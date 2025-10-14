ห้ามพลาด! ‘เจนนี่’ คอนเฟิร์ม ‘อั้ม พัชราภา’ นำทัพดาราบุกไลฟ์สดคืนนี้

ปรากฏการณ์ครั้งใหม่ เจนนี่ รัชนก ยกระดับไลฟ์ขายของสู่ ‘เทศกาลเจนนี่’ เปิดไลน์อัปซุปตาร์แน่นจอ นำโดย อั้ม พัชราภา แฟนคลับเตรียม F ของกันสนั่น
สร้างปรากฏการณ์ไม่หยุด หลังจากเพิ่งทำสถิติไลฟ์สดมาราธอน 18 ชั่วโมง กวาดรายได้ไปกว่า 24 ล้านบาท ล่าสุด เจนนี่-รัชนก สุวรรณเกตุ หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ก็ได้ประกาศยกระดับการไลฟ์ครั้งใหม่สู่ เทศกาลเจนนี่ พร้อมสร้างความฮือฮาครั้งใหญ่ ด้วยการคอนเฟิร์มว่าซุปตาร์ตัวแม่ อั้ม-พัชราภา ไชยเชื้อ จะมานำทัพดาราร่วมไลฟ์ในคืนนี้ (14 ต.ค.)
นอกจาก อั้ม พัชราภา แล้ว เจนนี่ยังได้เปิดเผยรายชื่อแขกรับเชิญซูเปอร์สตาร์ที่จะมาร่วมสร้างสีสันในไลฟ์ครั้งนี้อีกคับคั่ง ได้แก่:
- เชียร์ ฑิฆัมพร, การ์ตูน
- ป๋อ ณัฐวุฒิ, เอ๋ พรทิพย์
- เป้ย ปานวาด
- ชมพู่ ก่อนบ่าย
- โดม ปกรณ์ ลัม
- น้ำ รพีพัฒน์
- แม่ดวงดาว, เติ้ล ตะวัน
- ใบเตย อาร์สยาม
- แอนนา เสือ, เกรซ – มิสแกรนด์
การมาร่วมไลฟ์ของ อั้ม พัชราภา ได้รับการยืนยันเมื่อเจ้าตัวได้รีสตอรี่โพสต์ของเจนนี่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ขณะที่เจนนี่เองก็ได้โพสต์ว่า “รับไหวแค่นี้นะคะ…งดรับหน้างานแล้ว” ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีดาราและเซเลบอีกมากมายต้องการเข้าร่วมไลฟ์ในครั้งนี้
การรวมตัวของซุปตาร์ระดับแถวหน้าของเมืองไทยในไลฟ์สดครั้งนี้ ถือเป็นปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยาก ทำให้หลายคนจับตามองว่า ‘เทศกาลเจนนี่’ อาจสามารถทำลายสถิติเดิม และสร้างยอดขายทะลุหลักร้อยล้านบาทในคืนนี้และกลายเป็นพันล้านบาทในหนึ่งเดือนก็เป็นได้
แฟน ๆ สามารถติดตามไลฟ์ครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ตั้งแต่ช่วงค่ำเป็นต้นไป
ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 68 เวลา 16.19 น. แฟนคลับของ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “มาทายกันเล่น ๆ
ไลฟ์เจนนี่ คืนนี้ 1 ทุ่ม พี่อั้มจะขาย ได้กี่บ้านน๊าาาา”
