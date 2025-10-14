รัสเซียนรูเล็ต คร่าชีวิต “สาววัย 23” เพื่อนหนุ่มยิงดับกลางบ้าน ปมเล่นเกมมรณะยังปริศนา
เล่นจริง สิ้นลมจริง สาวซินซินนาติต้องจบชีวิตลงอย่างน่าสลดใจด้วยกระสุนปืนที่ลั่นออกมาจากเพื่อนชายซึ่งอุตริเล่นเกมวัดใมรณะ ปมสลดแลกด้วยชีวิต เริ่มจากการชักชวนเพื่อน 4 คน เล่นเกมไพ่ ก่อนมาจบที่ “รัสเซียนรูเล็ตต์” โดยตอนแรกปืนลูกโม่จ่อศีรษะของตัวเองก่อนหันไประเบิดกหน้าอกเพื่อนหญิง สุดหดหู่ !
นายโอมาริออน ฮอร์น วัย 23 ปี ถูกนำตัวขึ้นศาลในรัฐโอไฮโอเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (10 ต.ค.) เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาฆาตกรรม จากเหตุการณ์ที่ทำให้ นางสาวราเชล เคานต์ส เพื่อนวัยเดียวกันต้องเสียชีวิต
เหตุสลดดังกล่าว นี้เกิดขึ้นในคืนวันที่ 5 ต.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินได้รับแจ้งเหตุยิงกันและได้รุดไปยังบ้านหลังหนึ่งในย่านวินสตัน ฮิลส์ และได้พบร่างของนางสาวเคานต์สซึ่งมีบาดแผลถูกยิง แม้ทีมกู้ภัยจะพยายามยื้อชีวิตเธออย่างสุดความสามารถ แต่ก็ไม่เป็นผล และเธอได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุในเวลาต่อมา
จากการสืบสวนพบว่า ในคืนนั้นนางสาวเคานต์ส, นายฮอร์น และคนรักของแต่ละฝ่าย กำลังนั่งเล่นไพ่กันอยู่ 4 คนภายในบ้าน ก่อนที่เหตุการณ์ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้น
มีรายงานในช่วงหนึ่งของการสังสรรค์ นายฮอร์นได้นำปืนลูกโม่ของเขาออกมาและได้เอ่ยปากชวนเพื่อนๆ ให้เล่นเกม รัสเซียนรูเล็ตต์ (Russian Roulette) ซึ่งเป็นเกมเสี่ยงชีวิตด้วยการบรรจุกระสุนเพียงนัดเดียวลงในโม่, หมุนโม่กระสุน, แล้วผลัดกันลั่นไกปืนโดยไม่รู้ว่ากระสุนจะอยู่ในตำแหน่งใด
พยานให้การว่า นายฮอร์นได้เริ่มด้วยการจ่อปืนไปที่ศีรษะของตนเองเป็นคนแรก ก่อนที่จะหันปากกระบอกปืนมายังหน้าอกของนางสาวเคานต์สแล้วลั่นไก และครั้งนี้กระสุนได้ลั่นออกมา
“มันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ผู้คนใช้อาวุธปืนเป็นของเล่น เพราะหากข้อเท็จจริงเป็นไปตามนี้ นี่คือโศกนาฏกรรมที่แท้จริง” ผู้พิพากษา วิลเลียม มัลลอรี กล่าวในชั้นศาล
ทั้งนี้ผู้พิพากษาได้ตั้งวงเงินประกันตัวของผู้ต้องหาไว้ที่ 1 ล้านดอลลาร์ (ราว 31,450,000 บาท) และเขามีกำหนดจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าคณะลูกขุนใหญ่ในวันพฤหัสบดี (16 ต.ค.) ที่จะถึงนี้.
ที่มา : Nypost
