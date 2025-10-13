แทบช็อก เพื่อนรุ่นพี่หายตัว 2 ปี เจออีกทีโผล่เร่ร่อน สาเหตุเป็นแบบนี้ได้ยินแล้วจุกอก!
เพื่อนรุ่นพี่หายตัวนาน 2 ปี รุ่นน้องไปเจออีกทีสภาพปัจจุบันแทบจำไม่ได้ โผล่เป็น “คนเร่ร่อน” คอยรับแจกข้าวกล่อง ปมทำชีวิตเปลี่ยนต้องไปฟัง
กลายเป็นเรื่องราวชวนสะอึกไม่น้อย หลังจากสมาชิก TikTok @pgj9999 โพสต์คลิปเมื่อ 12 ต.ค.68 หลังไปเจอเข้ากับเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งที่เคยสนิทสนมกัน แต่ต่อมาได้หายตัวไปกว่า 2 ปี กระทั่งโอกาสพากลับมาเจอกันเมื่อไม่นานนี้ แต่สิ่งที่น่าตกใจ คือ สภาพในปัจจุบันที่แทบจำเค้าเดิมไม่ได้
“ช่วยด้วยค่ะ ตามหาญาติ เคยหางานทำด้วยกันที่ปทุมธานี พอไม่ได้งาน ติดต่อแกไม่ได้ 2 ปี เลื่อนคลิปเจอ เจอพี่แกสภาพนี้ ตกใจมาก แกเป็นคนจิตใจดีมาก พูดเพราะ เป็นคนขี้เกรงใจ พี่แกชื่อใหม่ อยากให้พี่แกได้กลับบ้านค่ะ บ้านแกน่าจะอยู่เพชรบุรี ขอให้ครอบครัวเขาเห็นคลิปนี้” ข้อความที่เจ้าของเรื่องได้เล่าทิ้งไว้
อย่างไรก็ดีสังเกตในคลิปจึงทราบว่า ชื่อ “ใหม่” ผมเผ้ารุงรัง ใส่เสื้อผ้าเก่าๆ ศีรษะเริ่มล้าน กำลังเดินมารับข้าวกล่องจากคนที่มาแจกข้าวพร้อมกับยกมือไหว้ขอบคุณ นอกจากนี้ยังได้ขึ้นรูปเปรียบเทียบอดีตกับตอนนี้ซึ่งเป็นคนละคนอย่างเห็นได้ชัด
ต่อมามีเพื่อนเก่าเข้ามาให้ข้อมูลว่า “ช่วยกันครับ ผมตามหาอยู่ทั้งทางเฟซบุ๊กทั้ง TikTok ลงหลายทางแล้วครับ แกอยู่กับพวกผมมาเป็น 10 ปีแล้ว ก่อนที่จะหายไป สภาพแกเป็นแบบนี้ครับ หลังจากหายไป 2 ปี มาเจอในวิดีโอแบบที่ทุกคนเห็นนะครับช่วยๆ กันหน่อยนะครับ”
หลังเริ่มเป็นกระแสที่หลายคนสนใจ เวลาไม่นานมีคนให้ข้อมูลเพิ่มอีกว่า รุ่นพี่รายนี้เป็นคนจังหวัดจันทบุรี ได้แฟนอยู่ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี แต่แยกย้ายกันหลายปีแล้ว ขณะเดียวกันผู้โพสต์เข้ามาคอมเมนต์แจ้งข่าวดีว่า “ตอนนี้ได้ติดต่อทางครอบครัวของพี่ใหม่ได้แล้วนะคะ ขอบคุณทุกคนมากๆ ที่ช่วยกันตามหาและแชร์ข้อมูลกันอย่างต่อเนื่อง”
ครอบครัวแจ้งว่า “พี่ใหม่” ได้กลับบ้านเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ สติสัมปชัญญะปกติ เพียงแต่ไม่มีโทรศัพท์ใช้ แต่ยังจำเบอร์คุณแม่ได้และกลับบ้านได้เอง พี่ใหม่เลือกเส้นทางชีวิตของตัวเอง เหมือนคนที่หมดไฟในการใช้ชีวิตไปบ้าง ทางเราจึงได้ทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ เผื่อพี่ใหม่สนใจอยากกลับมาทำงานด้วยกันในอนาคต
“ตอนนี้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะ ชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอน ขอบคุณทุกคนจากใจจริงอีกครั้งค่ะ ที่ช่วยกันแชร์และเป็นห่วง ถ้าไม่ได้ทุกคน เราคงติดต่อทางครอบครัวไม่ได้จริงๆ”.
