บันเทิง

คลิปต้นเรื่อง “ก้อง ศรัณย์” ของขึ้น รพ.ร้องเปิดเพลงลั่นถึงตี 4 รับผิดจริงแต่งดไลฟ์ไม่ได้ เหตุใจเป็นศิลปิน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 ต.ค. 2568 10:03 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2568 12:16 น.
68
ก้องศรัณย์ ดราม่าตำรวจสั่งปิดร้าน
แฟ้มภาพ

ก้อง ศรัณย์ ตำแซ่บ ออกโรงแจงอีกมุม ปมของขึ้นใส่ตำรวจมาสั่งปิดร้านตอนตี 2 ครึ่ง เหตุโรงพยาบาล คนป่วย ร้องเรียนเสียงลั่นระจำตี 3 ตี 4 พ่อค้าอินฟลูฯ คนดังรับผิดจริง แต่งดไลฟ์สดไม่ได้เหตุใจเป็นศิลปิน สุดท้ายขอโทษ 2 สีกากีก่อนลั่นครั้งหน้ามาจะเลี้ยงตำถาดใหญ่

เป็นกรณีตามต่อหลังจากที่เกิดดราม่สนั่นขึ้น ณ ร้านส้มตำชื่อดังเมืองอุดรธานี โดยล่าสุด “ก้อง” ศรัณย์ เน็ตไอดอลส้มตำเมืองอุดร ฯ ชี้แจงกรณีถูกชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงร้องเรียนเรื่องเปิดดนตรีเสียงดังตอนดึกๆ ดื่นๆ ตามรายงานระบุ เปิดเพลงตั้งแต่ตี 3-4 โมงก่อนรุ่งสางเป็นประจำ โดยก่อนจะมามีคลิปโต้เถียงกันสนั่นนั้น ฝั่งของร้านส้มตำเองถูกเตือนแบบนี้แล้ว 2 ครั้ง

อย่างไรก็ดีในส่วนของก้อง ศรัณย์ ถือโอกาสเคลียร์ปมร้อนทั้งหมดพร้อมอัปโหลดคลิปต้นตอที่ไปยืนต่อล้อต่อเถียงกับนายตำรวจซึ่งเข้ามาสั่งให้ปิดเพลง แต่อีกฝ่ายโต้กลับหลังจากได้ยินฝ่ายผู้พิทักษ์สันติราษฎ์คล้ายจะกำชับให้เงียบเสียงโดยเร็วเพราะไม่เช่นนั้นจะสั่งปิดร้านส้มตำ

ร้านส้มตำเปิดเพลงเสียงดัง
ภาพ Facebook @pot.theknot

“เมื่อไหร่จะปิดลำโพง หรือจะให้จับ” สิ้นเสียงซักถามดังกล่าว ฝั่งเจ้าของร้านส้มตำซึ่งตอนแรกแจ้งเวลาไปว่า ตอนนนี้เวลา 02.30 น. ยืนกรานฝั่งของร้านอาหารได้ปิดเพลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ปิดลำโพงที่เจ้าตัวใช้พูดออกไมค์เพื่อไลฟ์สด ซึ่งตำรวจก็พยายามแจ้งว่าทาง รพ.ร้องเรียนมา จากนั้นเจ้าหน้าที่เริ่มเน้นเสียงว่าให้ “ปิดลำโพง”

“คุณไลฟ์สด ก็ไลฟ์ไป ไม่ใช่มาเปิดเพลงอย่างนี้” จบประโยคกำชับดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตร. 2 นายเตรียมเดินหันหลังกลับ แต่จู่ๆ ก้อง ศรันย์ ยังไม่หยุดโต้เถียงโดยโผล่งสวนกลับไปทำนอง ถ้าปิดเสียงแล้วอยู่ต่ออีก 10 นาทีได้หรือไม่ ! “10 นาที ผมเคยขอไว้”

ได้ยินดังนั้น นายตำรวจนายหนึ่งจึงเดินมาปฏิเสธ ถ้าไม่ทำตามก็จะปิดร้านเลย และจะยึดลำโพงเนื่องจากฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงาน และเมื่อเป็นดั่งนี้ฝ่ายของเจ้าของร้านจึงน็อตหลุดออกท่าทางพร้อมกับตัดพ้อ ถ้าสั่งปิดร้านแล้วจะมาช่วยออกค่าน้ำค่าไฟให้หรือไม่ แถมยังเปรียบเทียบกับร้านอื่นที่ไม่เห็นโดนแบบร้านของตัวเอง

