เจนนี่ แจงดราม่าคบยิว 4 เดือนท้อง ลั่นตรง ๆ ‘ช่วงโควิดไม่มีอะไรทำ’ พี่หนุ่มร้องอุ๊ย!

เจนนี่ รัชนก ย้อนมหากาพย์ดราม่า 8 ปีในวงการ ตอบดราม่าคบ ‘ยิว ฉัตรแก้ว’ 4 เดือน ทำคนสงสัยทำไมท้องเร็ว เจ้าตัวสารภาพตรง ๆ ‘ได้กันตั้งแต่ 4 วันแรก ช่วงโควิดไม่มีอะไรทำ’
เรียกว่ากระแสดีแบบสุด ๆ สำหรับ เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ กับปรกฏการณ์ไลฟ์สดปัดตะกร้า 4 วันติด กวาดยอดขายทั่วประเทศไปแล้วกว่า 264 ล้านบาท วันนี้ (13 ตุลาคม 68) เจ้าตัวได้มานั่งในรายการโหนกระแส ชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำเอาตนเองก็ตกใจไปตาม ๆ กัน ในช่วงเริ่มรายการสาวเจนนี่เผยว่าตั้งแต่ที่เธอเข้าวงการมา 8 ปี มีดราม่าถาโถมเข้ามามากมาย ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เธอเพิ่งรู้สึกว่าสังคมเริ่มให้การยอมรับในตัวเองมากขึ้น
คุณแม่ลูกสอง เริ่มไล่เรียงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นในชีวิต เริ่มต้นที่ประเด็น เพลงเลิกคุยทั้งอำเภอ กับ เก้า เกริกพล ปมจ้างค่าตัว 500 บาท ประเด็นต่อมาคือ ค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่น เพราะเธอทำค่ายขึ้นมาเองไม่ได้มีระบบจัดการทำให้มีปัญหาเกิดขึ้น มีการวิจารณ์ว่ารักศิลปินไม่เท่ากัน, รายได้, เพลงดัง-ไม่ดัง จนมีศิลปินลาออกจากค่าย สุดท้ายต้องปิดค่ายเพลงไป จากนั้นประเด็นเรื่อง ดราม่าไม่ให้เงินพ่อ ชาวเน็ตหลายคนคาดหวังว่าเมื่อเธอมีชื่อเสียงแล้วต้องให้เงินพ่อมากกว่านี้ เจ้าตัวยืนยันว่าไม่เคยทิ้ง แต่จำนวนเงินอาจจะไม่ได้มากพอเท่าที่หลาย ๆ คนพอใจ และมีประเด็นเรื่อง ด่าเจ้าหนี้ของแม่เกตุ
อีกดราม่าหนึ่งที่หลายคนงงว่าเป็นประเด็นได้ไง คือ ประเด็นคบแฟนคนใหม่ หรือ ยิว ฉัตรมงคล สมแก้ว ท้อง 4 เดือนเร็วไป เธออธิบายอย่างตรงไปตรงมาว่า “จริง ๆ หนูได้กันตั้งแต่ 4 วัน ขอโทษพี่ หนูแพ้เสียงในหัว มันโควิดด้วย มันไม่มีอะไรทำ“
ต่อมา ลูกสาวของสาวเจนนี่อย่าง ‘น้องยูจิน’ กลายเป็นกระแสฟีเวอร์ที่ทำเอาหลายคนตกหลุมรักได้ง่าย ๆ ทุกอย่างสั่งสมให้เธออยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เจนนี่ ใช้หนี้ให้ ‘แม่เกตุ’ ครั้งสุดท้าย เคลียร์ปมด่าหยาบ ‘ยิว’ โอกาสคืนดีเป็นศูนย์
- ยอดเงิน เจนนี่ ไลฟ์มาราธอน 4 วัน ทำ ‘หนุ่ม กรรชัย’ อึ้ง ทุบสถิติ-ของหมดเกลี้ยง
- แม่เกตุ ยันไม่เคยขู่ฆ่า-ด่าหยาบ ‘ยิว ฉัตรมงคล’ ขอเดินหน้าต่อทำงานใช้หนี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: