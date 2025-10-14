“เจนนี่” ปิดยอดขายทะลุ 143 ล้าน เปิดใจ “ครูเบียร์” กลางไลฟ์ พร้อมร่วมเฟรมคู่ครั้งแรก
“เจนนี่” ปิดยอดไลฟ์สดวันที่ห้า 143 ล้านบาท พร้อมสร้างภาพประวัติศาสตร์ ร่วมเฟรมกับ “ครูเบียร์” สยบทุกดราม่าในอดีต แถมใจดีลดค่าคอมฯ ให้เป็นของขวัญหลาน
สร้างปรากฏการณ์อีกครั้งสำหรับนักร้องและแม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง “เจนนี่-รัชนก สุวรรณเกตุ” หรือ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ที่ล่าสุดได้สร้างสถิติใหม่ให้วงการไลฟ์สดขายของ ด้วยการปิดยอดขายในวันที่ 5 ของการไลฟ์ไปอย่างถล่มทลายถึง 143 ล้านบาท
การไลฟ์สดครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างยอดขายมหาศาล แต่ยังเต็มไปด้วยโมเมนต์ที่น่าจดจำมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรากฏตัวของ “ครูเบียร์ นุติญา” ซึ่งถือเป็นภาพประวัติศาสตร์ ที่แฟนคลับต่างพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง
ตลอดการไลฟ์สด มีศิลปินและคนดังมาร่วมสร้างสีสันและยอดขายมากมาย เช่น นักร้องสาวสุดแซ่บ “กระแต อาร์สยาม” ที่ปิดการขายไปได้ถึง 31 ล้านบาท ก่อนที่ยอดจะวิ่งต่อไปเกือบ 40 ล้านบาท และร็อกเกอร์ชื่อดัง “หนุ่ม กะลา” ที่ควงคู่มากับ “จ๊ะโอ๋ งามพริ้ง” เพื่อเสิร์ฟความหวานและช่วยขายของ
แต่โมเมนต์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุด คือการปรากฏตัวของครูเบียร์ นุติญา ที่กำลังตั้งครรภ์ ควงคู่มากับสามี “โปรต้า” ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น โดยเจนนี่ ได้เปิดเพลงประกอบละครคุณธรรมและพูดแซวครูเบียร์ อย่างเป็นกันเองว่า รู้ยังทำไมวันนี้แต่งหน้า และไม่เคยคิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้น
ภาพดังกล่าวกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง เมื่อเจนนี่ ได้เรียกสามี ยิว ฉัตรมงคล มาร่วมเฟรมด้วย กลายเป็นการรวมตัวของสองคู่รัก ซึ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากทั้งเจนนี่ และครูเบียร์ ต่างเคยเป็นคนรักเก่าของเนเงิน มาก่อน เป็นการสยบทุกดราม่าในอดีตและเริ่มต้นมิตรภาพครั้งใหม่
ภายหลังจบไลฟ์ เจนนี่ยังได้โพสต์ภาพดังกล่าวลงเฟซบุ๊กพร้อมข้อความว่า “อะไรใหม่ๆ” และแสดงน้ำใจด้วยการลดค่าคอมมิชชั่นให้ครูเบียร์ จาก 1.5 แสนบาท เหลือ 1 แสนบาท โดยอีก 5 หมื่นบาทที่เหลือนั้น ขอยกให้เป็นของขวัญรับขวัญหลาน
