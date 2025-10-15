คลิปต้นเรื่อง “ก้อง ศรัณย์” ของขึ้น รพ.ร้องเปิดเพลงลั่นถึงตี 4 รับผิดจริงแต่งดไลฟ์ไม่ได้ เหตุใจเป็นศิลปิน
ก้อง ศรัณย์ ตำแซ่บ ออกโรงแจงอีกมุม ปมของขึ้นใส่ตำรวจมาสั่งปิดร้านตอนตี 2 ครึ่ง เหตุโรงพยาบาล คนป่วย ร้องเรียนเสียงลั่นระจำตี 3 ตี 4 พ่อค้าอินฟลูฯ คนดังรับผิดจริง แต่งดไลฟ์สดไม่ได้เหตุใจเป็นศิลปิน สุดท้ายขอโทษ 2 สีกากีก่อนลั่นครั้งหน้ามาจะเลี้ยงตำถาดใหญ่
เป็นกรณีตามต่อหลังจากที่เกิดดราม่สนั่นขึ้น ณ ร้านส้มตำชื่อดังเมืองอุดรธานี โดยล่าสุด “ก้อง” ศรัณย์ เน็ตไอดอลส้มตำเมืองอุดร ฯ ชี้แจงกรณีถูกชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงร้องเรียนเรื่องเปิดดนตรีเสียงดังตอนดึกๆ ดื่นๆ ตามรายงานระบุ เปิดเพลงตั้งแต่ตี 3-4 โมงก่อนรุ่งสางเป็นประจำ โดยก่อนจะมามีคลิปโต้เถียงกันสนั่นนั้น ฝั่งของร้านส้มตำเองถูกเตือนแบบนี้แล้ว 2 ครั้ง
อย่างไรก็ดีในส่วนของก้อง ศรัณย์ ถือโอกาสเคลียร์ปมร้อนทั้งหมดพร้อมอัปโหลดคลิปต้นตอที่ไปยืนต่อล้อต่อเถียงกับนายตำรวจซึ่งเข้ามาสั่งให้ปิดเพลง แต่อีกฝ่ายโต้กลับหลังจากได้ยินฝ่ายผู้พิทักษ์สันติราษฎ์คล้ายจะกำชับให้เงียบเสียงโดยเร็วเพราะไม่เช่นนั้นจะสั่งปิดร้านส้มตำ
“เมื่อไหร่จะปิดลำโพง หรือจะให้จับ” สิ้นเสียงซักถามดังกล่าว ฝั่งเจ้าของร้านส้มตำซึ่งตอนแรกแจ้งเวลาไปว่า ตอนนนี้เวลา 02.30 น. ยืนกรานฝั่งของร้านอาหารได้ปิดเพลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ปิดลำโพงที่เจ้าตัวใช้พูดออกไมค์เพื่อไลฟ์สด ซึ่งตำรวจก็พยายามแจ้งว่าทาง รพ.ร้องเรียนมา จากนั้นเจ้าหน้าที่เริ่มเน้นเสียงว่าให้ “ปิดลำโพง”
“คุณไลฟ์สด ก็ไลฟ์ไป ไม่ใช่มาเปิดเพลงอย่างนี้” จบประโยคกำชับดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตร. 2 นายเตรียมเดินหันหลังกลับ แต่จู่ๆ ก้อง ศรันย์ ยังไม่หยุดโต้เถียงโดยโผล่งสวนกลับไปทำนอง ถ้าปิดเสียงแล้วอยู่ต่ออีก 10 นาทีได้หรือไม่ ! “10 นาที ผมเคยขอไว้”
ได้ยินดังนั้น นายตำรวจนายหนึ่งจึงเดินมาปฏิเสธ ถ้าไม่ทำตามก็จะปิดร้านเลย และจะยึดลำโพงเนื่องจากฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงาน และเมื่อเป็นดั่งนี้ฝ่ายของเจ้าของร้านจึงน็อตหลุดออกท่าทางพร้อมกับตัดพ้อ ถ้าสั่งปิดร้านแล้วจะมาช่วยออกค่าน้ำค่าไฟให้หรือไม่ แถมยังเปรียบเทียบกับร้านอื่นที่ไม่เห็นโดนแบบร้านของตัวเอง
“เราคือ ไม่ได้ขัดขืนคำสั่ง เจ้า พนักงานเลย บอกหยุด คือ หยุด ปิดเสียงลำโพง เราผิดที่เสียงดังรบกวน แต่ชี้นิ้วสั่งปิดร้าน-ปิดไฟ ทั้ง ๆ ที่เราขายของ ๆ เรา มันเสียความรู้สึกว่า ทำไม ? คนหาเช้ากินค่ำ เลี้ยงปากท้องทำงานสุจริตต้องทำตามอำนาจชี้นิ้วสั่ง แค่นั้น”
– สั่งแค่ร้านพ่อค้า #ร้านเดียว แล้ว ร้านอื่น ๆ ทำไม ? ยังขายได้ แบบนี้ ?
