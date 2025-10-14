“บิ๊กเต่า” ขยายผลสอบเส้นทางเงิน “วัดนาป่าพง” โยง 20 บัญชี ยันคดีอาญา ยอมความไม่ได้
รอง ผบช.ก. เผยความคืบหน้าคดี วัดนาป่าพง พบมีบัญชีเกี่ยวข้องเพิ่มเป็นกว่า 20 บัญชี เร่งประสาน ปอศ. ตรวจสอบธุรกรรม ย้ำแม้ไกล่เกลี่ยแต่คดีต้องเดินต่อ
ความคืบหน้าล่าสุดในคดีตรวจสอบเส้นทางการเงินของ วัดนาป่าพง วันนี้ (14 ต.ค. 68) สำนักข่าวไทยรัฐและ Thai PBS รายงานว่า พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว หรือ บิ๊กเต่า รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ได้เปิดเผยว่า การตรวจสอบได้ขยายผลพบว่ามีบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 20 บัญชี ซึ่งครอบคลุมทั้งบัญชีของเจ้าอาวาส, พระลูกวัด และบุคคลใกล้ชิด
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องการไกล่เกลี่ยของคู่กรณีว่า แม้ทั้งสองฝ่ายจะพูดคุยกันอย่างไร แต่คดีนี้เป็น ‘ความผิดอาญาแผ่นดิน’ จึงไม่สามารถยอมความกันได้ และเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปตามกฎหมาย
ขณะนี้ คดีถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือสำนวนเดิมที่ส่งให้ ป.ป.ช. แล้ว และสำนวนใหม่ที่ บช.ก. กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเสนอ ป.ป.ช. ต่อไป
พนักงานสอบสวนจาก บก.ปปป. (กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ) ได้ประสานงานกับ บก.ปอศ. (กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ) เพื่อเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินจากทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพื่อพิสูจน์ว่ามีการกระทำผิดในข้อหายักยอกหรือฟอกเงินหรือไม่
คดีนี้เริ่มต้นขึ้นหลังจาก ‘สีกายุ’ ผู้ร้องเรียนจากประเทศเยอรมนี ได้เข้าร้องทุกข์ต่อ บช.ก. โดยอ้างว่าเงินบริจาคของวัดถูกนำไปใช้ลงทุนในกองทุนต่างประเทศอย่างไม่โปร่งใส ซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบจากตำรวจสอบสวนกลางเพื่อสรุปข้อเท็จจริงต่อไป
