ห้ามพลาด! ‘เจนนี่’ คอนเฟิร์ม ‘อั้ม พัชราภา’ นำทัพดาราบุกไลฟ์สดคืนนี้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 17:50 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 17:42 น.
148
ปรากฏการณ์ครั้งใหม่ เจนนี่ รัชนก ยกระดับไลฟ์ขายของสู่ ‘เทศกาลเจนนี่’ เปิดไลน์อัปซุปตาร์แน่นจอ นำโดย อั้ม พัชราภา แฟนคลับเตรียม F ของกันสนั่น
ภาพจาก : FB/อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ Aum Patchrapa Fanclub

ปรากฏการณ์ครั้งใหม่ เจนนี่ รัชนก ยกระดับไลฟ์ขายของสู่ ‘เทศกาลเจนนี่’ เปิดไลน์อัปซุปตาร์แน่นจอ นำโดย อั้ม พัชราภา แฟนคลับเตรียม F ของกันสนั่น

สร้างปรากฏการณ์ไม่หยุด หลังจากเพิ่งทำสถิติไลฟ์สดมาราธอน 18 ชั่วโมง กวาดรายได้ไปกว่า 24 ล้านบาท ล่าสุด เจนนี่-รัชนก สุวรรณเกตุ หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ก็ได้ประกาศยกระดับการไลฟ์ครั้งใหม่สู่ เทศกาลเจนนี่ พร้อมสร้างความฮือฮาครั้งใหญ่ ด้วยการคอนเฟิร์มว่าซุปตาร์ตัวแม่ อั้ม-พัชราภา ไชยเชื้อ จะมานำทัพดาราร่วมไลฟ์ในคืนนี้ (14 ต.ค.)

นอกจาก อั้ม พัชราภา แล้ว เจนนี่ยังได้เปิดเผยรายชื่อแขกรับเชิญซูเปอร์สตาร์ที่จะมาร่วมสร้างสีสันในไลฟ์ครั้งนี้อีกคับคั่ง ได้แก่:

  • เชียร์ ฑิฆัมพร, การ์ตูน
  • ป๋อ ณัฐวุฒิ, เอ๋ พรทิพย์
  • เป้ย ปานวาด
  • ชมพู่ ก่อนบ่าย
  • โดม ปกรณ์ ลัม
  • น้ำ รพีพัฒน์
  • แม่ดวงดาว, เติ้ล ตะวัน
  • ใบเตย อาร์สยาม
  • แอนนา เสือ, เกรซ – มิสแกรนด์
อั้ม เตรียมมาไลฟ์สด เจนนี่
ภาพจาก : FB/อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ Aum Patchrapa Fanclub

การมาร่วมไลฟ์ของ อั้ม พัชราภา ได้รับการยืนยันเมื่อเจ้าตัวได้รีสตอรี่โพสต์ของเจนนี่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ขณะที่เจนนี่เองก็ได้โพสต์ว่า “รับไหวแค่นี้นะคะ…งดรับหน้างานแล้ว” ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีดาราและเซเลบอีกมากมายต้องการเข้าร่วมไลฟ์ในครั้งนี้

การรวมตัวของซุปตาร์ระดับแถวหน้าของเมืองไทยในไลฟ์สดครั้งนี้ ถือเป็นปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยาก ทำให้หลายคนจับตามองว่า ‘เทศกาลเจนนี่’ อาจสามารถทำลายสถิติเดิม และสร้างยอดขายทะลุหลักร้อยล้านบาทในคืนนี้และกลายเป็นพันล้านบาทในหนึ่งเดือนก็เป็นได้

อั้ม พัชราภา ไลฟ์สดคืนนี้
ภาพจาก : FB/Aum Patchrapa

แฟน ๆ สามารถติดตามไลฟ์ครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ตั้งแต่ช่วงค่ำเป็นต้นไป

ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 68 เวลา 16.19 น. แฟนคลับของ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “มาทายกันเล่น ๆ
ไลฟ์เจนนี่ คืนนี้ 1 ทุ่ม พี่อั้มจะขาย ได้กี่บ้านน๊าาาา”

อั้ม ทายเล่น ๆ
ภาพจาก : FB/อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ Aum Patchrapa Fanclub

