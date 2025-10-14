ข่าว

ประวัติ “สว.อังคณา นีละไพจิตร” สตรีนักสู้เพื่อสิทธิฯ เจ้าของรางวัล โนเบลแห่งเอเชีย

เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 11:31 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 11:31 น.
เปิดประวัติ “อังคณา นีละไพจิตร” สตรีนักสู้เจ้าของรางวัลแมกไซไซ จากจุดเปลี่ยนของชีวิตหลังการอุ้มหายของสามี สู่การเป็นนักสิทธิมนุษยชนแถวหน้า และบทบาทในฐานะ สว.

นางอังคณา นีละไพจิตร คือหนึ่งในบุคคลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนแถวหน้าของไทย การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ชุดล่าสุด ในฐานะตัวแทนกลุ่มประชาสังคม ยิ่งทำให้บทบาทของเธอน่าจับตามองมากยิ่งขึ้น

เส้นทางของ “อังคณา” จากพยาบาลและแม่บ้านเต็มตัว สู่การเป็นนักสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติและสมาชิกวุฒิสภา ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่เริ่มต้นจากโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของครอบครัว ที่ผลักดันให้เธอต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อทวงความยุติธรรมให้สามีและเหยื่อผู้ถูกละเมิดสิทธิคนอื่นๆ

นางอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา
FB/ Angkhana Neelapaijit

ประวัติส่วนตัวและการศึกษา

อังคณา นีละไพจิตร (สกุลเดิม วงศ์ราเชนทร์) เกิดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2499 จ.พระนคร (กรุงเทพฯ ปัจจุบัน) ปัจจุบันอายุ 69 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมรสกับ นายสมชาย นีละไพจิตร อดีตประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิม ซึ่งหายสาบสูญไปเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2547 มีบุตรธิดารวม 5 คน

จุดเปลี่ยนจากแม่บ้านสู่ นักสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน

ชีวิตของอังคณาเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลใน ปี พ.ศ. 2547 เมื่อนายสมชาย นีละไพจิตร สามีซึ่งเป็นทนายความสิทธิมนุษยชนที่ช่วยเหลือผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงทางภาคใต้ ได้ถูกบังคับให้สูญหายไปอย่างลึกลับใจกลางกรุงเทพมหานคร

เหตุการณ์ดังกล่าวได้ผลักดันให้อังคณา ซึ่งในขณะนั้นเป็นเพียงพยาบาลและแม่บ้าน ต้องผันตัวเองมาเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มตัว อังคณาได้ก่อตั้ง “มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ” (Justice for Peace Foundation – JPF) และดำรงตำแหน่งประธาน เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีสามี และให้ความช่วยเหลือเหยื่อการทรมานและบังคับสูญหายรายอื่น ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เส้นทางการเมืองและบทบาทในปัจจุบัน

ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงาน อังคณาจึงได้รับการยอมรับและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองหลายตำแหน่ง เพื่อขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนในระดับนโยบาย

  • พ.ศ. 2550: ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
  • อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิสตรี และรองประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • พ.ศ. 2567: ลงสมัครรับเลือกตั้งวุฒิสภาในกลุ่มประชาสังคม และได้รับเลือกตั้งเป็นลำดับที่ 9 ของกลุ่ม เข้ามาทำหน้าที่ สว. ในปัจจุบัน

ล่าสุดในเดือนตุลาคม 2568 อังคณาได้แสดงความคิดเห็นต่อกรณีความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา และเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนวิธีการที่อาจส่งผลกระทบต่อพลเรือน ซึ่งนำไปสู่การถกเถียงในวงกว้าง

รางวัลเกียรติยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • พ.ศ. 2549 – รางวัลควังจูเพื่อสิทธิมนุษยชน จากประเทศเกาหลีใต้
  • พ.ศ. 2562 – รางวัลรามอน แมกไซไซ หรือ “โนเบลแห่งเอเชีย”
  • พ.ศ. 2560 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
  • พ.ศ. 2560 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