ภาพ Facebook @pot.theknot

“เราคือ ไม่ได้ขัดขืนคำสั่ง เจ้า พนักงานเลย บอกหยุด คือ หยุด ปิดเสียงลำโพง เราผิดที่เสียงดังรบกวน แต่ชี้นิ้วสั่งปิดร้าน-ปิดไฟ ทั้ง ๆ ที่เราขายของ ๆ เรา มันเสียความรู้สึกว่า ทำไม ? คนหาเช้ากินค่ำ เลี้ยงปากท้องทำงานสุจริตต้องทำตามอำนาจชี้นิ้วสั่ง แค่นั้น”

– สั่งแค่ร้านพ่อค้า #ร้านเดียว แล้ว ร้านอื่น ๆ ทำไม ? ยังขายได้ แบบนี้ ?

– ฉันของขึ้นเพราะสิ่งสิ่งนี้ และคำพูดเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้คำว่า แหกปากร้องเพลง

– คุณตำรวจเข้ามาดี ๆ แล้วพูดดี ๆ นี่ฉันไม่ว่าเลยนะ แต่ใช้ไฟสายส่องหน้า ส่องตาเหมือนเราเป็นกบ เป็นปลาก็ไม่ไหว

– ร้านฉันเปิดไฟสว่างไสว ไม่ใช่ในผับ ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟสายส่องเข้ามาใส่ดวงตา ￼ สรุปฉันเป็นนักโทษ หรือคนผิดที่ร้ายแรง มากๆ ถึงได้ทำเช่นนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมจากที่เจ้าตัวไปสัมภาษณ์กับเพจ “อุดรในเมือง” ยอมรับสาเหตุวีนแตก เพราะความโมโหและเหนื่อย ตนเองไม่เข้าใจวทำไมเจ้าหน้าที่ถึงทำกับพ่อค้าส้มตำอย่างตนแบบนี้ มันเป็นความผิดขนาดนั้นเลยหรืออย่างไร ถามกลับว่าตนเป็นนักโทษหรือถึงออกคำสั่งด้วยท่าทางแบบในคลิปวิดีโอ

ก้องสารภาพอารมณ์ขึ้นเพราะได้ยินผู้พิทักษ์สันติราษฎ์หลุดคำว่า ตนแหกปากทำไม แต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าตัวเองไม่ผิดเพราะมีส่วนทำให้เรื่อองบานปลายต่อเหตุการณ์ครั้งนี้เช่นเดียวกัน แต่ย้ำว่าตนเปิดลำโพงร้องเพลง ไลฟ์สดขายส้มตำทำแบบนี้มาแทบทุกวัน แต่เคสนี้เหมือนกับมีคนแกล้ง จึงอยากตั้งคำถามพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดหมั่นไส้ตนหรือเปล่าที่เรามีกระแสขายดิบขายดีในช่วงนี้หรือไม่

ภาพ Facebook @pot.theknot

ก้อง ศรัณย์ กล่าวว่า ขณะไลฟ์สดขายส้มตำและตำรวจก็ยังอยู่ มีคนเข้ามาดู 5-6 พันคน ก่อนจะมีคนโอนเงินมาเหมาส้มตำที่ร้านเพื่อแจกคนอื่น แต่ก็ขอแจกพรุ่งนี้แต่คนในโซเชียลมากันเต็มร้าน ตนก็ต้องทำแจก สุดท้ายนี้ต้องขอโทษตำรวจ 2 นาย กับเรื่องทั้งหมด

อีกทั้งรับปากโอกาสหน้า ! หากมาแบบสุภาพและเป็นมิตรจะตำส้มตำเลี้ยงให้อิ่มเลย หากตนทำผิดจับดำเนินคดีเลย แต่จะให้งดเปิดเครื่องเสียง-ไลฟ์สดคงไม่ได้ เพราะใจเป็นศิลปินนักร้องอยู่ แต่สัญญาว่าจะเบาเสียงลงไม่ให้รบกวนคนอื่น.

ทั้งนี้ ก้อง ศรันย์ เจ้าของร้านส้มตำดังกล่าว ที่ผ่านมาเคยฝากผลงานในวงการบันเทิงในบทบาทนักแสดง นักร้อง นายแบบ ดีเจ-พิธีกร โด่งดังจากชื่อเพลง “เห็นนางเงียบๆ ฟาดเรียบนะครับ” ของจ๊ะ นงผณี อาร์สยาม ทำได้ประมาณ 7-8 ปี กระทั่งช่วงโควิด-19 กลับมาอยู่บ้านและเริ่มต้นกิจการร้านส้มตำเป็นของตัวเองมาแต่นั้น โดยปัจจุบันเจ้าตัวเปลี่ยนมาเรียกตัวเองว่า “พ่อค้าร้อยรุก”.

ถาพ Facebook @pot.theknot
ถาพ Facebook @pot.theknot
ถาพ Facebook @pot.theknot
ถาพ Facebook @pot.theknot
ถาพ Facebook @pot.theknot

อ่านข่าวดราม่าวันนี้ 16 ตุลาคม 2568

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ตำรวจจราจรสามเสน รองทราย ข่าว

จำได้ไหม นายตำรวจฮีโร่ เห็นสิ่งผิดสังเกตก่อนสามเสนทรุด ยอมถูกด่า “ปิดถนนทำไม” ก่อนเซฟชีวิตคนนับสิบ

10 นาที ที่แล้ว
มะเร็งตับอ่อนคร่าชีวิต นักร้องดัง สิ้นใจกะทันหัน ในวัย 51 ปี แฟน ๆ ร่วมอาลัย บันเทิง

มะเร็งตับอ่อนคร่าชีวิต นักร้องดัง สิ้นใจกะทันหัน ในวัย 51 ปี แฟนๆ ร่วมอาลัย

15 นาที ที่แล้ว
หลัง สส.ไอซ์ รักชนก โพสต์ขอความช่วยเหลือ กัน จอมพลัง ตอบรับยินดีช่วย แต่แอบแซะเบา ๆ อยากให้ทำจริงจัง ไม่ใช่แค่การเมือง ยกเคสกล้องวงจรปิดชายแดน ข่าว

กัน จอมพลัง รับคำท้า สส.ไอซ์ ช่วยปราบแก๊งสแกมเมอร์เขมร แต่มีข้อแม้

16 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ททท. ประกาศ “ลิซ่า” เป็น Amazing Thailand Ambassador ดันท่องเที่ยว

18 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

“สิริพงศ์” ยันข้อมูลซื้อขาย “คนละครึ่งพลัส” ไม่ส่งให้สรรพากรแน่นอน

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เห็นด้วยมั้ย? “กัน จอมพลัง” โพสต์ไทยควรจับมือเกาหลีใต้ ปรามสแกมเมอร์กัมพูชา

45 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ไม่ตอบ “โรม” จี้รัฐบาลเร่งปราบแก๊งสแกมเมอร์ สะเทือนพนมเปญ

45 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 16 ตุลาคม 2568 เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! แม่น้ำหนึ่ง ปล่อยของดีโค้งสุดท้าย 16 ต.ค. 68 เลขเด่นตรงเจ้าแม่ดัง

46 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” บ่นอุบ ไม่พอใจรูปนิตยสาร TIME เลือกขึ้นปก ทำผมหาย

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รถเทสลา พุ่งตกคลอง คนขับเปิดประตูไม่ได้ สุดท้ายจมน้ำเสียชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนวทางเลขเด็ดจากวังนาคินทร์คำชะโนดงวด 16 ตุลาคม 2568 คอหวยจับตาเลขเด่น 0-8-9 พร้อมชุดเลขท้าย 2 ตัวและ 3 ตัวจากหลายสำนัก เลขเด็ด

หวยออกพรุ่งนี้! เลขเด็ด คำชะโนด 16/10/68 เด่น 0-8-9 สองตัว มาครบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊กล็อต 45 ตำแหน่ง ข่าวการเมือง

ชูวิทย์ ชำแหละรัฐบาลอนุทิน เบื้องหลังโยก “บิ๊กล็อต 45 เก้าอี้” เปลี่ยน “ยธ.” เป็นเมืองลับแล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวเขมร ฟาดเดือด คนเกาหลีแย่กว่าที่คิด หลอกด้วยกันเอง ซัดสื่อ ออกข่าวเหยียบย่ำเขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อว. สั่งสอบกรณี นศ.อุเทนถวาย ถูกรุ่นพี่รุมทำร้าย ปอดฉีก-หัวใจหยุดเต้นชั่วขณะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ เตือนสติ เจ้าของแบรนด์อยากร่วมไลฟ์ เทศกาลเจนนี่ คนแห่กดไลก์เป็นแสน บันเทิง

