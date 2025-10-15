เกาหลีใต้ เบรกรับสมัครแพทย์อาสา ส่งไปกัมพูชา หวั่นไม่ปลอดภัย
อินชอน เกาหลีใต้ เบรกรับสมัครแพทย์อาสา เพื่อไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนชาวกัมพูชา ในช่วงเดือนธันวาคม หวั่นไม่ปลอดภัย
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม สำนักข่าว chosun ของเกาหลีใต้ รายงานว่า เมืองอินชอนได้สั่งระงับรับสมัครแพทย์อาสาของโครงการ “อาสาสมัครแพทย์เยาวชนนานาชาติอินชอน” ไปประเทศกัมพูชา ภายหลังจากมีรายงานเหตุนักศึกษาเกาหลีใต้เสียชีวิตและยังมประชาชนเกาหลีใต้สูญหายอย่างน้อย 80 ราย
โดยโครงการดังกล่าวนั้นเปิดรับสมัครอาสา ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน จนไปถึง 22 ตุลาคม ซึ่งอาสาจะเดินทางไปในวันที่ 15-20 ธันวาคม เพื่อสอนสุขอนามัยช่องปาก และดำเนินกิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน โดยจะอยู่ที่กัมพูชา 6 วันก่อนเดินทางกลับ
ก่อนหน้านี้กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า ปัจจุบันยังมีชาวเกาหลีใต้อีกประมาณ 80 คนที่เดินทางไปยังกัมพูชาแล้วยังไม่ทราบชะตากรรมของกลุ่มคนเหล่านั้นได้
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2567 ถึงเดือนสิงหาคม 2568 มีชาวเกาหลีใต้ที่ถูกแจ้งหายหรือถูกกักขังในกัมพูชารวม 550 คน (ปี 2567 จำนวน 220 คน, ปี 2568 จำนวน 330 คน) ในจำนวนนี้ ทางการเกาหลีใต้สามารถยืนยันได้ว่า 470 คนได้พ้นจากสถานะถูกกักขังแล้ว ไม่ว่าจะด้วยการจับกุมของตำรวจ การช่วยเหลือแล้วส่งกลับ การหลบหนีออกมาเอง หรือการกลับมาติดต่อได้อีกครั้ง ทำให้ยังเหลือผู้ที่ยังไม่ทราบชะตากรรมอีกประมาณ 80 คน
