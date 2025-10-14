บันเทิง

“เจนนี่” ปิดยอดขายทะลุ 143 ล้าน เปิดใจ “ครูเบียร์” กลางไลฟ์ พร้อมร่วมเฟรมคู่ครั้งแรก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 13:55 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 13:55 น.
104
"เจนนี่" ปิดยอดขายทะลุ 143 ล้าน เปิดใจ "ครูเบียร์" กลางไลฟ์ พร้อมร่วมเฟรมครั้งแรก

“เจนนี่” ปิดยอดไลฟ์สดวันที่ห้า 143 ล้านบาท พร้อมสร้างภาพประวัติศาสตร์ ร่วมเฟรมกับ “ครูเบียร์” สยบทุกดราม่าในอดีต แถมใจดีลดค่าคอมฯ ให้เป็นของขวัญหลาน

สร้างปรากฏการณ์อีกครั้งสำหรับนักร้องและแม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง “เจนนี่-รัชนก สุวรรณเกตุ” หรือ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ที่ล่าสุดได้สร้างสถิติใหม่ให้วงการไลฟ์สดขายของ ด้วยการปิดยอดขายในวันที่ 5 ของการไลฟ์ไปอย่างถล่มทลายถึง 143 ล้านบาท

การไลฟ์สดครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างยอดขายมหาศาล แต่ยังเต็มไปด้วยโมเมนต์ที่น่าจดจำมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรากฏตัวของ “ครูเบียร์ นุติญา” ซึ่งถือเป็นภาพประวัติศาสตร์ ที่แฟนคลับต่างพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง

ตลอดการไลฟ์สด มีศิลปินและคนดังมาร่วมสร้างสีสันและยอดขายมากมาย เช่น นักร้องสาวสุดแซ่บ “กระแต อาร์สยาม” ที่ปิดการขายไปได้ถึง 31 ล้านบาท ก่อนที่ยอดจะวิ่งต่อไปเกือบ 40 ล้านบาท และร็อกเกอร์ชื่อดัง “หนุ่ม กะลา” ที่ควงคู่มากับ “จ๊ะโอ๋ งามพริ้ง” เพื่อเสิร์ฟความหวานและช่วยขายของ

ภาพประวัติศาสตร์ที่ &quot;เจนนี่-ยิว&quot; และ &quot;ครูเบียร์-โปรต้า&quot; ถ่ายรูปร่วมกัน
TikTok/ @jennybrandfc

แต่โมเมนต์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุด คือการปรากฏตัวของครูเบียร์ นุติญา ที่กำลังตั้งครรภ์ ควงคู่มากับสามี “โปรต้า” ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น โดยเจนนี่ ได้เปิดเพลงประกอบละครคุณธรรมและพูดแซวครูเบียร์ อย่างเป็นกันเองว่า รู้ยังทำไมวันนี้แต่งหน้า และไม่เคยคิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้น

ภาพดังกล่าวกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง เมื่อเจนนี่ ได้เรียกสามี ยิว ฉัตรมงคล มาร่วมเฟรมด้วย กลายเป็นการรวมตัวของสองคู่รัก ซึ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากทั้งเจนนี่ และครูเบียร์ ต่างเคยเป็นคนรักเก่าของเนเงิน มาก่อน เป็นการสยบทุกดราม่าในอดีตและเริ่มต้นมิตรภาพครั้งใหม่

ภายหลังจบไลฟ์ เจนนี่ยังได้โพสต์ภาพดังกล่าวลงเฟซบุ๊กพร้อมข้อความว่า “อะไรใหม่ๆ” และแสดงน้ำใจด้วยการลดค่าคอมมิชชั่นให้ครูเบียร์ จาก 1.5 แสนบาท เหลือ 1 แสนบาท โดยอีก 5 หมื่นบาทที่เหลือนั้น ขอยกให้เป็นของขวัญรับขวัญหลาน

FB/ รัชนก สุวรรณเกตุ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

หมอคนเก่งสำลักควันเสียชีวิต คนเปิดประตูหนีไฟค้างเอาไว้ ขณะไฟไหม้

7 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ประธานโต๊ะหลวงปู่ทวด ฟันธง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 “ของแท้” รายละเอียดชัดตามตำรา

26 นาที ที่แล้ว
เฟย เดินป่า บันเทิง

ชีเสิร์ฟไม่พักจนดราม่า “เฟย” เคลียร์เดินป่าล้อสงคราม สายตรงหา “วรรณสิงห์” ยกบทเรียนใหญ่

33 นาที ที่แล้ว
กกท.จ่อทาบ &quot;เสก โลโซ&quot; ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์คอนเฟิร์ม ข่าวกีฬา

กกท.จ่อทาบ “เสก โลโซ” ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์ไฟเขียว

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มาเลฯ เผย “ทรัมป์” ร่วมประชุมอาเซียน หวังชมไทย-กัมพูชาลงนามหย่าศึก

38 นาที ที่แล้ว
สุดจะทน! นก จริยา โพสต์ทวงเงินกลางไอจี ถึงขั้นกราบลูกหนี้ ลั่น นานเกินไปแล้ว บันเทิง

สุดจะทน! นก จริยา โพสต์ทวงเงินกลางไอจี ถึงขั้นกราบลูกหนี้ ลั่น นานเกินไปแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เจนนี่&quot; ปิดยอดขายทะลุ 143 ล้าน เปิดใจ &quot;ครูเบียร์&quot; กลางไลฟ์ พร้อมร่วมเฟรมครั้งแรก บันเทิง

