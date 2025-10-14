สั่งสอบด่วน ไกด์เถื่อนบังคับนักท่องเที่ยวจีนซื้อของในไทย ไม่งั้นไม่ให้กลับ
อรรถกร สั่งสอบด่วน หลังมีคลิปไกด์เถื่อนบังคับนักท่องเที่ยวจีนซื้อของในไทย ไม่งั้นไม่ให้กลับประเทศ สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว
กลายเป็นประเด็นฉาวหลังจากที่มี คลิปไกด์เถื่อนบังคับให้นักท่องเที่ยวจีน ประกาศบนรถว่าหากไม่ซื้อสินค้าในประเทศไทยตามที่ไกด์แนะนำ จะไม่ให้กลับประเทศจีน โดยในคลิปนั้น ไกด์ได้กล่าวเป็นภาษาจีนกลางว่า “ฉันบอกแกไว้เลย ถึงร้านดิวตี้ฟรีถ้าแกไม่ลงไปซื้อของ ฉันจะทำให้คืนนี้แกกลับจีนไม่ได้!” จนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์นั้น
ล่าสุด นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวฯ โดยกรมการท่องเที่ยว ที่มีหน้าที่ดูแลจดทะเบียนไกด์และการปฎิบัติหน้าที่ของไกด์และบริษัททัวร์ในประเทศและต่างประเทศต่างประเทศ จะร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ว่าเหตุเกิดที่ไหน ช่วงเวลาใด บริษัททัวร์ที่นำเข้ามาเป็นบริษัทอะไร และมีโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไหน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมทั้งการรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย เพราะเราเองมีการควบคุมจดทะเบียนไกด์และผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดกรณีการหลอกลวงบังคับหรือขู่เข็ญ
ตนได้สั่งการด่วนให้กรมการท่องเที่ยวร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานตรงมาที่รัฐมนตรี เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาโดยเฉพาะ ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น จึงต้องรีบสร้างความมั่นใจในทุกด้านให้กับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยความสะดวกสบายความสะอาดและมาตรฐานการท่องเที่ยวในประเทศไทย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รวบไกด์เถื่อน วุ่นกลางสนามบินสุวรรณภูมิ พบมีบัตร แต่อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้
- ไกด์ภาษาจีนภูเก็ตเกือบ 100 คนรวมตัวเดินเท้ายื่นหนังสือบริษัทนำเที่ยวหยุดใช้ไกด์เถื่อนผิดกฏหมาย
- จังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ากวาดล้างไกด์เถื่อนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจับดำเนินคดีได้อีก 3 ราย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: