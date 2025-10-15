“ทรัมป์” บ่นอุบ ไม่พอใจรูปนิตยสาร TIME เลือกขึ้นปก ทำผมหาย
โดนัลด์ ทรัมป์ บ่นอุบ ไม่พอใจรูปนิตยสาร TIME เลือกขึ้นปก ทำผมหาย ชี้เป็นภาพที่แย่มากๆ สมควรถูกบ่น หลังโดนเลือก ยกผลงานตัวแทนเจรจาอิสราเอล-ฮามาส
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม สำนักข่าว NDTV รายงานนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ออกมาบ่นนิตยสารไทม์ (Time) หลังจากที่เลือกตนเป็นบุคคลขึ้นปก อย่างไรก็ตามแม้นิตยสารในเชิงชื่นชมเกี่ยวกับเป็นตัวแทนเจรจาปัญหาอิสราเอลและฉนวนกาซา แต่นายทรัมป์บ่นว่าทางนิตยสารเลือกภาพที่ตนเองดูแย่ที่สุด
นายทรัมป์ กล่าวผ่านทรูธโซเชียลว่า นี่เป็นภาพของเขาที่แย่ที่สุดในชีวิต ทางนิตยสารทำผมของเขาหาย และมีอะไรลอยอยู่บนหัวเขาเหมือนมงกุฎเล็กๆ มันแปลกมากๆ ปกติแล้วไม่ชอบถ่ายรูปจากมุมเงยอยู่แล้ว แต่นี่เป็นภาพที่แย่มากๆ และสมควรถูกบ่น พวกเขาทำอะไรกันอยู่?
ทั้งนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายทรัมป์มีปัญหากับนิตยสารไทม์ หากย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ทางนิตยสารได้เลือกภาพอีลอน มัสก์ นั่งอยู่ในห้องทำงานรูปไข่ ในเชิงเหน็บแนมว่านายมัสก์ เป็นประธานาธิบดีตัวจริง ซึ่งในครั้งนั้นนายทรัมป์ ระบุว่า “นิตยสารไทม์ยังอยู่หรอ? ผมไม่รู้มาก่อนเลย”
