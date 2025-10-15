“โรม” เขย่า “อนุทิน” ไม่ทำอะไร หลัง “สหรัฐฯ-เกาหลีใต้” ลุยปราบสแกมเมอร์
รังสิมันต์ โรม เขย่า อนุทิน ไม่ทำอะไร ชี้เป็นโอกาสที่จะเป็นผู้นำจัดการบอสใหญ่สแกมเมอร์ หลัง สหรัฐฯ-เกาหลีใต้ เดินหน้ากวาดล้าง
จากกรณีที่ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประกาศตัดบริษัท Huione Group บริษัทที่มีรายงานว่าเป็นของหลานสมเด็จ ฮุน เซน ออกจากระบบการเงินสหรัฐฯ สืบเนื่องจากที่บริษัทดังกล่าวเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินและฐานสแกมเมอร์
รวมไปถึง ทางการเกาหลีใต้เตรียมส่งตำรวจ-หน่วยข่าวกรองแห่งชาติไปกัมพูชา เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในกัมพูชา หลังมีรายงานว่ามีประชาชนสูญหายกว่า 80 รายนั้น
ล่าสุด นาย รังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “สหรัฐเขย่ารังสแกมเมอร์ เกาหลีใต้เอาจริงส่งกำลังมาลุย แต่ประเทศไทยมีพรมแดนติดกับกัมพูชา กลับอยู่เฉยไม่ทำอะไร นี่คือโอกาสที่เราจะเป็นผู้นำจัดการระดับ Big Boss สแกมเมอร์ เลยนะครับ ฝากใครช่วยตามหาคุณอนุทินด้วยครับ ว่าหายไปไหน”