– ฉันของขึ้นเพราะสิ่งสิ่งนี้ และคำพูดเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้คำว่า แหกปากร้องเพลง
– คุณตำรวจเข้ามาดี ๆ แล้วพูดดี ๆ นี่ฉันไม่ว่าเลยนะ แต่ใช้ไฟสายส่องหน้า ส่องตาเหมือนเราเป็นกบ เป็นปลาก็ไม่ไหว
– ร้านฉันเปิดไฟสว่างไสว ไม่ใช่ในผับ ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟสายส่องเข้ามาใส่ดวงตา ￼ สรุปฉันเป็นนักโทษ หรือคนผิดที่ร้ายแรง มากๆ ถึงได้ทำเช่นนี้
ข้อมูลเพิ่มเติมจากที่เจ้าตัวไปสัมภาษณ์กับเพจ “อุดรในเมือง” ยอมรับสาเหตุวีนแตก เพราะความโมโหและเหนื่อย ตนเองไม่เข้าใจวทำไมเจ้าหน้าที่ถึงทำกับพ่อค้าส้มตำอย่างตนแบบนี้ มันเป็นความผิดขนาดนั้นเลยหรืออย่างไร ถามกลับว่าตนเป็นนักโทษหรือถึงออกคำสั่งด้วยท่าทางแบบในคลิปวิดีโอ
ก้องสารภาพอารมณ์ขึ้นเพราะได้ยินผู้พิทักษ์สันติราษฎ์หลุดคำว่า ตนแหกปากทำไม แต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าตัวเองไม่ผิดเพราะมีส่วนทำให้เรื่อองบานปลายต่อเหตุการณ์ครั้งนี้เช่นเดียวกัน แต่ย้ำว่าตนเปิดลำโพงร้องเพลง ไลฟ์สดขายส้มตำทำแบบนี้มาแทบทุกวัน แต่เคสนี้เหมือนกับมีคนแกล้ง จึงอยากตั้งคำถามพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดหมั่นไส้ตนหรือเปล่าที่เรามีกระแสขายดิบขายดีในช่วงนี้หรือไม่
ก้อง ศรัณย์ กล่าวว่า ขณะไลฟ์สดขายส้มตำและตำรวจก็ยังอยู่ มีคนเข้ามาดู 5-6 พันคน ก่อนจะมีคนโอนเงินมาเหมาส้มตำที่ร้านเพื่อแจกคนอื่น แต่ก็ขอแจกพรุ่งนี้แต่คนในโซเชียลมากันเต็มร้าน ตนก็ต้องทำแจก สุดท้ายนี้ต้องขอโทษตำรวจ 2 นาย กับเรื่องทั้งหมด
อีกทั้งรับปากโอกาสหน้า ! หากมาแบบสุภาพและเป็นมิตรจะตำส้มตำเลี้ยงให้อิ่มเลย หากตนทำผิดจับดำเนินคดีเลย แต่จะให้งดเปิดเครื่องเสียง-ไลฟ์สดคงไม่ได้ เพราะใจเป็นศิลปินนักร้องอยู่ แต่สัญญาว่าจะเบาเสียงลงไม่ให้รบกวนคนอื่น.
ทั้งนี้ ก้อง ศรันย์ เจ้าของร้านส้มตำดังกล่าว ที่ผ่านมาเคยฝากผลงานในวงการบันเทิงในบทบาทนักแสดง นักร้อง นายแบบ ดีเจ-พิธีกร โด่งดังจากชื่อเพลง “เห็นนางเงียบๆ ฟาดเรียบนะครับ” ของจ๊ะ นงผณี อาร์สยาม ทำได้ประมาณ 7-8 ปี กระทั่งช่วงโควิด-19 กลับมาอยู่บ้านและเริ่มต้นกิจการร้านส้มตำเป็นของตัวเองมาแต่นั้น โดยปัจจุบันเจ้าตัวเปลี่ยนมาเรียกตัวเองว่า “พ่อค้าร้อยรุก”.
