาวจีนได้สำเร็จ หลังเกิดเหตุเข้าใจผิดว่าถูกลักทรัพย์
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 20.25 น. สาวชาวจีน ได้เดินทางมาแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ห้วยขวาง ว่าถูกลักทรัพย์ “โมเดลตุ๊กตาจำนวนมาก” ไปจากบริเวณหน้าบ้าน ซอยประชาราษฏร์บำเพ็ญ 20 ซึ่งขณะที่กำลังขนของ เพื่อย้ายที่อยู่อาศัยและออกไปทำธุระนอกบ้านประมาณ 15 นาที จากการตรวจสอบพบสามีภรรยาคู่หนึ่งหยิบไป
ฝ่ายสืบสวน สน.ห้วยขวาง ได้ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียง พบผู้ต้องสงสัย 2 ราย ขับรถซาเล้งขนของเก่าเข้ามาบริเวณบ้านผู้เสียหาย และติดตามไปจนพบทั้งคู่จอดรถอยู่ที่ตลาดจันทร์หุ่น ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 26 ในเวลาประมาณ 00.01 น. ของวันที่ 15 ตุลาคม 2568
เมื่อสอบถามทั้งคู่ให้การว่า ไม่ได้มีเจตนาลักทรัพย์แต่อย่างใด และเข้าใจผิดว่าผู้เสียหายนำของออกมาวางไว้ให้ เนื่องจากก่อนหน้านี้ผู้เสียหายเคยนำเสื้อผ้ามาให้ทั้งคู่
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเชิญตัวทั้งสองมาที่ สน.ห้วยขวาง เพื่อให้ผู้เสียหายตรวจสอบทรัพย์สิน เมื่อชาวจีนมาดูโมเดลตุ๊กตาที่หายไปพบว่าเป็นของตนจริง และจากการสอบถามจนทราบว่าเป็นเหตุเข้าใจผิด ไม่ได้ติดใจเอาความใด ๆ ทั้งคู่จึงได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
