สาวเมาซิ่งกระบะชน “หมู่จักร” ปัดทำลายหลักฐาน-ถอดกล้องหน้ารถ พร้อมแจงภาพแก้วเหล้าหรา
สาวเมาขับซิ่งกระบะชน หมู่จักร สังคมประณามหลังสูญเสียตำรวจน้ำดีเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ชนิดไม่ควรเกิด แถมโลกออนไลน์แห่ขุดหลักฐาน ลงรูปแก้วเหล้าหรา ก่อนตีนผีโผล่อ้างไฟดับมองไม่เห็นทาง รูปสังสรรค์แจงเป็นภาพเก่าแถมปฏิเสธทำลายหลักฐาน “ถอดกล้องหน้ารถ-ไม่เป่าแอลกอฮอล์”
จากกรณี “หมู่จักร” ส.ต.ท.จักรพงษ์ พุทธเสน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองหนองคาย อายุ 30 ปี เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยสาเหตุมาจากถูกหญิงรายหนึ่งซึ่งมึนเมาแล้วขับรถยนต์กระบะพุ่งชน บริเวณหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งในตำบลหาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย โดยหมู่จักรถือเป็นตำรวจน้ำดี เป็นที่รักของประชาชนในพื้นที่เมืองหนองคาย และระหว่างปฏิบัติหน้าที่มักช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งเคยเป็นข่าวในโลกออนไลน์หลายครั้งจากความมีน้ำใจและเสียสละ
ต่อมาโลกออนไลน์มีการตั้งคำถามถึงสาวที่ขับรถกระบะ หลังมีการแชร์ภาพที่คาดว่าจะเป็นเจ้าตัวกำลังถือแก้วเบียร์ก่อนจะมาเกิดเหตุสลดขึ้น แถมตอนที่ขับชนหมู่จักรแล้ว ผู้ก่อเหตุยังทำลายหลักฐานถอดกล้องในตัวรถออกด้วย
อ้างอิงข้อมูลจากเพจสืบสวน สภ.เมืองหนองคาย ระบุว่า “โพสต์รูปแก้วเบียร์-แก้วเหล้าแต่หัวค่ำ ออกจากร้านอาหาร ? เมาขับ ? พุ่งข้ามเลนมาชนเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่เสียชีวิต ถอดกล้องในตัวรถออก ? ทำลายหลักฐาน ? ไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ ? ทำไมถึงคิดว่าตัวเองจะรอด ? ต่อให้ลบโพสต์ปิดเฟซบุ๊กไปก็ไม่ช่วย ยอมรับผิด ชดใช้กรรมที่ตัวเองก่อเถอะ เวรกรรมตามทันเร็วนะ”
ต่อมามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพบันทึกหน้าจอ ซึ่งรายละเอียดในนั้นระบุถึงบทสนทนากับสาวที่อ้างว่าเป็นผู้ขับกระบะ ได้ชี้แจงถึงกรณีที่ทางเพจสืบสวน สภ.เมืองหนองคายออกมาเขียนข้อความกล่าวหานั้น เธอเองขอยืนยันว่า ไม่ได้หนีไปไหนและไม่ได้ทำลายหลักฐานแต่อย่างใด ส่วนภาพแก้วเหล้าที่โพสต์เป็นภาพเก่า ตอนที่ขับเส้นทางนั้นไฟดับทั้งหมด มองไม่เห็นจริงๆ.
