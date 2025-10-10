เปิดเงื่อนไข “คนละครึ่งพลัส” สั่งสินค้า ช้อปปี้-ลาซาด้า ได้ไหม ก่อนเริ่ม 7 พ.ย. นี้

ไขข้อสงสัยคนละครึ่งพลัส ก่อนเริ่มใช้สิทธิเดลิเวอรี่ 7 พ.ย. นี้ โครงการฯ รองรับเฉพาะ ฟู้ดเดลิเวอรี่ เท่านั้น รัฐช่วยจ่ายแค่ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ไม่รวมค่าส่ง?
หลังจากที่รัฐบาลประกาศโครงการ คนละครึ่งพลัส พร้อมเพิ่มฟีเจอร์สั่งอาหารผ่านเดลิเวอรี่ได้ ทำให้เกิดคำถามสำคัญว่า เราสามารถนำสิทธิ์ไปใช้ซื้อสินค้าทั่วไปบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่าง Shopee หรือ Lazada ได้หรือไม่
คำตอบคือ “ไม่ได้” ครับ เพราะโครงการฯ รองรับเฉพาะการสั่ง อาหารและเครื่องดื่ม ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เข้าร่วมเท่านั้น
เงื่อนไขการใช้สิทธิ์เดลิเวอรี่ที่ต้องรู้
- สั่งได้เฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม : ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปได้
- รัฐไม่ช่วยจ่ายค่าส่ง : ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งเองทั้งหมด 100% รัฐจะร่วมจ่าย 50% เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น
- แพลตฟอร์มที่เข้าร่วม : ได้แก่ LINE MAN, GrabFood, Robinhood และ ShopeeFood
- ช่วงเวลาที่ใช้ได้ : สามารถเริ่มใช้สิทธิ์เดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2568 ในช่วงเวลา 06.00 – 21.00 น.
วิธีสั่งอาหารผ่านคนละครึ่งพลัส
- เข้าแอปฯ เป๋าตัง แล้วเลือกเมนู ‘คนละครึ่งพลัส’
- กดเลือก ‘ฟู้ดเดลิเวอรี่’ และเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการ
- สั่งอาหารจากร้านค้าที่มีโลโก้ ‘คนละครึ่ง’
- ชำระเงินผ่าน G-Wallet โดยระบบจะหักเงินส่วนของรัฐและส่วนของเราโดยอัตโนมัติ (เฉพาะค่าอาหาร)
