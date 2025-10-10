คลิปนาทีหนีตาย ฟิลิปปินส์แผ่นดินไหว 7.4 เตือนสึนามิ ประชาชนหนีตายอลหม่าน
ด่วน! ฟิลิปปินส์แผ่นดินไหว 7.4 เตือนสึนามิสูง 3 เมตร ประชาชนหนีตายอลหม่าน
มะนิลา, ฟิลิปปินส์ – รายงานด่วน เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนา ทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (10 ตุลาคม 2568) ส่งผลให้ทางการฟิลิปปินส์และศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิกประกาศเตือนภัย “สึนามิระดับทำลายล้าง” โดยคาดว่าคลื่นอาจมีความสูงถึง 3 เมตรในบางพื้นที่ชายฝั่ง
ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ได้มีคำสั่งให้อพยพประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไปยังที่สูงโดยด่วน พร้อมทั้งเตรียมทีมค้นหา กู้ภัย และบรรเทาทุกข์ให้พร้อมเข้าพื้นที่ทันทีที่สถานการณ์ปลอดภัย
ขณะเดียวกัน มีรายงานภาพความโกลาหลในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในเมืองดาเวา ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดบนเกาะมินดาเนา ประชาชนและพนักงานต่างวิ่งหนีออกมาจากอาคารและห้างสรรพสินค้ามารวมตัวกันในที่โล่ง ขณะที่โรงพยาบาล Southern Philippines Medical Center เกิดความวุ่นวาย แพทย์ พยาบาลต้องรีบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาทำการรักษากันที่ลานจอดรถ
นายเอ็ดวิน จูบาฮิบ ผู้ว่าการจังหวัดดาเวา โอเรียนทัล รายงานว่าอาคารบางแห่งได้รับความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงมาก และประชาชนต่างตื่นตระหนก ด้านเจ้าหน้าที่หน่วยงานภัยพิบัติในเมืองมาไนเล่าว่า แผ่นดินไหวกินเวลานานเกือบหนึ่งนาที และแรงสั่นสะเทือนทำให้เธอรู้สึกเวียนศีรษะและหวาดกลัวอย่างมาก เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
สถาบันภูเขาไฟและแผ่นดินไหววิทยาของฟิลิปปินส์ (Phivolcs) คาดการณ์ว่าคลื่นสึนามิลูกแรกอาจมาถึงก่อนเวลา 11:43 น. ตามเวลาท้องถิ่น และอาจเกิดขึ้นต่อเนื่องนานหลายชั่วโมง ขณะที่ประเทศอินโดนีเซียก็ได้ประกาศเตือนภัยสึนามิในพื้นที่ตอนเหนือของเกาะสุลาเวสีและปาปัวเช่นกัน
ก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน 30 กันยายนที่ผ่านมา ประเทศฟิลิปปินส์ เพิ่งเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.7 ที่เมืองเชบู บริเวณนอกชายฝั่งเมืองโบโก (Bogo City) จังหวัดเซบู ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเมืองโบโกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 17 กม. ที่ความลึกประมาณ 10 กม. มีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย
พื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดเซบู เช่น เมืองโบโก เมืองซานเรมิจิโอ เมืองเมเดยิน และเมืองตาบูเอลัน มีอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหาย รวมถึง โบสถ์ Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima โบสถ์คาทอลิกเก่าแก่กว่า 100 ปี สร้างขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษ 1800 ในเมืองดาอันบันตายัน มีรายงานไฟฟ้าดับในบางพื้นที่ของเกาะเซบูและเกาะใกล้เคียง
