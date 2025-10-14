ข่าวอาชญากรรม

“บิ๊กเต่า” ขยายผลสอบเส้นทางเงิน “วัดนาป่าพง” โยง 20 บัญชี ยันคดีอาญา ยอมความไม่ได้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 18:02 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 18:02 น.
110

รอง ผบช.ก. เผยความคืบหน้าคดี วัดนาป่าพง พบมีบัญชีเกี่ยวข้องเพิ่มเป็นกว่า 20 บัญชี เร่งประสาน ปอศ. ตรวจสอบธุรกรรม ย้ำแม้ไกล่เกลี่ยแต่คดีต้องเดินต่อ

ความคืบหน้าล่าสุดในคดีตรวจสอบเส้นทางการเงินของ วัดนาป่าพง วันนี้ (14 ต.ค. 68) สำนักข่าวไทยรัฐและ Thai PBS รายงานว่า พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว หรือ บิ๊กเต่า รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ได้เปิดเผยว่า การตรวจสอบได้ขยายผลพบว่ามีบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 20 บัญชี ซึ่งครอบคลุมทั้งบัญชีของเจ้าอาวาส, พระลูกวัด และบุคคลใกล้ชิด

พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องการไกล่เกลี่ยของคู่กรณีว่า แม้ทั้งสองฝ่ายจะพูดคุยกันอย่างไร แต่คดีนี้เป็น ‘ความผิดอาญาแผ่นดิน’ จึงไม่สามารถยอมความกันได้ และเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปตามกฎหมาย

ขณะนี้ คดีถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือสำนวนเดิมที่ส่งให้ ป.ป.ช. แล้ว และสำนวนใหม่ที่ บช.ก. กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเสนอ ป.ป.ช. ต่อไป

พนักงานสอบสวนจาก บก.ปปป. (กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ) ได้ประสานงานกับ บก.ปอศ. (กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ) เพื่อเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินจากทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพื่อพิสูจน์ว่ามีการกระทำผิดในข้อหายักยอกหรือฟอกเงินหรือไม่

คดีนี้เริ่มต้นขึ้นหลังจาก ‘สีกายุ’ ผู้ร้องเรียนจากประเทศเยอรมนี ได้เข้าร้องทุกข์ต่อ บช.ก. โดยอ้างว่าเงินบริจาคของวัดถูกนำไปใช้ลงทุนในกองทุนต่างประเทศอย่างไม่โปร่งใส ซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบจากตำรวจสอบสวนกลางเพื่อสรุปข้อเท็จจริงต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รัสเซียนรูเล็ต ซินซินเนติ ข่าวต่างประเทศ

รัสเซียนรูเล็ต คร่าชีวิต “สาววัย 23” เพื่อนหนุ่มยิงดับกลางบ้าน ปมเล่นเกมมรณะยังปริศนา

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รูปปั้นไอร์แลนด์ ทำนมใหม่ ซ่อมแซมหลังโดนนักท่องเที่ยวจับจนสีลอก

16 นาที ที่แล้ว
คอนเทนต์เสี่ยงตาย! หนุ่มเกาหลี บุกไลฟ์สด ถึงถิ่นแก๊งคอลฯ ในกัมพูชา จนถูกตามถ่ายรูป ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มเกาหลี บุกไลฟ์สดประท้วง ถึงถิ่นแก๊งคอลฯ ในกัมพูชา จนถูกชายปริศนาตามถ่ายรูป

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บิชอปเปรู ลาออกจากตำแหน่ง คบชู้มากถึง 17 คน โป๊ะเพราะส่งข้อความผิด

46 นาที ที่แล้ว
มาแล้ว เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์-เลขธูปฤาษีเณร 16/10/68 คอหวยซูมแนวทาง 2 ตัว 3 ตัว ข่าว

มาแล้ว เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์-เลขธูปฤาษีเณร 16/10/68 คอหวยซูมแนวทาง 2 ตัว 3 ตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

“บิ๊กเต่า” ขยายผลสอบเส้นทางเงิน “วัดนาป่าพง” โยง 20 บัญชี ยันคดีอาญา ยอมความไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ร้านค้าเช็กด่วน คุณสมบัติสมัคร “คนละครึ่งพลัส” รอบนี้รับ SME ขนาดเล็กด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฉลามจัส เปิดตัวแฟนใหม่? เจ้าตัวยืนยันไม่โสดแล้ว เพจดังเปิดวาร์ปโมเมนต์หวาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปรากฏการณ์ครั้งใหม่ เจนนี่ รัชนก ยกระดับไลฟ์ขายของสู่ ‘เทศกาลเจนนี่’ เปิดไลน์อัปซุปตาร์แน่นจอ นำโดย อั้ม พัชราภา แฟนคลับเตรียม F ของกันสนั่น บันเทิง

ห้ามพลาด! ‘เจนนี่’ คอนเฟิร์ม ‘อั้ม พัชราภา’ นำทัพดาราบุกไลฟ์สดคืนนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