“เจนนี่” ปิดยอดขายทะลุ 143 ล้าน เปิดใจ “ครูเบียร์” กลางไลฟ์ พร้อมร่วมเฟรมคู่ครั้งแรก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ย้อนถาม “เขมร” ยิงจรวดกับเสียงผี ใครละเมิดสิทธิมนุษยชนกว่า?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคยสังเกตไหมว่าถุงแกงร้อน ๆ หรือกล่องอาหารตามสั่งที่คุณซื้อ มีลายมือเขียนด้วยปากกาเมจิกอยู่? ความสะดวกสบายเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้ อาจกลายเป็นภัยเงียบ ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณในระยะยาวโดยไม่รู้ตัว ข่าว

ภัยเงียบใกล้ตัว! สภาผู้บริโภคเตือน ปากกาเมจิกเขียนถุงร้อน เสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงมหาดไทย โยกย้ายข้าราชการระดับสูง 45 ตำแหน่ง ข่าวการเมือง

เช็กรายชื่อ “กระทรวงมหาดไทย” โยกย้ายข้าราชการบริหารระดับสูง 45 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รับสมัครข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ข่าว

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับพนักงานราชการเงินเดือน 37,680 บาท เช็กตำแหน่งว่างด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบ 4 ทหารอิสราเอลบนเกาะพะงัน เสียงดัง-เล่นยาฉลองยุติสงคราม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง เปิดคลิปเขมรเหยียบภาพ สาปแช่ง “ครอบครัวจอมพลัง-อนุทิน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โจวเทียนเฉิน แผลเท้า ข่าว

เบื้องหลัง โจว เทียน-เฉิน กัดฟันสู้ 1 ชม. 17 นาที ก่อนพลิกดับ “วิว กุลวุฒิ” สุดระทึก 2-1 เกม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเกาหลีใต้ เผยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฆ่าเหยื่อทุกวัน ควักลูกตา-ตัดอวัยวะขาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยายเจนนี่ ไลฟ์ป้อง แม่เกตุ หลังโดนรุมด่า ลั่น &quot;เอาเวลาไปดูแลลูกตัวเองบ้าง&quot; เดี๋ยวแม่ลูกเขาก็ดีกัน บันเทิง

ยายเจนนี่ ไลฟ์ป้อง แม่เกตุ หลังโดนรุมด่า ลั่น “เอาเวลาไปดูแลลูกตัวเองบ้าง”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง” โยนให้ “อนุทิน-สีหศักดิ์” ตอบ “กัน จอมพลัง” เปิดเสียงผีเหมาะสมไหม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์สุภาพ ทิป 150 บาท ข่าว

“ลูกค้าอยากกินกุ้งเผา” ไกล 18 โล ไม่เคยเจอไรเดอร์สุภาพเท่านี้ ทิป 150 บ. ส่งแชตกลับมาใจฟู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ “สว.อังคณา นีละไพจิตร” สตรีนักสู้เพื่อสิทธิฯ เจ้าของรางวัล โนเบลแห่งเอเชีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านบุรีรัมย์เสียชีวิต ดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำ นึกว่าน้ำอัดลม ข่าว

แพทย์แจง สาเหตุไม่ล้างท้อง หนุ่มดับ ดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำ คิดว่าเป็นน้ำอัดลม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สั่งสอบด่วน ไกด์เถื่อนบังคับนักท่องเที่ยวจีนซื้อของในไทย ไม่งั้นไม่ให้กลับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ นางเอกดัง ป่วยโรคแปลก หมอหาสาเหตุไม่เจอ ต้องประกาศพักงานไม่มีกำหนด บันเทิง

ส่งกำลังใจ นางเอกดัง ป่วยกะทันหัน หมอหาสาเหตุไม่เจอ ต้องประกาศพักงานไม่มีกำหนด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ไลฟ์สดขายสินค้า 200 แบรนด์ต่อวัน บันเทิง

“เจนนี่ไลฟ์สด” คืนนี้ 14 ต.ค. คอนเฟิร์มคิวดารา-รับเกินควบคุม แจ้งด่วน! ถึงแบรนด์ที่รอ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สายการบินไต้หวันเข้าสอบ แอร์หญิงเสียชีวิต หลังถูกบังคับให้ทำงานแม้ป่วย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กาชาดสากล ยืนยัน ทหารกัมพูชา 18 นาย หลังไทยคุมตัว ปลอดภัยดี กินได้ปกติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 13:55 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 13:55 น.
104
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมอคนเก่งสำลักควันเสียชีวิต คนเปิดประตูหนีไฟค้างเอาไว้ ขณะไฟไหม้

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568

ประธานโต๊ะหลวงปู่ทวด ฟันธง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 “ของแท้” รายละเอียดชัดตามตำรา

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568
กกท.จ่อทาบ &quot;เสก โลโซ&quot; ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์คอนเฟิร์ม

กกท.จ่อทาบ “เสก โลโซ” ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์ไฟเขียว

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568

มาเลฯ เผย “ทรัมป์” ร่วมประชุมอาเซียน หวังชมไทย-กัมพูชาลงนามหย่าศึก

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568
Back to top button