แพรรี่ เตือนสติ เจ้าของแบรนด์อยากร่วมไลฟ์ เทศกาลเจนนี่ คนแห่กดไลก์เป็นแสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รัฐบาลเกาหลีใต้ เตรียมส่ง กต.-ตำรวจ ไปพนมเปญ ปราบสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยแห่ส่อง บ้านเลขที่ 899 และ ทะเบียนรถ 4138 ของครอบครัวเจนนี่ รัชนก หวังรับโชคใหญ่งวด 16 ตุลาคม นี้ หลังสร้างปรากฏการณ์ไลฟ์สดถล่มทลาย เลขเด็ด

เลขเด็ด เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น 16/10/68 มาแรงทั้งเลขที่บ้าน ทะเบียนรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก้องศรัณย์ ดราม่าตำรวจสั่งปิดร้าน บันเทิง

คลิปต้นเรื่อง “ก้อง ศรัณย์” ของขึ้น รพ.ร้องเปิดเพลงลั่นถึงตี 4 รับผิดจริงแต่งดไลฟ์ไม่ได้ เหตุใจเป็นศิลปิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นันทวัฒน์ ชี้ ฮุนเซน ถูกบีบรัดรอบด้าน สหรัฐฯ ตัดท่อน้ำเลี้ยง-เกาหลีใต้ขู่ส่งทหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้ไม่พอใจ กัมพูชาไม่ให้ความร่วมมือคดีคนเกาหลีถูกลักพาตัว ขู่อาจพิจารณาคว่ำบาตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“โรม” เขย่า “อนุทิน” ไม่ทำอะไร หลัง “สหรัฐฯ-เกาหลีใต้” ลุยปราบสแกมเมอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปรากฏการณ์ไลฟ์คอมเมิร์ซสะเทือนวงการ! อั้ม พัชราภา ปรากฏตัวใน ‘เทศกาลเจนนี่’ ดันยอดผู้ชมสดพุ่ง 1.2 ล้านคน สร้างยอดขายถล่มทลายในเวลาไม่กี่นาที บันเทิง

อั้ม พัชราภา ทุบสถิติ! ไลฟ์สดคู่เจนนี่ 10 นาที คนดูทะลุล้าน ยอดสั่งพุ่ง 60 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ ของขึ้น! เจ้าหนี้ แม่เกตุ โผล่กลางไลฟ์ หลังพูดในโหนกระแส &quot;จะใช้หนี้ก้อนสุดท้ายให้แม่&quot; บันเทิง

เจนนี่ ของขึ้น! เจ้าหนี้ แม่เกตุ โผล่กลางไลฟ์ หลังประกาศ “ใช้หนี้ก้อนสุดท้ายให้แม่”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กองทัพมาดากัสการ์ เข้ายึดอำนาจ หลัง “ปธน.” หนีม็อบออกนอกประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“โอ๊ต บางแพ” สวนกลับทันควัน หลังเซียนรุ่นใหญ่ยัน “เหรียญหลวงปู่ทวด” เป็นของแท้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 ต.ค. 2568 10:03 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2568 12:16 น.
68
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจจราจรสามเสน รองทราย

จำได้ไหม นายตำรวจฮีโร่ เห็นสิ่งผิดสังเกตก่อนสามเสนทรุด ยอมถูกด่า “ปิดถนนทำไม” ก่อนเซฟชีวิตคนนับสิบ

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2568
หลัง สส.ไอซ์ รักชนก โพสต์ขอความช่วยเหลือ กัน จอมพลัง ตอบรับยินดีช่วย แต่แอบแซะเบา ๆ อยากให้ทำจริงจัง ไม่ใช่แค่การเมือง ยกเคสกล้องวงจรปิดชายแดน

กัน จอมพลัง รับคำท้า สส.ไอซ์ ช่วยปราบแก๊งสแกมเมอร์เขมร แต่มีข้อแม้

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2568

“สิริพงศ์” ยันข้อมูลซื้อขาย “คนละครึ่งพลัส” ไม่ส่งให้สรรพากรแน่นอน

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2568

เห็นด้วยมั้ย? “กัน จอมพลัง” โพสต์ไทยควรจับมือเกาหลีใต้ ปรามสแกมเมอร์กัมพูชา

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2568
Back to top button