มาตามนัด! เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี งวด 16/10/68 เปิดเลขลุ้นรวย ก่อนหมดแผง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

มาก่อนใคร! เลขเด็ด “แม่จำเนียร” 16/10/68 เผย 10 เลขดังขายดี สรุปครบจบทุกตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

มติครม.ตั้ง 5 ขรก.การเมือง “อัยรินทร์-ลลิดา” ฉลุยนั่งรองโฆษกรัฐบาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีใต้ เผย พลเมืองสูญหาย ในกัมพูชา 80 คน ตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรม ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้ เผย พลเมืองติดในกัมพูชา 80 คน ยังไม่รู้ชะตากรรม พร้อมจ่อยกระดับ เตือนภัยเดินทาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บอย ท่าพระจันทร์ เคลื่อนไหว เหรียญหลวงปู่ทวดของแท้ พยัพ คำพันธุ์ เอ่ยปากเช่าต่อ 6 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส 15 ต.ค. - 19 ธ.ค. 68 ร้านค้าเดิมกดยืนยันในแอปถุงเงินได้เลย ส่วนร้านใหม่เช็กขั้นตอนที่นี่ เศรษฐกิจ

ร้านค้า คนละครึ่งพลัส สมัครพรุ่งนี้ วันแรก 15 ต.ค. 68 เปิดวิธีลงทะเบียน รายเก่า-รายใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กันจอมพลังควรเป็นนายกไหม ข่าว

อกอีแป้นจะแตก ! ศร.ปวิน ช็อกคนทำโพลล์ถาม “กันจอมพลัง” สมควรเป็นนายกไหม ?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ำคืนแห่งดาวมิชลิน Blue by Alain Ducasse x บ้านเทพา รังสรรค์ดินเนอร์สุดพิเศษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เจนนี่&quot; ไลฟ์สดมาราธอน กวาดกว่า 400 ล้าน เตรียมบริจาครถฉุกเฉิน &quot;เมย์ วาสนา&quot; ร่วมวงช่วยเพิ่ม บันเทิง

“เจนนี่” กวาดรายได้ ไลฟ์มาราธอน กว่า 400 ล้าน เตรียมบริจาครถฉุกเฉิน “เมย์ วาสนา” ร่วมวงช่วยเพิ่ม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศูนย์กลางพายุ นัคครี อยู่ไกลไม่กระทบไทยโดยตรง แต่ร่องมรสุมทำพิษ เตือนภาคกลาง-ตะวันออก-ใต้ เจอฝนหนัก คลื่นสูงกว่า 2 เมตร เรือเล็กงดออกจากฝั่ง ข่าว

พายุลูกใหม่ “นัคครี” ก่อตัว ยัน ไม่กระทบไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอคนเก่งสำลักควันเสียชีวิต คนเปิดประตูหนีไฟค้างเอาไว้ ขณะไฟไหม้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประธานโต๊ะหลวงปู่ทวด ฟันธง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 “ของแท้” รายละเอียดชัดตามตำรา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฟย เดินป่า บันเทิง

ชีเสิร์ฟไม่พักจนดราม่า “เฟย” เคลียร์เดินป่าล้อสงคราม สายตรงหา “วรรณสิงห์” ยกบทเรียนใหญ่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกท.จ่อทาบ &quot;เสก โลโซ&quot; ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์คอนเฟิร์ม ข่าวกีฬา

กกท.จ่อทาบ “เสก โลโซ” ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์ไฟเขียว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มาเลฯ เผย “ทรัมป์” ร่วมประชุมอาเซียน หวังชมไทย-กัมพูชาลงนามหย่าศึก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดจะทน! นก จริยา โพสต์ทวงเงินกลางไอจี ถึงขั้นกราบลูกหนี้ ลั่น นานเกินไปแล้ว บันเทิง

สุดจะทน! นก จริยา โพสต์ทวงเงินกลางไอจี ถึงขั้นกราบลูกหนี้ ลั่น นานเกินไปแล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 18:02 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 18:02 น.
110
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัสเซียนรูเล็ต ซินซินเนติ

รัสเซียนรูเล็ต คร่าชีวิต “สาววัย 23” เพื่อนหนุ่มยิงดับกลางบ้าน ปมเล่นเกมมรณะยังปริศนา

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568

รูปปั้นไอร์แลนด์ ทำนมใหม่ ซ่อมแซมหลังโดนนักท่องเที่ยวจับจนสีลอก

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568
คอนเทนต์เสี่ยงตาย! หนุ่มเกาหลี บุกไลฟ์สด ถึงถิ่นแก๊งคอลฯ ในกัมพูชา จนถูกตามถ่ายรูป

หนุ่มเกาหลี บุกไลฟ์สดประท้วง ถึงถิ่นแก๊งคอลฯ ในกัมพูชา จนถูกชายปริศนาตามถ่ายรูป

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568

บิชอปเปรู ลาออกจากตำแหน่ง คบชู้มากถึง 17 คน โป๊ะเพราะส่งข้อความผิด

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568
Back to top button